Как живут Делевинь, Кардашьян и другие пациенты с неизлечимым псориазом — комментарий врача
Супермодель Кара Делевинь не первый год живет с псориазом. Периодически болезнь отступает, но потом снова возвращается. Учитывая работу девушки, псориаз мог бы стать серьезным испытанием. Каре повезло, что ее карьера развивалась стремительно. Сейчас она может себе позволить не скрывать красные пятна на коже во время модных дефиле. А в случае необходимости гримеры просто маскируют их. В начале карьеры, вспоминает модель, некоторые коллеги сторонились ее, считая, что псориаз — это заразно (на самом деле нет). На помощь пришел стальной характер девушки и, конечно, хорошие специалисты. Также Делевинь периодически страдает от панических атак — и они, и псориаз в ее случае обостряются под воздействием стресса и переживаний. Виной всему — пристальное внимание к модели, вмешательство посторонних людей в ее частную жизнь, считает она сама.
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У Ким Кардашьян псориаз обнаружил себя в 25-летнем возрасте. Девушке прописали инъекции кортизона и высыпания на лице отступили на целых пять лет. Затем болезнь вернулась, кожа стала воспаляться по всему телу. Кардашьян лишь спустя годы лечения поставили корректный диагноз — «псориатический артрит». Звезда реалити-шоу и модель не раз показывала красные пятна на коже своим подписчикам. Ким и здесь сумела извлечь выгоду: ее тональные средства способны замаскировать даже такие изъяны кожи. Кардашьян решила не скрывать от публики свое заболевание. На съемках, в период обострений, она сразу предупреждает, что гримерам придется потратить на нее больше времени. И никто, как вы понимаете, не возмущается.
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Охлопков Виталий Александрович
д.м.н., главный специалист МЕДСИ по направлению «Дерматовенерология», врач-дерматовенеролог МЕДСИ Premium
Какая связь между псориазом и стрессом
Псориаз — генетически обусловленное заболевание кожи. А стресс является значимым и частым (до 40%) триггером (провокатором). Также нередко псориаз манифестирует или обостряется после перенесенной инфекции (ангина, гайморит, энтероколит и т.п.), приема некоторых медикаментов, гормональных сбоев. В развитии заболевания играют роль два основных патологических процесса: ускоренное деление клеток эпидермиса, которые не успевают дифференцироваться (созревать), и иммунное воспаление кожи, а иногда и синовиальных (суставных) оболочек.
Псориаз может поражать любые участки кожного покрова, но очень часто там, где кожа подвергается травматизации (давлению, трению, расчесам). Это называется изоморфной реакцией, описанной немецким профессором Генрихом Кёбнером еще в 1872 году. Типичная локализация псориаза — локти, колени, передняя поверхность голеней, пояснично-крестцовая область, волосистая часть головы, ногтевые пластинки. Одним из тяжелых, нередко инвалидизирующих проявлений псориаза, является поражение суставов.
Сегодня лечение псориаза направлено на ликвидацию или уменьшение высыпаний, профилактику развития тяжелых форм с учетом коррекции выявленных триггерных факторов. Однако радикального излечения от патологии, к сожалению, нет. А вот однозначно ответить на вопрос, сколько займет терапия, нельзя. В некоторых случаях можно добиться полного регресса псориатических элементов за месяц, а иногда лечение, направленное на поддержание ремиссии или стабилизации патологического процесса, продолжается в течение ряда лет. Как понять, что у вас псориаз? Обратиться к дерматологу при появлении любых непонятных высыпаний на коже. Специалист поставит правильный диагноз.
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Нужна ли строгая диета при псориазе
Диета не играет решающей роли. Но в то же время есть продукты, которые ухудшают течение псориаза (молоко, мучные, острые и пряные блюда, алкоголь) и улучшают состояние кожи (рыба, рыбий жир, акулий хрящ, льняное масло, масло душицы, молочный чертополох, куркума, продукты, богатые фолиевой кислотой, железом, цинком). В целом очень важно, чтобы больные псориазом следили за состоянием пищеварения и профилактировали печеночную и гастроэнтерологическую патологии.
Какие народные средства могут помочь
Что касается популярных народных средств, я бы не рекомендовал увлекаться ими, а советовал обратиться к специалисту — врачу-дерматологу, который в своей работе использует лекарственные препараты и немедикаментозные методы с доказанной эффективностью. Сегодня основным руководством для врачебной практики (и не только в дерматологии!) являются федеральные клинические рекомендации, созданные ведущими российскими учеными, обобщившими отечественный и мировой опыт лечения болезней, в том числе и псориаза. Из народных средств могу назвать деготь, серу, мочевину, на основе которых изготавливаются мази, мыло, шампуни. Эти средства имеют богатую историю использования для исцеления многих кожных болезней. И сегодня они выходят в качестве активных компонентов готовых аптечных лекарственных и уходовых дерматокосметических форм. Но прежде чем их использовать, нужно получить консультацию врача.
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