Как укрепить иммунитет и защитить себя от гриппа и других вирусов зимой — советы врача

Предотвращаем сосудистые катастрофы

Резкие температурные перепады могут негативно отразиться даже на здоровых людях, а уж на пациентах с хроническими заболеваниями и подавно. Перепады температур провоцируют сужение сосудов, что повышает вероятность инсультов. И если человек постоянно находится в отапливаемом помещении, потеет и теряет жидкость, а затем выходит на прогулку, это может привести к сосудистой катастрофе.

Покидать утепленные помещения в холодное время года нужно правильно. Одевшись, не задерживайтесь в квартире, чтобы не вспотеть и не простудиться. А вот выйдя в прохладный тамбур, постарайтесь провести там несколько минут. Потом еще минутку постойте в подъезде перед входной дверью, где температура еще ниже, чем на лестничной площадке. На улице же не следует сразу же начинать движение — сначала постойте, чтобы адаптироваться к низкой температуре.

Защищаемся от вирусов

Холодное время года, как правило, совпадает с сезоном вирусных инфекций. При переохлаждении организм становится к ним более восприимчивым. Чтобы защититься от них, не забывайте о соблюдении эпидемиологических мер: носите маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком. Длительные прогулки на холодном воздухе не приветствуются. Поменьше говорите на морозе. И воздержитесь от употребления холодных напитков на открытом воздухе.