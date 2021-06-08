Когда жизнь не сахар: Шэрон Стоун и другие звезды, живущие с диабетом
Как живется людям с сахарным диабетом
Сахарный диабет характеризуется нарушением обмена веществ, которое наблюдается из-за недостаточного образования в организме инсулина или из-за нарушения воздействия этого инсулина на ткани. В первом случае мы говорим о болезни первого типа, в другом — второго типа. Диабет I типа считается более тяжелым — пациенты регулярно нуждаются в инъекциях инсулина. Часто эта болезнь диагностируется уже в подростковом возрасте и может быть наследственной. Диабет II типа, как правило, формируется в течение жизни: его часто диагностируют пожилым людям с избыточным весом. Может наблюдаться у женщин, которые сильно прибавили в весе во время беременности (например, на 20 килограммов) и не вернулись к нормальному весу спустя год-два после рождения ребенка.
По статистике, диабет II типа встречается чаще — в 80% всех зарегистрированных случаев, он возникает, когда организм по каким-то причинам не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Лекарств, позволяющих навсегда забыть про диабет, не существует, но второй тип заболевания можно предотвратить.
Оба типа диабета имеют схожие симптомы: частое мочеиспускание, потеря массы тела, постоянное чувство жажды и сухость во рту, тошнота, хроническая усталость, медленное заживление ран и порезов, ухудшение зрения. Отмечается, что у пациентов c I типом заболевания характерные признаки проявляются быстро и резко, а при II типе, наоборот, нарастают медленно и постепенно. И прямой связи с употреблением сладкого нет — это живучий миф. Диабет может диагностироваться и у людей, которые практически не едят сладости.
Фото: GlobalLookPress
Александр Семчев: диабет на фоне избыточного веса
Актер признает, что свой диабет II типа «нажрал». И долгое время о его существовании не знал. Как известно, артист отличался избыточным весом, его даже называли главным толстяком на киноэкране. Полнота не мешала актеру много сниматься, лишний вес считался частью его имиджа. Только не все задумывались о том, как тяжело жилось самому артисту. Постоянная одышка, скачки давления, бессонница, учащенное сердцебиение.
«У меня диабет второго типа, он нажран. Не приведи Господь никому диабета и его последствий. Сейчас болезнь отступила», — рассказывал Семчев. Когда проблемы со здоровьем стали всерьез отравлять жизнь, артист начал худеть и показал в буквальном смысле впечатляющие результаты. В общем и целом, он похудел на 90 килограммов. Говорит, что не считает это подвигом: сам себя запустил — самому и в форму приводить. И несмотря на то, что смена весовой категории повлекла за собой потери в работе (не все оказались готовы снимать стройного Семчева), он о потере массы не жалеет: стал чувствовать себя в разы лучше.
Фото: Instagram @korneliamango
Корнелия Манго: болезнь по наследству
Певица тоже не сразу узнала о своем диагнозе. Сначала она похудела, затем заметила существенное ухудшение зрения и начала часто жаловаться на усталость и сонливость. Оказалось, диабет! Артистка уже давно не может без последствий позволить себе чай с печеньем или шоколадку. Все углеводы тщательно высчитываются. Кроме того, Корнелии пришлось отказаться от экстремальных видов спорта, к которым она питает любовь. Спортивные нагрузки при диабете допустимы, а вот экстрим — нет. Также Манго всегда носит с собой глюкометр и шприцы с инсулином, которые сама себе колет. Отмечает, что нелегко приходится не только ей, но и домочадцам. От частых перепадов сахара в крови скачет и настроение, в частности, певица жалуется на вспышки агрессии. Первые полтора года исполнительница скрывала свой диагноз, мучая саму себя вопросом: «Ну почему это произошло именно со мной?!». А потом поняла, что обстоятельства не поменяешь — с ними нужно научиться жить. Мама певицы также страдает от диабета — у нее второй тип. Корнелия довольно много рассказывает о жизни семьи с заболеванием в своем Instagram.
Фото: GlobalLookPress
Том Хэнкс и Шэрон Стоун: диабетики со стажем
Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о диагнозе поклонникам семь лет назад. Оказалось, он с 1992 года боролся с повышенным уровнем сахара в крови, что все-таки не смогло предотвратить развитие диабета второго типа. Причины более чем банальные: сильные колебания веса, связанные с диетами для того или иного проекта. Не секрет, что многие артисты держат себя в форме на время проекта, а потом ни в чем себе не отказывают — и так до следующих съемок. По словам Тома Хэнкса, он один из тех ленивых американцев, что игнорировал звоночки организма, пока не услышал подтвержденный диагноз. Если бы вернуть время вспять, артист куда внимательней бы относился к своему здоровью.
Шэрон Стоун не первый год живет с диагнозом диабет I типа. Плюс у голливудской актрисы астма и перенесенный инсульт. Стоун регулярно получает дозы инсулина и не ропщет на судьбу. Она строго следит за питанием, много двигается, старается поменьше нервничать (стресс способствует повышению сахара в крови).
Фото: GlobalLookPress, Instagram
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