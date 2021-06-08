Когда жизнь не сахар: Шэрон Стоун и другие звезды, живущие с диабетом

Как живется людям с сахарным диабетом

Сахарный диабет характеризуется нарушением обмена веществ, которое наблюдается из-за недостаточного образования в организме инсулина или из-за нарушения воздействия этого инсулина на ткани. В первом случае мы говорим о болезни первого типа, в другом — второго типа. Диабет I типа считается более тяжелым — пациенты регулярно нуждаются в инъекциях инсулина. Часто эта болезнь диагностируется уже в подростковом возрасте и может быть наследственной. Диабет II типа, как правило, формируется в течение жизни: его часто диагностируют пожилым людям с избыточным весом. Может наблюдаться у женщин, которые сильно прибавили в весе во время беременности (например, на 20 килограммов) и не вернулись к нормальному весу спустя год-два после рождения ребенка.

По статистике, диабет II типа встречается чаще — в 80% всех зарегистрированных случаев, он возникает, когда организм по каким-то причинам не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Лекарств, позволяющих навсегда забыть про диабет, не существует, но второй тип заболевания можно предотвратить.

Оба типа диабета имеют схожие симптомы: частое мочеиспускание, потеря массы тела, постоянное чувство жажды и сухость во рту, тошнота, хроническая усталость, медленное заживление ран и порезов, ухудшение зрения. Отмечается, что у пациентов c I типом заболевания характерные признаки проявляются быстро и резко, а при II типе, наоборот, нарастают медленно и постепенно. И прямой связи с употреблением сладкого нет — это живучий миф. Диабет может диагностироваться и у людей, которые практически не едят сладости.