Когда отпуск не поможет: откуда берется эмоциональное выгорание и как его лечить
Статистика: число сгоревших на работе растет
Анализ проводила health-tech компания AIBY. Среди участников, которые отмечают у себя признаки выгорания, 65% работают на одном месте более пяти лет. Также большинство отметили, что их эмоциональное состояние ухудшилось за время пандемии. Оно и понятно: тревожные новости, борьба за здоровье, закрытые границы, вынужденная изоляция. Удаленный формат работы также способен негативно влиять на настрой сотрудников — уверяют 21% респондентов.
Почему же с диагнозом чаще сталкиваются образованные, неплохо зарабатывающие люди? А именно: 79% опрошенных с зарплатой 50-100 тысяч. На этот вопрос ответит почти любой новомодный коуч: выгорание часто накрывает перфекционистов, отличников, людей, измеряющих жизнь достижениями. Именно они ждут идеального результата от себя и подчиненных на работе, именно они не умеют делегировать и часто обесценивают свои заслуги, сравнивая с теми, у кого дела на порядок лучше. В почти любой статье на тему вы прочитаете очевидный совет: при выгорании нужно восстановить ресурс, начать отдыхать. Вот только отдых отдыху рознь. И нужно четко понимать, что именно вернет вас в ресурсное состояние. Далеко не всегда это отпуск.
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Если вы работаете из дома и у вас маленькие дети, отпуск всей семьей на море не наполнит вас силами — будет только хуже. Если вы днями пропадаете в офисе, то выходные в шумной компании друзей или родственников тоже не пойдут на пользу. Вернее сказать, вы не почувствуете себя отдохнувшим, так как опять были среди людей. И это только верхушка айсберга. Если речь идет о смысловом выгорании, то понадобиться вспомнить, почему вы выбрали свою работу, удовлетворяет ли она ваши потребности сейчас (и речь не только о деньгах). Важно не делать резких шагов. При выгорании многие мечтают уволиться с работы, считая, что именно этот шаг подарит освобождение, но это не так.
Инна Воронова
Практический психолог, гипнотерапевт, транзактный аналитик
Симптомы выгорания: проверьте себя
Эмоциональное выгорание (сгорание) — это состояние человека, при котором у него срабатывает психологическая защита в ответ на конкретные психотравмирующие воздействия. В данном случае психологической защитой является полное или частичное исключение эмоций. В таком состоянии у человека нет сил ни смеяться, ни плакать, ему не хватает жизненной энергии для реакции на ситуации, которые с ним происходят. Проверьте, есть ли у вас следующие симптомы:
постоянная усталость, слабость, вялость;
частые головные боли;
снижение иммунитета, отсутствие нормального сна;
снижение зрения, болевые ощущения в спине;
нарушение пищевого поведения — стресс заедается или кусок в горло не лезет;
желание от всех сбежать, остаться наедине с собой;
избегание ответственности, лень, накапливание невыполненной работы;
обиды, обвинения, раздражительность;
зависть и жалобы на жизнь, везение окружающих;
негатив и пессимизм по отношению ко всему;
безразличие к себе и окружающим;
состояние разочарованности;
нет интереса к профессиональному развитию, своей работе;
вспыльчивость, плохое настроение.
Как можно заметить, эмоциональное выгорание затрагивает психоэмоциональную, физическую сферы человека, а также его поведение в обществе. Поэтому очень важно вовремя решить проблему со своим состоянием. Кроме поведения и внутренних ощущений, вы наверняка заметите, что стали менее продуктивными в работе. Вы беретесь за объем, который выполняли за один рабочий день, а сейчас уже за три справиться не можете. Если не решать проблему с эмоциональной сферой, со временем снизится работоспособность, и кроме проблем внутренних добавятся еще и внешние: где взять деньги, например.
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Кто находится в зоне риска
Синдрому эмоционального выгорания подвержены:
перфекционисты;
личности, которым свойственно испытывать чувство вины по поводу и без;
обидчивые люди;
медицинские работники — признаки СЭВ у них начинаются уже после нескольких лет работы;
преподаватели в школах, вузах;
работники сферы обслуживания;
менеджеры, руководители, бизнесмены, предприниматели;
работники творческих профессий (художники, дизайнеры, актеры).
С синдромом могут столкнуться также все, кто не видит пользы от своей работы. Это когда:
нет связи между затраченными ресурсами и полученным результатом;
цели амбициозные, а времени на подготовку мало;
человек не умеет регулировать свои эмоции;
нет навыка выходить из трудных ситуаций, умения правильно общаться.
Как бороться с эмоциональным выгоранием?
Справиться с СЭВ помогают разные мероприятия и забота о физическом здоровье.
Массаж. Учитывая, что СЭВ оказывает влияние на тело человека и проявляется прежде всего мышечным спазмом, важно начать снимать именно его, советую начать с расслабляющего массажа.
Привычка отдыхать. Для этого иногда нужна сила воли. Отдыхать должны и тело, и сознание. Старайтесь за 2–3 часа до сна выключить все гаджеты, телевизор, компьютер. Следите за балансом физических и психологических нагрузок, если вы физически не устали, то, ложась спать, не сможете заснуть, будучи уставшим психологически.
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Активные движения. Если вы ведете сидячий образ жизни, вы просто обязаны начать двигаться. Это пробежки, зарядка, спортзал и т. д. Движение и вода — лучшее восстановление после интеллектуально трудного дня для нашего организма.
Полноценный сон. Хронический недосып замедляет работу мозга, скорость физических реакций и снижает трудоспособность. Человеку нужно спать не меньше 6 часов в сутки, но для многих и этого мало: 7–8 часов — это норма для взрослого человека, а для ребенка и того больше, в зависимости от возраста.
Навык общаться. Часто мы сами попадаемся на крючок выгорания из-за того, что не умеем коммуницировать, не подготовлены к стрессам. Это приводит к эмоциональному истощению. Поэтому учитесь выстраивать отношения, договариваться, отстаивать свои интересы. Обучение правильной вербальной коммуникации поможет справляться со стрессами.
Гибкость. Это навык, помогающий адекватно реагировать на изменения в жизни. Наша жизнь постоянно меняется, и консервативным людям довольно сложно принять эти перемены. Поэтому возникает истощение эмоций в борьбе за старую жизнь.
Умение говорить «нет». Этот навык поможет отстаивать личностные границы. Делать это нужно тактично, не вступая в конфликты. Последние также забирают энергию.
Лучшими упражнениями для преодоления синдрома выгорания являются элементы йоги, аутотренинг и тренинги, где прорабатываются глубинные психологические проблемы.
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