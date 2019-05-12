Хирургическое лечение ожирения — особенности, эффективность и противопоказания

Статистика
Ожирение является чрезвычайно важной и возрастающей проблемой общественного здравоохранения как в экономически развитых, так и в развивающихся регионах мира. В 2008 году более 1,4 миллиарда взрослых во всем мире имели избыточный вес и из них более 200 миллионов мужчин и почти 300 миллионов женщин страдали ожирением. Это число удвоилось с 1980-х годов. По нынешним оценкам, 33% населения мира, насчитывающего 7,08 млрд человек — ошеломляющие 2,36 млрд. — имеют избыточный вес или страдают ожирением. Каждую секунду в мировое население добавляются 2,5 человека, и один из них будет иметь ожирение или избыточный вес. По статистике, 35,7% взрослого населения в Соединенных Штатах страдают ожирением. В России по данным на конец 2016 г. зарегистрировано 23,5 млн. лиц с ожирением.
Чем опасно ожирение
Ожирение связано с заметно сниженной продолжительностью жизни, что делает его основной причиной предотвратимой смертности. Было показано, что ожирение связано с гипертонией, гиперлипидемией, заболеваниями коронарных артерий, повышенной толерантностью к глюкозе или диабетом, апноэ во сне, неалкогольной жировой болезнью печени и некоторыми видами рака, включая пищевод, поджелудочную железу, почечные клетки, молочную железу, эндометрий, шею и рак простаты. Еще более тревожным является то, что по меньшей мере 2,8 миллиона человек в мире умирают каждый год непосредственно из-за избыточного веса или ожирения.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Причины массового ожирения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ожирение как условие чрезмерного накопления жира в организме в той степени, в какой это отрицательно сказывается на здоровье и благополучии.
Наши тела спроектированы так, чтобы лучше всего работать в условиях, когда пища была непостоянной, а высокий уровень физической активности требовался для обеспечения продовольствием и жильем, а также для транспортировки. Раньше этого было достаточно, чтобы позволить большинству людей поддерживать здоровый вес без сознательных усилий. Но сегодня все иначе. Обеспечение продовольствием и жильем и передвижение в окружающей среде не требуют высоких уровней физической активности, необходимых в прошлом. Теперь можно быть продуктивным, ведя сидячий образ жизни.
Достижения в области технологий на рабочем месте и сокращение ручного труда привели к снижению энергозатрат. Сама жизнь в городе с его инфраструктурой — наличие общественного и личного транспорта, плотность и расположение продовольственных магазинов и ресторанов — способствуют нездоровому образу жизни. Значительные изменения произошли в пищевой среде с увеличением доступности недорогих продуктов питания. Цены на калорийные продукты питания и напитки значительно снизились в отличие от роста цен на свежие фрукты, овощи, продукты из мяса и молочных продуктов, что способствует увеличению потребления нездоровых продуктов питания при увеличении размеров порций.
В таких условиях увеличение веса может быть предотвращено только с помощью сознательных попыток есть меньше или быть физически активными.
Богатые и бедные: кому больше грозит ожирение
Показатели ожирения растут среди людей с любым уровнем дохода и уровнем образования, но абсолютные показатели ниже у лиц с более высокими доходами и уровнем образования. Самые недорогие продукты — те, что с высоким содержанием жира и сахара. Биологическое предпочтение этих продуктов в сочетании с легкой доступностью способствует перееданию. Кроме того, люди с низким доходом могут заниматься меньшей физической активностью, чем другие слои населения. Одной из причин такого несоответствия может быть то, что проблемы с безопасностью в районах с низким доходом могут помешать взрослым и детям заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Добавьте сюда усталость от работы и множество бытовых проблем, которые не оставляют сил на занятия спортом. Люди, которые имеют больше финансовых ресурсов, легче справляются с этими обстоятельствами и, следовательно, более физически активны и менее тучны, чем те, у кого меньше ресурсов.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Хирургические методы лечения ожирения
В самых тяжелых случаях, когда другие методы уже не помогают в лечении ожирения, прибегают к хирургическим операциям.
Какие же существуют на данный момент показания к хирургическому вмешательству?
1) При индексе массы тела более 40 вне зависимости от наличия сопутствующих заболеваний;
2) при индексе массы тела выше 35 при присоединении сопутствующих ожирению заболеваний;
3) если предшествующее консервативное лечение было неэффективно;
4) если пациенту с выраженным ожирением удалось снизить массу тела, однако в последующем она начала восстанавливаться.
Индекс массы тела рассчитывается так: вес (в килограммах) нужно разделить на квадрат роста (в метрах). Например, при весе 60 кг и росте 170 см расчет такой: 60/(1,7х1,7) = 20,8. Это соответствует показателям нормальной массы тела. Показатель ниже 18,5 говорит о недостаточной массе тела, выше 25 — о наличии лишнего веса, выше 30 — об ожирении.
Современные операции, применяемые при ожирении:
Установка внутрижелудочного баллона – малоинвазивный метод снижения массы тела, по сложности сопоставима с обычной гастроскопией (введение зонда через рот в желудок — прим.ред.). Заполняя часть объема желудка, баллон способствует раннему насыщению, и за счет количественного ограничения употребляемой пищи пациент теряет в весе. Методика применяется у лиц с индексом массы тела от 30 до 40, когда хирургическое лечение еще преждевременно, а также как этап подготовки к хирургической операции у пациентов с морбидным (опасным для жизни — прим. ред.) ожирением.
Продольная резекция желудка – удаляется боковая часть желудка, при этом важнейшие физиологические клапаны желудка сохраняются. Из объемного мешка желудок превращается в узкую трубку, где пища долго не задерживается и быстро уходит в кишку. Также при ПРЖ удаляется та часть желудка, которая секретирует гормон голода – грелин, и потому у пациентов после такой операции значительно уменьшается потребность в еде. В 70% случаях компенсируются или вовсе нивелируются явления сахарного диабета 2 типа. Продольную резекцию можно рассматривать как операцию выбора у пациентов с умеренным избытком массы тела до 35 до 45, а также в тех случаях, когда выполнение более сложных операций неприемлемо или невозможно.
Операция гастрошунтирования – сложная комбинированная операция, которая сочетает в себе уменьшение объема желудка и реконструкцию тонкой кишки, направленную на ограничение всасывания компонентов пищи. В результате операции количество употребляемой пищи уменьшается в несколько раз. При этом раннее попадание пищи в тонкую кишку вызывает устойчивое и быстро приходящее чувство насыщения. Плюсы операции в выраженном снижении массы тела, а также эффективном воздействии на течение сахарного диабета 2 типа и липидный состав крови. Основной же недостаток в потребности пожизненного приема витаминных и минеральных комплексов.
Операция билиопанкреатического шунтирования – применяется для лечения тяжелых форм ожирения, относится к комбинированным методам и сочетает в себе уменьшение объема желудка и шунтирующий компонент, то есть реконструкцию тонкой кишки, направленную на уменьшение всасывания пищи. Операция БПШ является на сегодняшний день наиболее сложной, но в то же время и наиболее эффективной для лечения морбидного ожирения. Плюсы операции в значительном и наиболее устойчивом в долгосрочной перспективе снижении массы тела, эффективном лечебном воздействии на сахарный диабет 2 типа, а также компенсацию сопутствующих заболеваний. Однако, как и после операции гастрошунтирования, после БПШ необходимо систематически и в течение всей жизни принимать витаминные и минеральные добавки.
В заключение хотелось бы сказать, что существует явная необходимость в повышении осведомленности и просвещения общественности о сложной этиологии ожирения и о значительных препятствиях, присутствующих устойчивой потере веса. Преобладающие в обществе и средствах массовой информации сообщения, которые усиливают вину людей, страдающих ожирением, должны быть заменены сообщениями о том, что ожирение является хроническим заболеванием со сложной этиологией.
Текст: Александр Кочатков
Фото: Vostock Photo
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