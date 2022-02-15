Как самостоятельно расшифровать тест на антитела к коронавирусу — объясняет эксперт
Ольга Малиновская,
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Как формируются антитела
Сейчас существуют два основных типа анализов, связанных с коронавирусной инфекцией. Это тесты, которые позволяют установить сам факт заболевания и присутствие вируса в организме. К этой категории относится ПЦР-тест и экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу. Такие исследования способны выявить коронавирус в организме даже в том случае, если симптомы проявляются слабо или отсутствуют совсем.
Другой тип анализов — исследования на антитела. Их проводят для того, чтобы понять, сталкивался ли организм с коронавирусной инфекцией в прошлом и даже примерно определить, как давно это произошло.
Антитела — это молекулы, которые синтезируются в организме в ответ на инфекцию. Другое название этих молекул — иммуноглобулины, а в бланках анализов и научных публикациях используется сокращение Ig.
Антитела выполняют защитную функцию. Сперва с инфекционным агентом встречаются иммуноглобулины М (IgM), их присутствие является самым первым признаком инфекции. Концентрация IgM нарастает в первые дни болезни, а затем постепенно снижается — спустя месяц обнаружить их, скорее всего, уже не удастся. Хотя у части перенесших коронавирусную инфекцию иммуноглобулины М могут циркулировать длительное время — до нескольких месяцев.
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Классы антител: на что они указывают
Чуть позже — примерно через 2-4 недели после попадания коронавируса в организм — начинается синтез антител другого типа — иммуноглобулинов G (IgG). Они сохраняются в течение долгого времени, в некоторых случаях пожизненно. Наличие IgG при отсутствии IgM — признак того, что пациент перенес болезнь некоторое время назад, но сейчас острая фаза позади. Одновременное присутствие антител двух типов — и IgG, и IgM — указывает на то, что человек выздоравливает, активная фаза заболевания миновала.
Кроме того, защитные антитела класса G будут образовываться и после вакцинации, концентрация IgG после вакцины возрастет. Проверять их уровень нужно не на следующий день после введения вакцины, а спустя пару недель после завершения цикла вакцинации — для большинства одобренных сейчас вакцин он состоит из двух этапов.
IgG вырабатываются к разным вирусным белкам — после болезни могут появиться две разновидности антител: к N-белку и к S-белку, вторые считаются более важными при предотвращении повторного заражения. После вакцинации большинством вакцин синтезируются именно антитела IgG к S-белку, их присутствие свидетельствует о приобретенном иммунитете. Используемые в мире тест-системы для количественного определения антител выдают результат в едином формате — международно признанных единицах (BAU/мл), что позволяет сравнивать между собой разные результаты и оценивать изменение уровня антител с течением времени тем, кого это интересует.
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Когда сдавать тест на антитела необязательно
Эксперты Всемирной организации здравоохранения не считают уровень антител значимым показателем, по которому можно определить, достаточно ли организм защищен от повторной инфекции. Этого же мнения придерживаются специалисты отечественного Минздрава — они рекомендуют прививаться спустя полгода-год после перенесенного заболевания или сделанной прививки, а сдавать перед этим анализ на антитела совсем необязательно.
В настоящее время у исследователей нет данных, каким точно должен быть уровень антител, чтобы обеспечивать защиту от заражения. Однако учеными из Санкт-Петербурга в 2021 году было показано, что повторная прививка у тех, кто уже переболел или прошел курс вакцинации, вызывает более быстрое нарастание концентрации антител — в этом случае защитные силы организма будут мобилизованы быстрее.
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Как стать донором плазмы, если антител много
Добавим, что если вы самостоятельно прошли ИФА-тестирование и получили результат по количеству титров: IgG ≥ 150 и IgM ≥ 0, то вы можете стать донором плазмы. Ее применяют при лечении больных со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в больницах. За время применения иммунной плазмы доказана ее клиническая эффективность: у среднетяжелых пациентов шанс оказаться в реанимации, на ИВЛ, снижается на 63%. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. Такие цифры приводятся на сайте mos.ru.
Сдать кровь на плазму может любой гражданин России в возрасте от 18 до 55 лет. Конечно, есть ряд противопоказаний, которые вы можете уточнить на сайтах городских центров переливания крови. Вашу кровь тщательно проверят, прежде чем использовать. К слову, донация поощряется местными властями: можно получить 10 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. В одном из следующих материалов мы подробно расскажем, как именно стать донором — помочь другим людям и получить за это материальное поощрение.
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