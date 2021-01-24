Как вернуть интимную жизнь после родов и чем поможет пластический хирург

С какими запросами приходят к пластическому хирургу

Так как после естественных родов ткани растягиваются, нередко наблюдается расхождение мышц промежности. Также пациентки приходят с запросом на восстановление тканей после эпизиотомии или перинеотомии. Все эти проблемы, с которыми обращаются ко мне женщины, проявляются в виде дискомфорта и возникновения нетипичных звуков во время полового акта, ухудшения ощущений у женщины и у партнера, затекание жидкости во влагалище во время приема ванны, плюс физический дискомфорт, связанный с образованием большого количества рубцов после разрыва влагалища.

Что касается наложения швов после родов — иногда так бывает, что швы накладываются слишком туго. Но на самом деле с этим я сталкиваюсь редко. Как правило, вход во влагалище наоборот остается расширенным после естественных родов. Но если такая проблема имеется, то пластический хирург может иссечь рубец и убрать лигатуру, наложенную после естественных родов. То есть сформировать нормальный вход во влагалище, который будет достаточно эластичным для комфортной половой жизни женщины. Мы понимаем, что количество родов отражается на состоянии влагалища. Каждые последующие роды растягивают естественные родовые пути, тем самым увеличивается объем влагалища. Также на состояние женских половых органов после родов влияет размер плода — если он был больше, чем предусмотрена эластичность ткани (а это всегда индивидуально), естественные роды могут сопровождаться травмами. Все это влияет на чувствительность во время секса с точки зрения полового партнера, а с точки зрения женщины — снижение чувствительности или, более того, появление негативных ощущений (причиной могут быть множественные рубцы, лигатурные кисты и т.д.).