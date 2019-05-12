logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Хирургическое лечение ожирения — особенности, эффективность и противопоказания

Почти треть населения мира страдает ожирением — эта проблема не обходит стороной ни богатых, ни бедных. И дополнительной проблемой для страдающих ожирением становится отношение общества — осуждение. Реклама услуг пластических хирургов и популярные шоу о похудении формируют подчас неоправданно легкое отношение к проблеме. Специально для Passion.ru профессор Александр Кочатков рассказал о том, какие операции действительно применяются для лечения ожирения как подтвержденного диагноза.
Александр Кочатков,
профессор, д.м.н, заведующий отделением общей онкологии, колопроктологии и гнойной хирургии Клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе

Статистика

Ожирение является чрезвычайно важной и возрастающей проблемой общественного здравоохранения как в экономически развитых, так и в развивающихся регионах мира. В 2008 году более 1,4 миллиарда взрослых во всем мире имели избыточный вес и из них более 200 миллионов мужчин и почти 300 миллионов женщин страдали ожирением. Это число удвоилось с 1980-х годов. По нынешним оценкам, 33% населения мира, насчитывающего 7,08 млрд человек — ошеломляющие 2,36 млрд. — имеют избыточный вес или страдают ожирением. Каждую секунду в мировое население добавляются 2,5 человека, и один из них будет иметь ожирение или избыточный вес. По статистике, 35,7% взрослого населения в Соединенных Штатах страдают ожирением. В России по данным на конец 2016 г. зарегистрировано 23,5 млн. лиц с ожирением.

Чем опасно ожирение

Ожирение связано с заметно сниженной продолжительностью жизни, что делает его основной причиной предотвратимой смертности. Было показано, что ожирение связано с гипертонией, гиперлипидемией, заболеваниями коронарных артерий, повышенной толерантностью к глюкозе или диабетом, апноэ во сне, неалкогольной жировой болезнью печени и некоторыми видами рака, включая пищевод, поджелудочную железу, почечные клетки, молочную железу, эндометрий, шею и рак простаты. Еще более тревожным является то, что по меньшей мере 2,8 миллиона человек в мире умирают каждый год непосредственно из-за избыточного веса или ожирения.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Причины массового ожирения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ожирение как условие чрезмерного накопления жира в организме в той степени, в какой это отрицательно сказывается на здоровье и благополучии.

Наши тела спроектированы так, чтобы лучше всего работать в условиях, когда пища была непостоянной, а высокий уровень физической активности требовался для обеспечения продовольствием и жильем, а также для транспортировки. Раньше этого было достаточно, чтобы позволить большинству людей поддерживать здоровый вес без сознательных усилий. Но сегодня все иначе. Обеспечение продовольствием и жильем и передвижение в окружающей среде не требуют высоких уровней физической активности, необходимых в прошлом. Теперь можно быть продуктивным, ведя сидячий образ жизни.

Достижения в области технологий на рабочем месте и сокращение ручного труда привели к снижению энергозатрат. Сама жизнь в городе с его инфраструктурой — наличие общественного и личного транспорта, плотность и расположение продовольственных магазинов и ресторанов — способствуют нездоровому образу жизни. Значительные изменения произошли в пищевой среде с увеличением доступности недорогих продуктов питания. Цены на калорийные продукты питания и напитки значительно снизились в отличие от роста цен на свежие фрукты, овощи, продукты из мяса и молочных продуктов, что способствует увеличению потребления нездоровых продуктов питания при увеличении размеров порций.

В таких условиях увеличение веса может быть предотвращено только с помощью сознательных попыток есть меньше или быть физически активными.

Богатые и бедные: кому больше грозит ожирение

Показатели ожирения растут среди людей с любым уровнем дохода и уровнем образования, но абсолютные показатели ниже у лиц с более высокими доходами и уровнем образования. Самые недорогие продукты — те, что с высоким содержанием жира и сахара. Биологическое предпочтение этих продуктов в сочетании с легкой доступностью способствует перееданию. Кроме того, люди с низким доходом могут заниматься меньшей физической активностью, чем другие слои населения. Одной из причин такого несоответствия может быть то, что проблемы с безопасностью в районах с низким доходом могут помешать взрослым и детям заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Добавьте сюда усталость от работы и множество бытовых проблем, которые не оставляют сил на занятия спортом. Люди, которые имеют больше финансовых ресурсов, легче справляются с этими обстоятельствами и, следовательно, более физически активны и менее тучны, чем те, у кого меньше ресурсов.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Хирургические методы лечения ожирения

В самых тяжелых случаях, когда другие методы уже не помогают в лечении ожирения, прибегают к хирургическим операциям.

Какие же существуют на данный момент показания к хирургическому вмешательству?

1) При индексе массы тела более 40 вне зависимости от наличия сопутствующих заболеваний;

2) при индексе массы тела выше 35 при присоединении сопутствующих ожирению заболеваний;

3) если предшествующее консервативное лечение было неэффективно;

4) если пациенту с выраженным ожирением удалось снизить массу тела, однако в последующем она начала восстанавливаться.

Индекс массы тела рассчитывается так: вес (в килограммах) нужно разделить на квадрат роста (в метрах). Например, при весе 60 кг и росте 170 см расчет такой: 60/(1,7х1,7) = 20,8. Это соответствует показателям нормальной массы тела. Показатель ниже 18,5 говорит о недостаточной массе тела, выше 25 — о наличии лишнего веса, выше 30 — об ожирении.

Современные операции, применяемые при ожирении:

Установка внутрижелудочного баллона – малоинвазивный метод снижения массы тела, по сложности сопоставима с обычной гастроскопией (введение зонда через рот в желудок — прим.ред.). Заполняя часть объема желудка, баллон способствует раннему насыщению, и за счет количественного ограничения употребляемой пищи пациент теряет в весе. Методика применяется у лиц с индексом массы тела от 30 до 40, когда хирургическое лечение еще преждевременно, а также как этап подготовки к хирургической операции у пациентов с морбидным (опасным для жизни — прим. ред.) ожирением.

Продольная резекция желудка – удаляется боковая часть желудка, при этом важнейшие физиологические клапаны желудка сохраняются. Из объемного мешка желудок превращается в узкую трубку, где пища долго не задерживается и быстро уходит в кишку. Также при ПРЖ удаляется та часть желудка, которая секретирует гормон голода – грелин, и потому у пациентов после такой операции значительно уменьшается потребность в еде. В 70% случаях компенсируются или вовсе нивелируются явления сахарного диабета 2 типа. Продольную резекцию можно рассматривать как операцию выбора у пациентов с умеренным избытком массы тела до 35 до 45, а также в тех случаях, когда выполнение более сложных операций неприемлемо или невозможно.

Операция гастрошунтирования – сложная комбинированная операция, которая сочетает в себе уменьшение объема желудка и реконструкцию тонкой кишки, направленную на ограничение всасывания компонентов пищи. В результате операции количество употребляемой пищи уменьшается в несколько раз. При этом раннее попадание пищи в тонкую кишку вызывает устойчивое и быстро приходящее чувство насыщения. Плюсы операции в выраженном снижении массы тела, а также эффективном воздействии на течение сахарного диабета 2 типа и липидный состав крови. Основной же недостаток в потребности пожизненного приема витаминных и минеральных комплексов.

Операция билиопанкреатического шунтирования – применяется для лечения тяжелых форм ожирения, относится к комбинированным методам и сочетает в себе уменьшение объема желудка и шунтирующий компонент, то есть реконструкцию тонкой кишки, направленную на уменьшение всасывания пищи. Операция БПШ является на сегодняшний день наиболее сложной, но в то же время и наиболее эффективной для лечения морбидного ожирения. Плюсы операции в значительном и наиболее устойчивом в долгосрочной перспективе снижении массы тела, эффективном лечебном воздействии на сахарный диабет 2 типа, а также компенсацию сопутствующих заболеваний. Однако, как и после операции гастрошунтирования, после БПШ необходимо систематически и в течение всей жизни принимать витаминные и минеральные добавки.

В заключение хотелось бы сказать, что существует явная необходимость в повышении осведомленности и просвещения общественности о сложной этиологии ожирения и о значительных препятствиях, присутствующих устойчивой потере веса. Преобладающие в обществе и средствах массовой информации сообщения, которые усиливают вину людей, страдающих ожирением, должны быть заменены сообщениями о том, что ожирение является хроническим заболеванием со сложной этиологией.

Текст: Александр Кочатков

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес