Когда сексуальные уловки и ужин при свечах бесполезны: что делать, если супруг к вам охладел

«Если половая жизнь сходит на нет и ненавязчивые разовые попытки сблизиться не увенчались успехом, продолжать не стоит, поскольку это может вызывать чувство вины. У мужчины, например, может быть синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), а ощущение беспомощности при женской инициативе может стать невыносимым. Чтобы решить проблему, нужно разобраться с причинами. Идеальный случай — обратиться за помощью к врачу-сексологу. И лучше парой. Поскольку причин может быть много: от психологических до гормональных. Озвучивать необходимость лучше в парном формате: у НАС есть проблема, а не У ТЕБЯ. Мужчина не хочет выглядеть униженным. Своему партнеру можно так и сказать: "Я допускаю, что я сама делаю что-то не так. Но я готова идти навстречу. Пришло время обновляться. Давай попробуем. Хотя бы сходить на первичный прием, а там посмотрим". Нужно понимать, что это предложение должно прозвучать не в формате: "А не сходить ли нам в кино?" Если вы сами будете смущаться и недопонимать важности этого шага, то ваш мужчина может продолжать вести линию избегающего поведения и откажется от приема».

Должна ли женщина винить себя в сексуальной дисфункции мужчины?

«В зависимости от причин. Если это дисгармония, то можно начать попробовать с себя. Например, все было замечательно и регулярно, но после ссоры и обидных слов в его адрес он замкнулся и не то что не хочет близости, но и не разговаривает с вами вовсе. Конечно, тогда начинать стоит с эмоционального сближения. С простого и искреннего: "Прости, мне очень жаль!" Но если он сам груб, то не стоит брать на себя вину».

А что насчет «Виагры»?

Кажется, об этом средстве для улучшения потенции слышали все. Вот только врачи не рекомендуют огульно скупать БАДы и прочие разрекламированные средства. «Категорически не рекомендую. Можно и умереть от таких экспериментов. Или получить психологическую зависимость от препаратов. Это все равно, что попытаться отремонтировать двигатель автомобиля, не имея специальности, опыта, образования».