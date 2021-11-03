«Заболела COVID-19 после прививки и молюсь, чтобы меня не оштрафовали»: история вакцинированного человека

Вот уже пять дней сижу дома: принимаю таблетки, промываю нос морской водой, брызгаю горло «Мирамистином». Друзья спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?». Не знаю, что и ответить. Первые дни вечером поднималась температура, бил озноб, ночью просыпалась от холода под тяжелым пуховым одеялом. Зловонные детские подгузники больше не пахнут — совсем! Духи, дезодоранты, специи — все потеряло свой запах. Аппетит присутствует, но, кажется, можно питаться одним «Дошираком» — если вкуса не чувствуешь, то зачем платить больше? Сознание будто затуманено: реакции заторможенные, даже зрение, кажется, потеряло остроту... Настроение так себе.

Подруга по телефону подбадривает, мол обоняние скоро точно вернется. И заодно спрашивает, установила ли я приложение «Социальный мониторинг», которое должны активировать все, кто заболел коронавирусной инфекцией. А я первый раз об этом слышу! Конечно, я в курсе, что обязана соблюдать карантин, чтобы не заразить других людей. Сижу дома, заказываю продукты с доставкой на дом. Но установить приложение и отчитываться с помощью селфи о местонахождении — это несколько другое, не так ли? И почему об этом никто не предупреждает?! В поликлинике ни слова не сказали.... Мне звонили из оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, называли имена пяти человек, с которыми я потенциально могла контактировать — все фамилии мне незнакомы (откуда их взяли?). О приложении ни слова. А потом увидишь на Госуслугах штраф в 4 тысячи рублей за то, что отказался от установки?! Успокаивает лишь, что сначала должна прийти СМС с инструкцией — я пока не получала.

Опрос знакомых тоже наводит на мысли: переболели почти все, но как-то подпольно. Одни бессимптомно (но не заметить потеряю обоняния невозможно, уж извините), другие не сдавали тестов (сведения сразу поступят властям), а лечились по рекомендациям знакомых врачей или переболевших друзей... Таким образом, цифры болеющих и переболевших в стране куда выше официальной статистики.

Я же жду десятого дня с момента сдачи теста, чтобы сдать повторный и увидеть, очень надеюсь, отрицательный результат. Тогда к сертификату о вакцинации прибавится еще один — о том, что я переболела коронавирусом. О сделанной прививке, конечно, не жалею. Да, она не защищает от возможности заражения, но может облегчить течение болезни. Осталось убедить в этом 63-летнюю маму с гипертонией, которая ну никак не хочет вакцинироваться...