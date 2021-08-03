«Мое тело — мое дело»: кто из звезд отказался делать прививку от COVID-19 и почему

Мария Кожевникова

Актриса давно зарекомендовала себя как человек, который не боится пойти против общественного мнения. Мария часто без обиняков комментирует истории, вызвавшие общественный резонанс. Теперь же многодетную маму возмутил факт «добровольно-принудительной» вакцинации. Как известно, работодатель имеет право отстранять непривитых сотрудников от работы в офисе, если у тех нет соответствующего обоснования (подтвержденного врачом). Актриса уверяет, что она не имеет ничего против вакцинации, но у нее есть ряд вопросов к организации процесса. И она уверена, что каждый должен делать выбор — ставить ему прививку или нет — самостоятельно, оценив возможные риски.

«Я была и буду против принудительной медицины‼️ То есть, я не за и не против вакцины, я за выбор, который должен быть у каждого человека!!! Но безусловно этот выбор надо сделать очень ответственно и обдуманно», — писала Кожевникова в своем аккаунте в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). После этого поста актриса получила массу сообщений о том, как по-разному протекала у ее подписчиков болезнь, многие переболели коронавирусной инфекцией уже после прививки — часть из них уверена, что делать ее не стоило.

«У каждого свой опыт: свое течение болезни, своя реакция на прививку и ... это еще раз доказывает, что мы все индивидуальны и у всех разные обстоятельства», — констатировала многодетная мама. Сама она не прививалась.