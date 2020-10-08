Как самостоятельно проверить зрение, выбрать очки и снизить нагрузку на глаза

В организме человека возрастные изменения обычно наступают постепенно и у разных людей развиваются разными темпами. Однако уже к 40-45 годам запускаются необратимые процессы старения. Результатом таких изменений в органе зрения является пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Обычно пресбиопия развивается из-за снижения эластичности хрусталика, а также ресничной мышцы и связочного аппарата. Все это приводит к снижению аккомодационной способности глаза, которое выражается в медленно прогрессирующем ухудшении остроты зрения при работе на близком расстоянии. Потенциально пресбиопия не является заболеванием, так как в ее основе лежат процессы прежде всего возрастных, а не патологических изменений в организме.

Какие патологии передаются по наследству

Безусловно, генетические факторы играют значимую роль в развитии и прогрессировании различных глазных заболеваний. В зависимости от тех или иных дефектов в генетическом коде могут развиться аномалии роговицы, дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, врожденная катаракта, глаукома и многие другие. Однако, в детском возрасте наиболее часто встречаются аномалии рефракции. К ним относятся близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Вопрос о наследовании клинической рефракции изучается уже давно.

Уже в начале XIX в. ученые наблюдали, что миопия часто встречается у многих членов одной семьи, и высказывались в пользу ее наследственного происхождения. Было введено понятие о предрасположенности к близорукости. Именно она передается по наследству и имеется у человека еще до его рождения. Поэтому люди, имеющие предрасположенность к близорукости, должны обращать особое внимание на своих детей. Вероятность наследования близорукости очень высока. Ребенок наследует форму глазного яблока, роговицы и особенности других важных структур оптического аппарата человека, поэтому проблемы со зрением могут возникнуть как сразу после рождения, так и в процессе жизни, при создании соответствующих условий.