Когда сексуальные уловки и ужин при свечах бесполезны: что делать, если супруг к вам охладел
Когда советы из журналов не работают
В случае проблем с сексом в паре (мужчина то устал, то не в настроении, то хочет, но не может) женские журналы предлагают своей читательнице универсальный совет: купить комплект кружевного белья и устроить романтический ужин при свечах. Банально! И самое главное — не работает, ведь, возможно, речь идет об импотенции как диагнозе.
Конечно, стоит отличать накопившуюся усталость от реальных и серьезных проблем со здоровьем. Если у кого-то из пары стресс из-за работы, дети болеют, одолевают кредиторы, то есть голова забита чем угодно, только не мыслями о сексе, говорить об интимной близости не приходится. И это касается как мужчин, так и женщин. Ведь для полноценного интима нужно расслабиться, настроиться на получение удовольствия. Но если внешние проблемы разрешились, организм физически отдохнул, а к сексу душа так и не лежит (и не только она), то есть смысл обсудить деликатную тему. Наш эксперт рассказывает, как именно это стоит делать.
Фото: vostock-photo
«Если половая жизнь сходит на нет и ненавязчивые разовые попытки сблизиться не увенчались успехом, продолжать не стоит, поскольку это может вызывать чувство вины. У мужчины, например, может быть синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), а ощущение беспомощности при женской инициативе может стать невыносимым. Чтобы решить проблему, нужно разобраться с причинами. Идеальный случай — обратиться за помощью к врачу-сексологу. И лучше парой. Поскольку причин может быть много: от психологических до гормональных. Озвучивать необходимость лучше в парном формате: у НАС есть проблема, а не У ТЕБЯ. Мужчина не хочет выглядеть униженным. Своему партнеру можно так и сказать: "Я допускаю, что я сама делаю что-то не так. Но я готова идти навстречу. Пришло время обновляться. Давай попробуем. Хотя бы сходить на первичный прием, а там посмотрим". Нужно понимать, что это предложение должно прозвучать не в формате: "А не сходить ли нам в кино?" Если вы сами будете смущаться и недопонимать важности этого шага, то ваш мужчина может продолжать вести линию избегающего поведения и откажется от приема».
Должна ли женщина винить себя в сексуальной дисфункции мужчины?
«В зависимости от причин. Если это дисгармония, то можно начать попробовать с себя. Например, все было замечательно и регулярно, но после ссоры и обидных слов в его адрес он замкнулся и не то что не хочет близости, но и не разговаривает с вами вовсе. Конечно, тогда начинать стоит с эмоционального сближения. С простого и искреннего: "Прости, мне очень жаль!" Но если он сам груб, то не стоит брать на себя вину».
А что насчет «Виагры»?
Кажется, об этом средстве для улучшения потенции слышали все. Вот только врачи не рекомендуют огульно скупать БАДы и прочие разрекламированные средства. «Категорически не рекомендую. Можно и умереть от таких экспериментов. Или получить психологическую зависимость от препаратов. Это все равно, что попытаться отремонтировать двигатель автомобиля, не имея специальности, опыта, образования».
Фото: vostock-photo
Когда импотенция является сигналом более серьезных проблем со здоровьем?
Не будем забывать, что в 80% случаев речь идет об органических (физиологических) причинах импотенции и только в 20% —о психологических. К первым относятся:
Атеросклероз сосудов полового члена. Снижается приток крови к половому члену и мошонке и усиливается ее отток. Врачи говорят о том, что импотенция может быть предвестником инфаркта! И необязательно у мужчин старше 50 лет. С этим сталкиваются и молодые.
Повышенный сахар в крови. Сахарный диабет снижает проходимость кровеносных сосудов, которые снабжают кровью половой член мужчины (поэтому не возникает эрекция).
Дисбаланс гормональной системы.
Травмы и опухоли поясничного отдела позвоночника (спинальная импотенция), органов малого таза, головного мозга.
Депрессивные расстройства. Ряд антидепрессантов угнетают потенцию.
Перечисленные причины (их может быть больше) сигнализируют о необходимости посещения врача, которые назначит ряд исследований и анализов. В данном случае импотенция говорит о том, что существуют уже более серьезные проблемы со здоровьем. Эректильная дисфункция — это лишь один из звоночков. И здесь важно не заниматься самолечением — не помогут отвар петрушки и орехи, а обратиться к специалисту. И зачастую настоять на этом может именно любящая женщина.
Фото: vostock-photo
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