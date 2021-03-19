Хакамада, Бледанс и другие: как живется детям знаменитостей с синдромом Дауна

Как живется с этим диагнозом

Увы, синдром Дауна не редкость — по разным данным, на 700–800 детей рождается один ребенок с данной генетической аномалией. Считается, что лишнюю хромосому чаще всего ребенок наследует от матери. Причем, ни образ жизни, ни здоровье родителей влияния на этот факт не имеют — происходит генетический сбой. Выявить отклонение можно еще в первом триместре и тогда женщина может принять решение избавиться от плода. В большинстве случаев так и происходит. Немало родителей, которые отказываются от новорожденных с таким диагнозом, и тогда те попадают в детские дома. Но, конечно, есть и те, кто не отказывается от малышей с этой патологией, а встают на нелегкий путь их воспитания и адаптации.

Не секрет, что общество по-прежнему настороженно относится к детям с синдромом Дауна. Эти дети зачастую не могут учиться в обычной школе, принимать на равных участие в играх со сверстниками. Считается, что им сложнее потом адаптироваться ко взрослой жизни, создать семью. Никто не будет спорить, что это действительно непросто, но при постоянной опеке такие дети могут жить вполне обычной жизнью: учиться в инклюзивных классах, заниматься творчеством, работать.