Камни в почках: причины, диагностика и лечение в домашних условиях
Оглавление
Чем отличаются почечные колики
Как работают почки в организме
Почки – парный орган, который фильтрует нашу кровь, участвует в обмене веществ и регулирует давление. За сутки почки фильтруют и очищают 60 литров крови. Они расположены в забрюшинном пространстве - по обеим сторонам от позвоночника. Одна из них чуть больше другой, то есть почки не являются симметричными. Все ненужное - шлаки и соли - выводится ими вместе с мочой. Если почки отказывают, жизнь оказывается под угрозой: организм отравляется собственными продуктами жизнедеятельности.
Камни в почках — это кристаллы, образовавшиеся из химических веществ, растворенных в моче. Именно эти образования разрастаются до камней, способных перекрывать ход моче. Образуются они в большинстве своем в лоханках почек, а застревая в мочеточнике, отзываются острой болью. Последнюю называют почечной коликой и в большинстве случаев она требует безотлагательной помощи. Установить наличие камней в почках позволяет УЗИ и компьютерная томография.
Почечные колики считаются одними из самых сильных, некоторые пациенты сравнивают их с ударами ножом в поясницу. Первое, что делает большинство людей – пытаются снять дома боль с помощью таблеток. Однако далеко не все они способны помочь. Даже если препарат снимет спазм, камень в мочеточнике никуда не денется.
Как отличить почечные колики?
приступообразная резкая боль в нижнем подреберье в районе поясницы;
возможна рвота, тошнота;
диарея;
кровь в моче;
жжение при мочеиспускании. Эти симптомы требуют незамедлительного обращения к урологу.
Фото: Pexels.com
Какими бывают камни в почках
Камни в почках могут быть разной формы и иметь несколько разный состав. Например, кристаллы могут иметь острые края, раня слизистую мочеточника. От типа, размера и формы камня зависит терапия и тип оперативного вмешательства.
Кальциевые. Это самый распространенный тип камней. Есть две формы: оксалаты кальция и фосфаты кальция. Если определены оксалатные камни, следует уменьшить потребление оксалата (содержится в орехах, отрубях пшеничных, шпинате, шоколаде, свекле, соевых продуктах).
Уратные. Они образуются, когда моча становится слишком кислой вследствие накопления мочевой кислоты.
Фосфатные. Это камни, которые образуются, если почки воспалены и в них есть бактерии.
Цистиновые. Такие камни возникают в результате генетического заболевания, которое приводит к утечке цистина в мочу.
Причины образования
Распространенные причины тому: наследственная предрасположенность, воспаления, неправильное питание. Раньше считалось, что у мужчин диагностируют камни в почках в несколько раз чаще, чем у женщин. Сейчас это уже не так. От лишнего веса и малоподвижного образа жизни страдают и те, и другие.
Считается, что мясо, шпинат, щавель и чрезмерное употребление бобовых, а также безмерное употребление минеральной воды может приводить к образованию камней. Плюс не забываем про жесткую питьевую воду дома, которую нужно очищать с помощью фильтров. Есть целые регионы, где повышен риск образования камней в почках населения именно в силу определенного состава воды. Но мы понимаем, что далеко не все люди, любящие мясо и бобовые, страдают от камней в почках. Все-таки основными причинами являются:
воспалительные процессы;
нарушения обмена веществ;
наследственность (особенности строения почек, патологии мочевыводящих путей, когда моча застаивается).
При этом недостаток воды в рационе может вызывать обезвоживание организма и усиленное образование солей. Воду нужно пить (те самые 2 литра в день), но помнить о ее качестве, фильтрации.
В питании также следует придерживаться правил (при наличии патологии):
ограничить употребление соли (это не означает, что нужно вовсе перестать солить - во всем мера);
есть понемногу 4-5 раз в день;
исключить алкоголь, так как он способствует повышению в моче концентрации солевых компонентов.
Фото: Pexels.com
Как помочь себе дома во время приступа
Нетипичный совет: во время болевого приступа перестать пить воду. По мнению ряда специалистов, боль возникает из-за переполнения системы мочой, возникает отек и почка ущемляется в собственной капсуле, которая нерастяжима, но богата болевыми рецепторами. Если перестать употреблять жидкость в этот момент, боль станет менее интенсивной. Это то, что может облегчить ситуацию дома. Затем необходимо понять перспективы миграции камня в мочеточнике - самостоятельно вы это, разумеется, не сделаете, потребуется консультация врача. Чтобы снять болевой приступ, необходимо принимать спазмолитики, расширяющие мочеточники. Таким образом, есть шанс, что камень «свалится» в мочевой пузырь.
Хорошая новость в том, что небольшие камни 2-4 мм считаются самоотходящими, то есть способными выйти самостоятельно. Также есть вариант, когда камни способны раствориться (благодаря ряду препаратов). Как только размер достигает 5-7 мм, принимается решение о возможном вмешательстве. Одна из популярных мер – литотрипсия, когда камни в почках дробятся. Возможен вариант, когда камни растворяются (благодаря ряду препаратов).
Типы операций
Еще не так давно камни из мочевых путей удаляли с помощью открытых операций. Нередко возникала необходимость удаления почки. Сейчас куда чаще прибегают к менее травматичному способу - дроблению камней. Операция производится с помощью рефлектора, который испускает электрогидравлические волны. Литотрипсия отличается низким процентом послеоперационных осложнений. Однако есть ряд противопоказаний:
беременность;
нарушения свертываемости крови;
сердечно-легочная недостаточность,
излишний вес пациента;
острая форма пиелонефрита.
После дробления камней песок выходит вместе с мочой. Однако рецидив не исключен, потому необходимо комплексная терапия, включающая в себя прием препаратов, определенный питьевой режим, лечебную диету.
В том случае, если камни слишком большого размера или они локализованы в определенном месте, а также развивается почечная недостаточность, без открытой операции не обойтись, потому так важно не запустить процесс и вовремя обратиться к врачу. Специалисты не устают напоминать: острая приступообразная боль никогда не возникает в одночасье - организм заблаговременно сигнализировал о проблеме, но пациент не обращал внимание, купируя боль таблетками.
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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