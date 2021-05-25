Асмус и другие звезды, страдающие от гастрита, булимии и прочих пищевых расстройств

Юлия Ковальчук: гастрит

Певица придерживается правильного питания не первый год. Своими правилами она охотно делится с подписчиками. К здоровому образу жизни стройная певица пришла не сразу, а после лечения гастрита. Последний возник на фоне неправильного питания еще в студенческие годы. Тогда будущая звезда «Блестящих» ела всухомятку: ее меню включало булочки и бутерброды, шоколадные батончики и газировку. Проблем с лишним весом у Ковальчук не было — она весила всего на пять килограммов больше привычной нормы.

Гастрит развился как раз на фоне постоянных погрешностей в питании. В итоге певица обращалась за помощью к специалистам и пересмотрела отношение к еде. В холодильнике Ковальчук не найти майонеза и кетчупа. Молодая мама придерживается раздельного питания, ест небольшими порциями пять раз в день. Ее любимое блюдо — мамины котлеты с картофельным пюре, но позволяет она себе их редко и никогда не заедает сладким. Более того, артистка решительным образом отказалась даже от кофе, с которого начинала каждое утро на протяжении многих лет. При проблемах с желудком кофе часто просят исключить, так как он раздражает слизистую.