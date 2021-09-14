Когда отпуск не поможет: откуда берется эмоциональное выгорание и как его лечить

Статистика: число сгоревших на работе растет

Анализ проводила health-tech компания AIBY. Среди участников, которые отмечают у себя признаки выгорания, 65% работают на одном месте более пяти лет. Также большинство отметили, что их эмоциональное состояние ухудшилось за время пандемии. Оно и понятно: тревожные новости, борьба за здоровье, закрытые границы, вынужденная изоляция. Удаленный формат работы также способен негативно влиять на настрой сотрудников — уверяют 21% респондентов.

Почему же с диагнозом чаще сталкиваются образованные, неплохо зарабатывающие люди? А именно: 79% опрошенных с зарплатой 50-100 тысяч. На этот вопрос ответит почти любой новомодный коуч: выгорание часто накрывает перфекционистов, отличников, людей, измеряющих жизнь достижениями. Именно они ждут идеального результата от себя и подчиненных на работе, именно они не умеют делегировать и часто обесценивают свои заслуги, сравнивая с теми, у кого дела на порядок лучше. В почти любой статье на тему вы прочитаете очевидный совет: при выгорании нужно восстановить ресурс, начать отдыхать. Вот только отдых отдыху рознь. И нужно четко понимать, что именно вернет вас в ресурсное состояние. Далеко не всегда это отпуск.