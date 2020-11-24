Каким образом погода влияет на наше самочувствие и что с этим делать
Кто в первую очередь реагирует на смену погоды
Ученые из Университета Манчестера в Великобритании поделились результатами исследования, в котором приняли участие 13 000 человек. Среди них оказались пациенты преимущественно с артритом. В течение 6 месяцев они описывали самочувствие при наступлении ветреной сырой погоды. Ощущениями делились в специальной программе телефона. Выраженность боли описывали в баллах. Приложение на смартфоне фиксировало также температуру воздуха и другие погодные показатели в регионе проживания участников эксперимента. В итоге удалось проследить прямую связь между обострением боли и сырой погодой с низким атмосферным давлением. То есть в хорошую, нейтральную погоду подопечные ученых не замечали обострения болевого синдрома. По мнению участников, точный прогноз погоды поможет лучше планировать свою деятельность в определенные дни.
Говорить о влиянии на самочувствие погоды со знанием дела могут люди, у которых заболевания суставов — артрит, артроз. Объясняется это тем, что при понижении атмосферного давления (незадолго и во время циклонов, снежных бурь) внутрисуставная жидкость буквально распирает сустав — возникает растяжение и ощутимый дискомфорт. Это не смертельно, но болевые ощущения будут давать о себе знать — это, безусловно, отражается на качестве жизни.
Также в группе риска люди с аневризмами аорты — расширение сосуда для них может обернуться лопнувшим сосудом — допустить этого нельзя, нужно обязательно контролировать артериальное давление, принимать препараты для снижения и постоянно мониторить давление.
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Кому стоит бояться холода и жары
Давно известно, что холод и морозы повышают риск возникновения инфарктов, когда происходит нарушение кровоснабжения мышцы сердца. При понижении температуры сосуды естественным образом сужаются — происходит их спазм. Особенно опасно долго находиться на минусовой температуре людям с атеросклерозом, то есть тем, у кого сосуды уже сужены за счет холестериновых отложений.
Холодной погоды боятся пациенты с бронхиальной астмой — при попадании холодного воздуха происходит отек слизистой бронхов — может возникнуть приступ удушья. Ситуация усугубляется, когда затруднено носовое дыхание (в силу насморка, например), то есть человек дышит ртом, воздух не успевает нагреться. Бронхиальная обструкция опасна!
Жара таит свои опасности для людей с рядом заболеваний. В частности, в зоне риска те, у кого атеросклероз головного мозга. При высокой температуре (когда термометр поднимается выше +30) нарушается регуляция кровоснабжения головного мозга. Отсюда характерная вялость, усталость и самое главное — повышается риск возникновения инсульта. Также полные люди в жару больше потеют, а значит теряют жидкость. Обезвоживание — еще один «пунктик», повышающий риск возникновения инфаркта у людей из зоны риска.
Плохо чувствуют себя при перемене погоды гипертоники — люди жалуются на головокружение и слабость.
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Как снизить риски
Что советуют доктора, как снизить метеочувствительность? Во-первых, находиться в тепле, если у вас есть патологии суставов и вы знаете, что в сырую погоду вам становится хуже. Во-вторых, снимать болевые ощущения с помощью соответствующих средств, которые может выписать ваш лечащий врач. Следует в целом скорректировать образ жизни, то есть не переедать, отказаться от алкоголя и курения, ввести в распорядок хотя бы одну полезную спортивную привычку: бассейн, прогулки на свежем воздухе, йога, возможно, медитации. Очень важен психологический настрой. Если вы изначально готовитесь к дискомфорту, прочитав прогноз погоды, скорей всего вы его не избежите. При оптимистичном настрое все неурядицы, в том числе со здоровьем, переносятся легче, так как нет лишнего напряжения. И добавим, что на резкие перемены погодных условий реагируют именно люди с рядом перечисленных выше заболеваний. У здоровых людей предпосылок для метеозависимости нет.
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Советы специалиста
Стоит отметить, что шкала боли — это очень субъективный симптом. Однако некоторые наблюдения на этот счет все же проводились. К примеру, британские ученые установили, что во время перемены погоды и изменений атмосферного давления у 70% людей, страдающих суставной патологией, появляется боль в суставах.
Как пациенты могут помочь себе, если реагируют на погодные изменения?
Если человек реагирует на погоду, то в первую очередь, чтобы помочь себе, он должен следить за прогнозом погоды. Сейчас делать это совсем несложно, так как СМИ ежедневно, почти ежечасно сообщает нам данную информацию. Кроме того, чувствительным к погоде людям стоит приобрести барометр. Этот прибор, как известно, показывает тенденцию к снижению атмосферного давления.
На изменения такого давления люди реагируют совершенно по-разному. У пациентов с хроническими заболеваниями снижение атмосферного давления может сопровождаться головной болью, слабостью, головокружением, повышенной раздражительностью. У людей с ишемической болезнью сердца могут учащаться ангинозные боли, то есть боли в области сердца. Гипертоникам особенно не просто «зависеть» от погоды, поскольку базовая гипотензивная терапия порой им не помогает. В этом случае дозы привычных препаратов нужно корректировать. В момент снижения атмосферного давления их следует увеличивать
Также можно действовать и ситуационно. Например, если в переменчивую погоду у пациента появилась головная боль, можно принять таблетки с обезболивающим эффектом или противовоспалительные стероиды. Если возникают выраженные головные боли, что свидетельствует о повышении внутричерепного давления, то стоит принять мочегонные препараты. Естественно, все это нужно делать с осторожностью, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Например, в подобных случаях пациенты часто принимают мочегонный препарат «Диакарб», который проникает через гематоэнцефалический барьер.
У пациентов с ишемической болезнью сердца учащаются признаки стенокардии. Таким людям я бы порекомендовала делать ингаляции кислородом. Это нивелирует снижение концентрации кислорода в атмосферном воздухе.
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