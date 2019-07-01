Как заболевания печени влияют на вашу сексуальную активность

Печень не производит половые гормоны, но она играет ключевую роль в их круговороте в организме человека. Во-первых, печень вырабатывает холестерин – строительный материал для стероидных гормонов. Именно из него путем химических преобразований получается «мужской» тестостерон и «женский» эстроген. Во-вторых, печень занимается инактивацией гормонов. Проще говоря, она их разрушает и выводит из организма. Получается, от состояния печени напрямую зависит, какое количество половых гормонов будет произведено и насколько своевременно они покинут тело человека. И то, и другое важно для хорошего самочувствия и здорового сексуального влечения. Далее по отдельности рассмотрим, что происходит с гормонами у мужчин и женщин при сбое в работе печени и как поправить положение.
Реакция мужского организма на проблемы печени
Гормоны, отвечающие за половое влечение и эректильную функцию у мужчины, называются андрогенами. Тестостерон – пожалуй, самый известный из андрогенов. Если в мужском организме вырабатывается недостаточно тестостерона, пропадает одновременно и желание, и возможность заниматься сексом, так как на фоне дефицита гормона развивается эндокринная эректильная дисфункция и начинаются проблемы с эрекцией.
Другая ситуация: когда тестостерона вырабатывается достаточно, но печень его своевременно не уничтожает. Казалось бы, ничего страшного – много не мало. Но если бы все было так просто. Неразрушенные мужские гормоны превращаются в женские. Именно поэтому у больных циррозом печени мужчин мы часто видим грудь, размерам которой позавидовали бы многие женщины. Другие признаки повышенного уровня женских гормонов в организме мужчины – отложение жира по женскому типу, исчезновение волос в тех местах, где они есть у мужчин и отсутствуют у женщин, высыпания на коже, акне. Ну и, конечно, проблемы с сексуальным влечением и эрекцией.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Реакция женского организма на проблемы печени
Женщина с болезнями печени заниматься сексом может, но энтузиазма в этом направлении у нее, как правило, нет. Дело в том, что при сбое в работе печени развивается астенический синдром. Он проявляется в слабости, быстрой утомляемости, непереносимости физических нагрузок, угнетенном эмоциональном состоянии. Все эти симптомы появляются из-за нарушения детоксикации, которая в основном лежит на печени. Шлаки и токсины накапливаются в организме и, образно говоря, тянут его на дно.
Со временем у женщины развивается астеническая депрессия. Она стойкая и не связана со степенью нагрузок. Доходит до того, что переутомление вызывают самые простые действия – почистить зубы и умыться утром. Наблюдается апатия, пессимизм, ощущение беспомощности и бесперспективности. Часто развивается ангедония – потеря способности испытывать удовольствие от чего-либо. При ангедонии утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно приносит положительные эмоции, включая спорт, музыку, сексуальную активность и социальные взаимодействия.
Кроме того, падает выработка нужных женских гормонов и растет уровень «чужеродных» мужских. При нарушении утилизации эстрогена женщина сталкивается с болью и уплотнениями в груди, болезненностью во время менструаций. Картина вырисовывается безрадостная. Естественно, в таких условиях вопрос о сексе не стоит.
Как вернуться к нормальной сексуальной активности
Остановитесь на мгновение и присмотритесь к себе. В потоке ежедневных дел мы перестаем обращать внимание на то, что едим, что пьем, сколько времени проводим на свежем воздухе, какие лекарства и в каком количестве принимаем. Самая распространенная в мире проблема печени на данный момент – это неалкогольная жировая болезнь. Чтобы она появилась, достаточно калорийно питаться и довести свою талию до 80 см и более (для мужчин – 94 см и более). Злоупотребляете алкоголем? Вам прямая дорога к алкогольной болезни печени. Неразборчивы в лекарствах – получите лекарственную болезнь печени. Со всеми вытекающими. В том числе снижением сексуальной активности.
Если в вашей жизни есть фактор риска болезней печени, есть смысл проверить состояние органа. Сдать кровь на печеночные ферменты и сделать УЗИ органов брюшной полости. На начальной стадии печень хорошо отзывается на лечебную терапию. Как правило, она включает гепатопротекторы на основе урсодезоксихолевой кислоты, диету Стол №5, минимальную физическую активность (ходьба 30 минут в день).
Текст: Сергей Вялов
Фото: Vostock Photo
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