«Мое тело — мое дело»: кто из звезд отказался делать прививку от COVID-19 и почему
Мария Кожевникова
Актриса давно зарекомендовала себя как человек, который не боится пойти против общественного мнения. Мария часто без обиняков комментирует истории, вызвавшие общественный резонанс. Теперь же многодетную маму возмутил факт «добровольно-принудительной» вакцинации. Как известно, работодатель имеет право отстранять непривитых сотрудников от работы в офисе, если у тех нет соответствующего обоснования (подтвержденного врачом). Актриса уверяет, что она не имеет ничего против вакцинации, но у нее есть ряд вопросов к организации процесса. И она уверена, что каждый должен делать выбор — ставить ему прививку или нет — самостоятельно, оценив возможные риски.
«Я была и буду против принудительной медицины‼️ То есть, я не за и не против вакцины, я за выбор, который должен быть у каждого человека!!! Но безусловно этот выбор надо сделать очень ответственно и обдуманно», — писала Кожевникова в своем аккаунте в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). После этого поста актриса получила массу сообщений о том, как по-разному протекала у ее подписчиков болезнь, многие переболели коронавирусной инфекцией уже после прививки — часть из них уверена, что делать ее не стоило.
«У каждого свой опыт: свое течение болезни, своя реакция на прививку и ... это еще раз доказывает, что мы все индивидуальны и у всех разные обстоятельства», — констатировала многодетная мама. Сама она не прививалась.
Фото: GlobalLookPress
Ирена Понарошку
Среди селебрити (и не только) немало тех, кто объясняет нежелание вакцинироваться перенесенной ранее болезнью и наличием антител. Как известно, факт наличия последних не является медотводом. Более того, спустя полгода после поставленной прививки рекомендуется сделать ревакцинацию, особенно если речь идет о пожилых людях из группы риска. Тем не менее внушительное количество людей не спешит вакцинироваться, имея запас антител. К ним относится и Ирена Понарошку. Блогер и телеведущая рассказывала, что перенесенный COVID-19 не оставил у нее приятных впечатлений (еще бы!), но ее поражает факт принудительной вакцинации. Девушка даже просила в комментариях к одному из своих постов написать, сталкивались ли с давлением в этом вопросе ее фолловеры. Историй оказалось предостаточно: многие из подписчиков, работающие в бюджетных организациях, рассказали о том, что их буквально вынуждали поставить прививку.
«А мой папа уже получил первую дозу. Критиковать его решение не стала: взрослый человек, хочется — колется», — параллельно заметила Ирена.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Оскар Кучера
Телеведущий привлек к себе немало внимания постом, в котором высмеял противоречия относительно вакцинации в стране. «Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они. Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным-полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно», — писал Кучера.
Этот пост встретил большое количество одобрительных смайликов среди его подписчиков. Телеведущий подчеркивает, что не имеет ничего против вакцины и уверен: каждый взрослый человек может решить, нужна она ему или нет, но его возмущают явные противоречия в этом вопросе. Сам Кучера переболел коронавирусной инфекцией всей семьей, прививку он не делал, так как имеет запас антител.
Фото: GlobalLookPress
Свою позицию все высказывают по-разному. Кучере не откажешь в чувстве юмора. Его коллега Егор Бероев не видит повода для шуток, его позиция принципиальна. «Я не вакцинировался, знаете, мое тело — мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации и не будешь пользоваться благами общества, если не привит?», — рассуждает Бероев.
Фото: GlobalLookPress
Мария Шукшина
Актриса даже собрала команду юристов, которая призвана помогать тем, кто столкнулся с дискриминацией после отказа вакцинироваться. В частности, Шукшина выкладывает сообщения от рабочих коллективов, которые просят у нее помощи, так как не хотят ставить прививку, но боятся потерять работу. Актриса вакцинироваться не собирается, потому что отечественным вакцинам не доверяет. На своей странице в Instagram она часто публикует интервью, выдержки из бесед с врачами, профессорами, которые в разное время занимались разработками разного рода вакцин и высказывают свое мнение относительно современных препаратов. В общем и целом позиция сводится к одному:
«Почему вакцины не менее опасны, чем сам вирус:
- не испытаны полноценно;
- последствия вставки белка-шипа в другую матрицу не исследованы;
- последствия попадания неконтролируемого количества белка-шипа в организм не исследованы, зафиксировано множество случаев осложнений», — подытоживает Шукшина.
Passion.ru публиковал серию материалов, новостей о вакцинах от коронавируса — все они сопровождаются мнением врачей, экспертов. Вывод из прочтения можно сделать только один: вы самостоятельно должны проанализировать возможные риски от заражения опасной инфекцией и решить, что выбрать — поставить прививку или понадеяться, что вирус обойдет стороной. И да, ни одна вакцина не дает 100-процентной защиты. В любом случае всегда можно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, со специалистом, которому доверяете.
_Фото: Globallookpress, Instagram@irenaponaroshku, @mkozhevnikova
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