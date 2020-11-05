Какая связь между уходом за зубами и гайморитом: вопрос к стоматологу

Простые способы избавиться от насморка

А что если вас мучит насморк, но вы точно знаете, что зубы тут ни при чем? Большинство людей спешит в аптеку за сосудосуживающими каплями. Некоторые покупают пузырек за пузырьком, игнорируя вопрос привыкания. А именно оно возникает, если постоянно закапывать нос. Медики рекомендуют подходить к вопросу более глобально. Позаботьтесь об увлажнении воздуха в квартире: купите хотя бы самый простой увлажнитель. Почитайте отзывы перед покупкой: важно, чтобы увлажнитель было легко пополнять водой. В противном случае вы не будете пользоваться покупкой. Если возможности приобрести прибор нет, расставьте в доме емкости с водой, вывешивайте на батареи влажные полотенца, периодически кипятите воды в кастрюле или небольшом тазу.

Другой совет: учитесь высмаркиваться правильно. Сначала освободите от слизи одну ноздрю, только затем другую. Заведите привычку промывать нос физиологическим раствором, его можно приготовить дома самостоятельно. Нужно взять чайную ложку поваренной соли и растворить ее в стакане теплой воды. Добавить каплю йода. Таким раствором можно полоскать также горло при ларингите.

Напомним: прежде чем промывать нос, нужно избавить его от слизи, а не наоборот. Направляя спрей в носовой проход, направляйте диффузор чуть в сторону. Орошать нос нужно каждые несколько часов. Также можно делать массаж гайморовых пазух путем массирования. Но еще важнее не запустить ситуацию. Если понимаете, что насморк не проходит уже семь дней, стоит обратиться к врачу. Насторожить вас должны следующие симптомы: сильная заложенность носа (дышите преимущественно ртом), гнусавость, обильные выделения из носа, повышение температуры, снижение обоняния, головная боль. Если синусит не лечить, заболевание может приобрести хроническую форму. Нередки осложнения, к которым относят средний отит или менингит. Последний может случиться, если гной из носовой пазухи попадет в область головного мозга. В зоне особого риска — дети, у них синусит диагностируется чаще, чем у взрослых. Для любителей народных методов лечения напомним, что при синусите нельзя прогревать нос и париться в бане. Ингаляции возможны только по рекомендации врача.