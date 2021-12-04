Как укрепить иммунитет и защитить себя от гриппа и других вирусов зимой — советы врача
Как защитить себя от гриппа
Мы не раз рассказывали о том, как важно не допускать переохлаждения, ослабляющего организм. Последнее может обернуться ослаблением иммунитета, и, как следствие, организму будет проще подхватить ОРВИ и даже грипп. На фоне пандемии многие забыли о том, что грипп ежегодно уносит сотни и тысячи человеческих жизней. Опасно думать, что грипп можно вылечить понижающими температуру порошками из аптеки, витамином С и чаем с медом. Лучшая профилактика гриппа — прививка. И вакцинация от коронавирусной инфекции не отменяет прививку от гриппа.
Оптимально делать прививку до начала сезона гриппа, так как защитные антитела против вируса начинают вырабатываться только через 2 недели после введения вакцины. Перед вакцинацией пациента должен осмотреть терапевт. Если нет препятствующих прививке аллергических и хронических заболеваний, ее обязательно стоит сделать. Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа.
В остальном введите в привычку заботу об иммунитете.
Оксана Драпкина,
профессор, член-корреспондент РАН
Одеваемся по погоде
Главное — соблюдать баланс в одежде: не переохлаждаться, но и не укутываться чрезмерно. Идеальный зимний комплект — многослойная одежда из натуральных материалов. Между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, который удерживает тепло. Верхняя одежда должна быть непромокаемой.
Головной убор и варежки обязательны. При их отсутствии может наступить локальный спазм сосудов, что грозит обернуться спазмом коронарных сосудов и приступом стенокардии. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Губительны морозы для людей с заболеваниями костно-мышечной системы: вам ни в коем случае нельзя переохлаждаться. Осторожными следует быть и тем, у кого есть бронхолегочные заболевания: у некоторых пациентов любое холодовое воздействие провоцирует приступы болезни. Поэтому при выходе на улицу им лучше укутаться теплым шарфом и стараться не вдыхать холодный воздух.
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Предотвращаем сосудистые катастрофы
Резкие температурные перепады могут негативно отразиться даже на здоровых людях, а уж на пациентах с хроническими заболеваниями и подавно. Перепады температур провоцируют сужение сосудов, что повышает вероятность инсультов. И если человек постоянно находится в отапливаемом помещении, потеет и теряет жидкость, а затем выходит на прогулку, это может привести к сосудистой катастрофе.
Покидать утепленные помещения в холодное время года нужно правильно. Одевшись, не задерживайтесь в квартире, чтобы не вспотеть и не простудиться. А вот выйдя в прохладный тамбур, постарайтесь провести там несколько минут. Потом еще минутку постойте в подъезде перед входной дверью, где температура еще ниже, чем на лестничной площадке. На улице же не следует сразу же начинать движение — сначала постойте, чтобы адаптироваться к низкой температуре.
Защищаемся от вирусов
Холодное время года, как правило, совпадает с сезоном вирусных инфекций. При переохлаждении организм становится к ним более восприимчивым. Чтобы защититься от них, не забывайте о соблюдении эпидемиологических мер: носите маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком. Длительные прогулки на холодном воздухе не приветствуются. Поменьше говорите на морозе. И воздержитесь от употребления холодных напитков на открытом воздухе.
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Избегаем обморожений
Если у вас недостаточно теплая одежда и вы долго находитесь на морозе, дело может закончиться переохлаждением. Озноблению могут подвергнуться участки тела, прикрытые тонким слоем одежды (кожа становится синюшной, возникает боль, иногда зуд, шелушение, сосудистый рисунок). Главная профилактика этих состояний — теплая одежда и жирный крем для открытых участков кожи. Обморожению чаще всего подвергаются ноги (из-за легкой или сырой обуви), руки (отсутствие варежек), скулы и кончик носа. При обморожении нельзя тереть проблемное место снегом: нужно прикрыть его чем-то теплым, выпить что-то горячее и как можно скорее попасть в тепло.
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Согреваемся правильными напитками
Бытует мнение, что легче всего согреться с помощью спиртных напитков. Опасное заблуждение! Сначала вы и вправду почувствуете тепло, но ощущение будет недолгим. Очень скоро начнется ускоренное охлаждение, а если человек под воздействием алкоголя потеряет ощущение холода, это может закончиться обморожением. Лучше всего согреться в мороз поможет горячий чай — стоит взять с собой на прогулку термос.
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