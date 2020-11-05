Какая связь между уходом за зубами и гайморитом: вопрос к стоматологу
Как больной зуб становится источником инфекции
«Больной зуб может быть источником постоянной инфекции. Болезнетворные бактерии в нем выделяют токсины, которые разносятся по всему кровотоку. Сильный иммунитет с бактериями быстро справляется, но если у вас переохлаждение или стресс, иммунитет организма становится слабым, а значит вовремя не вылеченный зуб может стать причиной таких заболеваний, как синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа) и гайморит (воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа). Заболевания также могут быть вызваны хроническим воспалением в каналах зубов верхней челюсти. Связано это с анатомическим строением верхней челюсти — корни зубов могут располагаться близко к пазухе или непосредственно в ней. И тогда инфекция из корня зуба может перейти на слизистую оболочку синуса, вызывая ее воспаление. Если у вас есть хронический насморк или нос течет даже при малейшем переохлаждении, запланируете визит не только к ЛОРу, но и к стоматологу. Врач проведет обследование, чтобы выявить возможное пагубное влияние невылеченного зуба.
Лечение в этом случае потребуется комплексное. Важно отметить, что все пазухи сообщаются между собой. Если инфекция попала в верхнечелюстной синус, то при отсутствии должного лечения она может распространиться по всей системе пазух, а это уже осложнение, которое ведет к тяжелым последствиям. Поэтому, крайне важно вовремя проходить профессиональный осмотр у стоматолога, лечить зубы и ежедневно проводить качественную гигиену зубов.
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В каких случаях развивается синусит и гайморит
Как я уже упоминала выше корни зубов верхней челюсти могут доставать до гайморовой пазухи. Повреждение дна гайморовой пазухи чаще всего возникает при работе стоматолога с жевательными зубами на верхней челюсти. Это отверстие, через которое инфекция из корня зуба может попасть в пазуху и вызвать воспаление. Перфорация может произойти во время:
• удаления зуба;
• эндодонтического лечения;
• имплантации;
• резекции (удалении) корня.
Симптомы перфорации гайморовой пазухи:
• Появление в крови из зубной лунки мелких пузырьков воздуха, количество которых увеличивается при резком выдохе носом;
• Кровянистые выделения из носа на стороне перфорированной пазухи.
Если повреждение сразу не выявлено, то происходит инфицирование полости, развивается острый синусит или гайморит.
Если перфорацию удалось выявить сразу, нет инфекции и инородных предметов в пазухе, то в лунку зуба вводится тампон, смоченный в йодном растворе. Также с помощью десневой пластики лунку можно закрыть лоскутом мягких тканей. Лечение направлено на сохранение кровяного сгустка в лунке и профилактику его инфицирования. Возможно временное закрытие дефекта небольшой пластмассовой пластинкой, которая отделяет полость рта от пазухи.
Назначаются антибиотики, противовоспалительные препараты, капли с сосудосуживающим эффектом. Если при перфорации произошло попадание инородных тел в пазуху (импланта, пломбировочного материала, обломка корня), то лечение только в условиях стационара. Проводится операция со вскрытием полости пазухи, удалением инородного тела и инфицированных тканей и дальнейшим закрытием перфорации».
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Простые способы избавиться от насморка
А что если вас мучит насморк, но вы точно знаете, что зубы тут ни при чем? Большинство людей спешит в аптеку за сосудосуживающими каплями. Некоторые покупают пузырек за пузырьком, игнорируя вопрос привыкания. А именно оно возникает, если постоянно закапывать нос. Медики рекомендуют подходить к вопросу более глобально. Позаботьтесь об увлажнении воздуха в квартире: купите хотя бы самый простой увлажнитель. Почитайте отзывы перед покупкой: важно, чтобы увлажнитель было легко пополнять водой. В противном случае вы не будете пользоваться покупкой. Если возможности приобрести прибор нет, расставьте в доме емкости с водой, вывешивайте на батареи влажные полотенца, периодически кипятите воды в кастрюле или небольшом тазу.
Другой совет: учитесь высмаркиваться правильно. Сначала освободите от слизи одну ноздрю, только затем другую. Заведите привычку промывать нос физиологическим раствором, его можно приготовить дома самостоятельно. Нужно взять чайную ложку поваренной соли и растворить ее в стакане теплой воды. Добавить каплю йода. Таким раствором можно полоскать также горло при ларингите.
Напомним: прежде чем промывать нос, нужно избавить его от слизи, а не наоборот. Направляя спрей в носовой проход, направляйте диффузор чуть в сторону. Орошать нос нужно каждые несколько часов. Также можно делать массаж гайморовых пазух путем массирования. Но еще важнее не запустить ситуацию. Если понимаете, что насморк не проходит уже семь дней, стоит обратиться к врачу. Насторожить вас должны следующие симптомы: сильная заложенность носа (дышите преимущественно ртом), гнусавость, обильные выделения из носа, повышение температуры, снижение обоняния, головная боль. Если синусит не лечить, заболевание может приобрести хроническую форму. Нередки осложнения, к которым относят средний отит или менингит. Последний может случиться, если гной из носовой пазухи попадет в область головного мозга. В зоне особого риска — дети, у них синусит диагностируется чаще, чем у взрослых. Для любителей народных методов лечения напомним, что при синусите нельзя прогревать нос и париться в бане. Ингаляции возможны только по рекомендации врача.
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