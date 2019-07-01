Как заболевания печени влияют на вашу сексуальную активность

Печень не производит половые гормоны, но она играет ключевую роль в их круговороте в организме человека. Во-первых, печень вырабатывает холестерин – строительный материал для стероидных гормонов. Именно из него путем химических преобразований получается «мужской» тестостерон и «женский» эстроген. Во-вторых, печень занимается инактивацией гормонов. Проще говоря, она их разрушает и выводит из организма. Получается, от состояния печени напрямую зависит, какое количество половых гормонов будет произведено и насколько своевременно они покинут тело человека. И то, и другое важно для хорошего самочувствия и здорового сексуального влечения. Далее по отдельности рассмотрим, что происходит с гормонами у мужчин и женщин при сбое в работе печени и как поправить положение.

Реакция мужского организма на проблемы печени

Гормоны, отвечающие за половое влечение и эректильную функцию у мужчины, называются андрогенами. Тестостерон – пожалуй, самый известный из андрогенов. Если в мужском организме вырабатывается недостаточно тестостерона, пропадает одновременно и желание, и возможность заниматься сексом, так как на фоне дефицита гормона развивается эндокринная эректильная дисфункция и начинаются проблемы с эрекцией.

Другая ситуация: когда тестостерона вырабатывается достаточно, но печень его своевременно не уничтожает. Казалось бы, ничего страшного – много не мало. Но если бы все было так просто. Неразрушенные мужские гормоны превращаются в женские. Именно поэтому у больных циррозом печени мужчин мы часто видим грудь, размерам которой позавидовали бы многие женщины. Другие признаки повышенного уровня женских гормонов в организме мужчины – отложение жира по женскому типу, исчезновение волос в тех местах, где они есть у мужчин и отсутствуют у женщин, высыпания на коже, акне. Ну и, конечно, проблемы с сексуальным влечением и эрекцией.