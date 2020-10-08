Как самостоятельно проверить зрение, выбрать очки и снизить нагрузку на глаза
В организме человека возрастные изменения обычно наступают постепенно и у разных людей развиваются разными темпами. Однако уже к 40-45 годам запускаются необратимые процессы старения. Результатом таких изменений в органе зрения является пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Обычно пресбиопия развивается из-за снижения эластичности хрусталика, а также ресничной мышцы и связочного аппарата. Все это приводит к снижению аккомодационной способности глаза, которое выражается в медленно прогрессирующем ухудшении остроты зрения при работе на близком расстоянии. Потенциально пресбиопия не является заболеванием, так как в ее основе лежат процессы прежде всего возрастных, а не патологических изменений в организме.
Какие патологии передаются по наследству
Безусловно, генетические факторы играют значимую роль в развитии и прогрессировании различных глазных заболеваний. В зависимости от тех или иных дефектов в генетическом коде могут развиться аномалии роговицы, дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, врожденная катаракта, глаукома и многие другие. Однако, в детском возрасте наиболее часто встречаются аномалии рефракции. К ним относятся близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Вопрос о наследовании клинической рефракции изучается уже давно.
Уже в начале XIX в. ученые наблюдали, что миопия часто встречается у многих членов одной семьи, и высказывались в пользу ее наследственного происхождения. Было введено понятие о предрасположенности к близорукости. Именно она передается по наследству и имеется у человека еще до его рождения. Поэтому люди, имеющие предрасположенность к близорукости, должны обращать особое внимание на своих детей. Вероятность наследования близорукости очень высока. Ребенок наследует форму глазного яблока, роговицы и особенности других важных структур оптического аппарата человека, поэтому проблемы со зрением могут возникнуть как сразу после рождения, так и в процессе жизни, при создании соответствующих условий.
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Отслеживать вредные привычки у детей
Неблагоприятные зрительные привычки, которые могут привести к проблемам и которые нужно отслеживать уже в детстве:
низкий наклон головы;
недостаточное освещение;
чтение лежа;
чрезмерные зрительные нагрузки вблизи;
несбалансированное питание: преобладание углеводистой и недостаток белковой пищи, витаминов А, Е, С, макро- (кальций, железо, фосфор) и микроэлементов (медь, цинк).
А можно ли проверить зрение дома?
Да, разработано немало способов довольно точно выявить у себя те или иные проблемы связанные с органом зрения не выходя из дома.
Самым распространенным методом определения остроты зрения является таблица Сивцева. Она включает в себя буквы, расположенные в 12 рядов. При наличии 100% зрения человек способен прочитать первые 10 строчек. Именно десятая строчка соответствует остроте зрения, равную единице. Для использования в домашних условиях существует версия таблицы, сделанная специально под принтеры. Чтобы уместить ее в полный масштаб потребуется три листа форма А4. Смотреть на нее необходимо с расстояния в 2,5 метров. При обнаружении отклонения необходимо обратиться к офтальмологу.
Существуют также различные тесты, которые широко и эффективно применяются как в кабинете офтальмолога, так и в домашних условиях. Например, для определения цветоощущения используется таблица Рабкина. В основной тестовый набор входит 26 таблиц с изображенными цифрами различных цветов. Человек с полноценным цветовым зрением видит на таблицах контрастные изображения. Дальтоник различает цвета на некоторых таблицах, а рисунки, выполненные недоступным для восприятия цветом, кажутся ему монохромными.
Другим ценным диагностическим тестом для самоконтроля является тест Амслера. Он представляет собой особым образом расчерченную таблицу. В зависимости от того, что видит пациент на данной таблице, можно сделать вывод о наличии или отсутствии дефектов в центральной зоне сетчатки.
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Влияние гаджетов на глаза
Последние данные медицинской статистики утверждают, что современные дети проводят у различных мониторов до десяти часов в день. При этом, максимальное количество времени, которое допустимо проводить перед экраном подростку, составляет максимум три часа в день, для детей младшего школьного возраста - не более часа. И, хотя нет единого мнения о том, могут ли гаджеты сами по себе стать причиной серьезных зрительных проблем, разного рода дискомфорт, возникающий после взаимодействия с цифровыми устройствами, все же, знаком едва ли не каждому.
Главная причина негативного эффекта это нарушение допустимого расстояния между глазами и экраном смартфона, компьютера или телевизора. При длительном рассмотрении предметов на близком расстоянии происходит чрезмерное напряжение внутриглазных мышц. Чем ближе предмет, тем оно сильнее. Другим негативным фактором, при использовании гаджетов является замедление моргательных движений. Это приводит к нарушению стабильности прероговичной слезной пленки и к развитию синдрома сухого глаза.
Чтобы снизить нагрузку, при работе на близком расстоянии необходимо делать перерывы раз в 30-40 минут. Обязательно каждый день гулять, по возможности заниматься спортом, следить за осанкой при чтении.
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Выбираем солнцезащитные очки правильно
К выбору солнцезащитных очков следует отнестись ответственно. Прежде чем выбирать линзы для солнцезащитных очков, стоит обратить внимание на маркировку линз. Это куда важнее, чем выбор между пластиковыми и стеклянными линзами. Если защита от УФ-излучения равна 400 нанометров, значит очки качественные.
Стекло меньше царапается, но задерживает ультрафиолет только частично. А вот качественные полимеры, вроде поликарбоната, препятствуют попаданию лучей A и B на сетчатку глаза. Инфракрасные лучи задерживают только поляризационные солнцезащитные очки.
Важно знать: необязательно солнцезащитные очки должны быть темными, поскольку не от интенсивности окраски линз зависит качество поглощения ультрафиолетовых лучей. Качественными линзами нулевой категории можно полностью быть защищенным от солнца. И, наоборот, зрачки глаз за темными линзами рефлекторно расширяются и поглощают больше вредных лучей, если нет защитного фильтра-покрытия. Многие магазины оптики располагают аппаратурой для проверки светопроницаемости, а также степени защиты от УФ-излучения.
Разобравшись с качеством линз в солнечных очках, можно смело выбирать оправу. Очки должны быть легкими, не давить на область за ушами, не съезжать с носа. Одним словом, они должны быть удобными, легкими, комфортными.
Исходя из вышеуказанного, можно легко развеять миф о существовании дешевых солнцезащитных очков. Производство очковых линз – это высокотехнологическое производство, а значит очки по определению не могут стоить мало.
Фото: Pexels.com
Диагностика зрения в салоне
С солнцезащитными очками определились. а если нужны очки для коррекции зрения? Можно ли доверять тестам, массово предлагаемым в салонах оптики?
В выборе места проведения диагностики зрения, должны быть учтены несколько факторов. Прежде всего, профессионализм врача. На сегодняшний день в сетевых оптиках работают врачи-офтальмологи или сертифицированные оптометристы. В любом салоне есть вся необходимая аппаратура для адекватной очковой коррекции.
Следующим и, возможно, решающим фактором является возраст. Если речь идет о пациенте до 40 лет без тяжелой офтальмопатологии, то в хорошей оптике всегда можно решить вопрос очковой коррекции. Но, если имеем дело с возрастной категорией 40+, то таким пациентам целесообразно дойти до офтальмолога в поликлинику или медицинский центр для полного первичного диагностического осмотра. Так как большинство глазных болезней дебютируют после 40 лет и протекают малосимптомно, то только полноценные диагностические осмотры способны в полной мере определить состояние зрительных функций глаза.
Фото: Pexels.com
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