Камни в почках: причины, диагностика и лечение в домашних условиях

Почки – парный орган, который фильтрует нашу кровь, участвует в обмене веществ и регулирует давление. За сутки почки фильтруют и очищают 60 литров крови. Они расположены в забрюшинном пространстве - по обеим сторонам от позвоночника. Одна из них чуть больше другой, то есть почки не являются симметричными. Все ненужное - шлаки и соли - выводится ими вместе с мочой. Если почки отказывают, жизнь оказывается под угрозой: организм отравляется собственными продуктами жизнедеятельности.

Камни в почках — это кристаллы, образовавшиеся из химических веществ, растворенных в моче. Именно эти образования разрастаются до камней, способных перекрывать ход моче. Образуются они в большинстве своем в лоханках почек, а застревая в мочеточнике, отзываются острой болью. Последнюю называют почечной коликой и в большинстве случаев она требует безотлагательной помощи. Установить наличие камней в почках позволяет УЗИ и компьютерная томография.

Почечные колики считаются одними из самых сильных, некоторые пациенты сравнивают их с ударами ножом в поясницу. Первое, что делает большинство людей – пытаются снять дома боль с помощью таблеток. Однако далеко не все они способны помочь. Даже если препарат снимет спазм, камень в мочеточнике никуда не денется.

Как отличить почечные колики?