Какие типы рака сложнее всего диагностировать, и как не пропустить их симптомы

Онкомаркеры не помогут в диагностике

Говоря о диагностике рака на ранней стадии, позволяющей как можно раньше начать борьбу с опухолью, многие вспоминают об онкомаркерах (онкоскрининге). Подобную услугу предлагают многие лаборатории, однако у врачей-онкологов достаточно однозначное мнение на этот счет. Как рассказывал Passion.ru заместитель директора Института онкологии, главный медицинский онколог Европейского Медицинского Центра Павел Копосов, назначать исследования онкомаркеров должен только врач-онколог, который будет рассматривать результат в связке с другими исследованиями. По словам специалиста, обследования на онкомаркеры показано только тем пациентам, у которых по результатам инструментальных методов имеются подозрения на наличие опухолевой патологии в организме (в качестве уточняющей диагностики), и пациентам, уже имеющим онкологический диагноз. Вы наверняка слышали, что в организме здорового человека ежедневно возникают мутации в нескольких десятках и сотнях делящихся клеток. Каждая из этих клеток может дать опухолевый клон. Иммунная система здорового человека распознает и уничтожает «бракованные» клетки.

Следует запомнить: маркерный онкоскрининг не помогает выявить рак на начальной стадии, поэтому нет смысла делать его «для успокоения», без согласования с врачом.

Полезные скрининги

А какие же скрининги помогают выявить онкологию на ранней стадии? О них все не раз слышали:

Для женщин это взятие мазков на цитологию, УЗИ молочных желез и маммография (ежегодно, начиная с 45-летнего возраста). Также есть МРТ-маммография — диагностическая ценность этого исследования приближена к 100%-ой.

Мужчинам старше 50 лет стоит делать ПСА–скрининг (на рак предстательной железы). Разумеется, после профилактического осмотра уролога.

И мужчинам, и женщинам старше 50 лет рекомендуется проходить колоноскопию и гастроскопию, о которых мы говорили в самом начале.

Пациенты, которые давно и много курят, должны ежегодно проходить низкодозовую МСКТ органов грудной полости.

Люди, близкие родственники которых имели раковый диагноз, находятся в зоне риска и должны более внимательно следить за здоровьем. А именно: проходить ежегодную диспансеризацию и обращаться к врачу при любых подозрительных симптомах.

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