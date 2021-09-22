Как живут Делевинь, Кардашьян и другие пациенты с неизлечимым псориазом — комментарий врача

Какая связь между псориазом и стрессом

Псориаз — генетически обусловленное заболевание кожи. А стресс является значимым и частым (до 40%) триггером (провокатором). Также нередко псориаз манифестирует или обостряется после перенесенной инфекции (ангина, гайморит, энтероколит и т.п.), приема некоторых медикаментов, гормональных сбоев. В развитии заболевания играют роль два основных патологических процесса: ускоренное деление клеток эпидермиса, которые не успевают дифференцироваться (созревать), и иммунное воспаление кожи, а иногда и синовиальных (суставных) оболочек.

Псориаз может поражать любые участки кожного покрова, но очень часто там, где кожа подвергается травматизации (давлению, трению, расчесам). Это называется изоморфной реакцией, описанной немецким профессором Генрихом Кёбнером еще в 1872 году. Типичная локализация псориаза — локти, колени, передняя поверхность голеней, пояснично-крестцовая область, волосистая часть головы, ногтевые пластинки. Одним из тяжелых, нередко инвалидизирующих проявлений псориаза, является поражение суставов.