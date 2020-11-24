Каким образом погода влияет на наше самочувствие и что с этим делать

Кто в первую очередь реагирует на смену погоды

Ученые из Университета Манчестера в Великобритании поделились результатами исследования, в котором приняли участие 13 000 человек. Среди них оказались пациенты преимущественно с артритом. В течение 6 месяцев они описывали самочувствие при наступлении ветреной сырой погоды. Ощущениями делились в специальной программе телефона. Выраженность боли описывали в баллах. Приложение на смартфоне фиксировало также температуру воздуха и другие погодные показатели в регионе проживания участников эксперимента. В итоге удалось проследить прямую связь между обострением боли и сырой погодой с низким атмосферным давлением. То есть в хорошую, нейтральную погоду подопечные ученых не замечали обострения болевого синдрома. По мнению участников, точный прогноз погоды поможет лучше планировать свою деятельность в определенные дни.

Говорить о влиянии на самочувствие погоды со знанием дела могут люди, у которых заболевания суставов — артрит, артроз. Объясняется это тем, что при понижении атмосферного давления (незадолго и во время циклонов, снежных бурь) внутрисуставная жидкость буквально распирает сустав — возникает растяжение и ощутимый дискомфорт. Это не смертельно, но болевые ощущения будут давать о себе знать — это, безусловно, отражается на качестве жизни.

Также в группе риска люди с аневризмами аорты — расширение сосуда для них может обернуться лопнувшим сосудом — допустить этого нельзя, нужно обязательно контролировать артериальное давление, принимать препараты для снижения и постоянно мониторить давление.