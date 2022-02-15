Как самостоятельно расшифровать тест на антитела к коронавирусу — объясняет эксперт

Сейчас существуют два основных типа анализов, связанных с коронавирусной инфекцией. Это тесты, которые позволяют установить сам факт заболевания и присутствие вируса в организме. К этой категории относится ПЦР-тест и экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу. Такие исследования способны выявить коронавирус в организме даже в том случае, если симптомы проявляются слабо или отсутствуют совсем.

Другой тип анализов — исследования на антитела. Их проводят для того, чтобы понять, сталкивался ли организм с коронавирусной инфекцией в прошлом и даже примерно определить, как давно это произошло.

Антитела — это молекулы, которые синтезируются в организме в ответ на инфекцию. Другое название этих молекул — иммуноглобулины, а в бланках анализов и научных публикациях используется сокращение Ig.

Антитела выполняют защитную функцию. Сперва с инфекционным агентом встречаются иммуноглобулины М (IgM), их присутствие является самым первым признаком инфекции. Концентрация IgM нарастает в первые дни болезни, а затем постепенно снижается — спустя месяц обнаружить их, скорее всего, уже не удастся. Хотя у части перенесших коронавирусную инфекцию иммуноглобулины М могут циркулировать длительное время — до нескольких месяцев.