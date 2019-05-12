Хирургическое лечение ожирения — особенности, эффективность и противопоказания

Причины массового ожирения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ожирение как условие чрезмерного накопления жира в организме в той степени, в какой это отрицательно сказывается на здоровье и благополучии.

Наши тела спроектированы так, чтобы лучше всего работать в условиях, когда пища была непостоянной, а высокий уровень физической активности требовался для обеспечения продовольствием и жильем, а также для транспортировки. Раньше этого было достаточно, чтобы позволить большинству людей поддерживать здоровый вес без сознательных усилий. Но сегодня все иначе. Обеспечение продовольствием и жильем и передвижение в окружающей среде не требуют высоких уровней физической активности, необходимых в прошлом. Теперь можно быть продуктивным, ведя сидячий образ жизни.

Достижения в области технологий на рабочем месте и сокращение ручного труда привели к снижению энергозатрат. Сама жизнь в городе с его инфраструктурой — наличие общественного и личного транспорта, плотность и расположение продовольственных магазинов и ресторанов — способствуют нездоровому образу жизни. Значительные изменения произошли в пищевой среде с увеличением доступности недорогих продуктов питания. Цены на калорийные продукты питания и напитки значительно снизились в отличие от роста цен на свежие фрукты, овощи, продукты из мяса и молочных продуктов, что способствует увеличению потребления нездоровых продуктов питания при увеличении размеров порций.

В таких условиях увеличение веса может быть предотвращено только с помощью сознательных попыток есть меньше или быть физически активными.

Богатые и бедные: кому больше грозит ожирение

Показатели ожирения растут среди людей с любым уровнем дохода и уровнем образования, но абсолютные показатели ниже у лиц с более высокими доходами и уровнем образования. Самые недорогие продукты — те, что с высоким содержанием жира и сахара. Биологическое предпочтение этих продуктов в сочетании с легкой доступностью способствует перееданию. Кроме того, люди с низким доходом могут заниматься меньшей физической активностью, чем другие слои населения. Одной из причин такого несоответствия может быть то, что проблемы с безопасностью в районах с низким доходом могут помешать взрослым и детям заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Добавьте сюда усталость от работы и множество бытовых проблем, которые не оставляют сил на занятия спортом. Люди, которые имеют больше финансовых ресурсов, легче справляются с этими обстоятельствами и, следовательно, более физически активны и менее тучны, чем те, у кого меньше ресурсов.