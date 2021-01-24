Как вернуть интимную жизнь после родов и чем поможет пластический хирург
Почему возникает боль во время секса после родов
При выписке из роддома каждой молодой маме врач обязательно скажет, что к интимной жизни можно возвращаться через 4-6 недель, когда исчезнут лохии (послеродовые кровянистые выделения). В этот период шейка матки несколько приоткрыта и есть риск занести инфекцию. На практике все пары решают вопрос возвращения в «большой секс» по-своему: одни выдерживают лишь пару недель, другие забывают про эту часть жизни на полгода, кто-то воздерживается и дольше. Речь, конечно, о молодых мамах (не отцах), которые сталкиваются с дискомфортом и болью во время секса.
Причины тому самые разные: слишком тугие швы после эпизиотомии, естественное снижение уровня эстрогенов — смазка практически не выделяется во время грудного вскармливания. Возможен разрыв связок, поддерживающих матку, воспалительный процесс в матке и придатках, патологии позвоночника, возникшие во время беременности. Наконец, играет роль банальная усталость и недосып — никакого настроения, все время хочется спать. У кого-то проблемы решаются спустя время сами собой: гормональный фон восстанавливается, швы заживают, жизнь потихоньку возвращается в привычный ритм. Но нередко требуется и помощь специалистов.
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Спустя месяц после родов нужно запланировать визит к своему гинекологу, который возьмет мазок на флору и оценит состояние швов, если последние накладывались. Но иногда может понадобиться и помощь другого специалиста — пластического хирурга.
С какими запросами приходят к пластическому хирургу
Так как после естественных родов ткани растягиваются, нередко наблюдается расхождение мышц промежности. Также пациентки приходят с запросом на восстановление тканей после эпизиотомии или перинеотомии. Все эти проблемы, с которыми обращаются ко мне женщины, проявляются в виде дискомфорта и возникновения нетипичных звуков во время полового акта, ухудшения ощущений у женщины и у партнера, затекание жидкости во влагалище во время приема ванны, плюс физический дискомфорт, связанный с образованием большого количества рубцов после разрыва влагалища.
Что касается наложения швов после родов — иногда так бывает, что швы накладываются слишком туго. Но на самом деле с этим я сталкиваюсь редко. Как правило, вход во влагалище наоборот остается расширенным после естественных родов. Но если такая проблема имеется, то пластический хирург может иссечь рубец и убрать лигатуру, наложенную после естественных родов. То есть сформировать нормальный вход во влагалище, который будет достаточно эластичным для комфортной половой жизни женщины. Мы понимаем, что количество родов отражается на состоянии влагалища. Каждые последующие роды растягивают естественные родовые пути, тем самым увеличивается объем влагалища. Также на состояние женских половых органов после родов влияет размер плода — если он был больше, чем предусмотрена эластичность ткани (а это всегда индивидуально), естественные роды могут сопровождаться травмами. Все это влияет на чувствительность во время секса с точки зрения полового партнера, а с точки зрения женщины — снижение чувствительности или, более того, появление негативных ощущений (причиной могут быть множественные рубцы, лигатурные кисты и т.д.).
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Лабиопластика, маммопластика и не только
В таких случаях может помочь интимная пластика. Это не только улучшение состояния влагалища, но также и лабиопластика. Лабиопластика — операция, направленная на изменение формы и размера малых и больших половых губ. После родов эта операция достаточно актуальна в виду гормональных изменений и отечности во время беременности, которые приводят к растяжению тканей.
Маммопластика. После года-двух, пока женщина кормит ребенка грудью, последняя претерпевает изменения. Здесь несколько вариантов. Если у пациентки произошла инволюция груди и она стала меньше (меньше чем до беременности), то возможно увеличение груди имплантами или с помощью липофилинга. Если после родов и грудного вскармливания у пациентки появился сильный птоз молочных желез, то вернуть прежнюю форму можно при помощи подтяжки груди. Если проблемой стала слишком большая после лактации грудь, то скорректировать форму можно с помощью редукционной маммопластики.
Липосакция и абдоминопластика. На животе, как правило, беременность также оставляет следы. Если появился избыток подкожно-жировой клетчатки, избыток кожи, то можно провести комплексную операцию по улучшению формы тела. А еще диастаз (расхождение прямых мышц живота) — нередкое явление после беременности и родов. Устранить его также можно с помощью пластической операции — качать пресс не поможет. Чаще всего ее комбинируют с пластикой живота, что позволяет максимально добиться желаемого тела. К счастью, на данный момент пластическая хирургия может решить практически все проблемы, с которыми может столкнуться женщина после родов. Самое главное — найти хорошего специалиста, профессионала.
Фото: Pexels.com
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