Как распознать неподходящего мужчину на первом же свидании (и не ошибиться)

Пикапер

За одно свидание вы посетите сразу несколько мест. Например, три-четыре кафе или музей, кино и кафе. Пикаперы считают, что женщина подсознательно воспринимает это как три-четыре свидания, и сразу соглашается на секс. Ведь уже «пора» узнать друг друга поближе.

Пикаперы говорят много комплиментов. Слишком много, чересчур много всевозможных любезных слов. Чтобы женщина мгновенно растаяла и влюбилась. Да, каждая хочет слышать, что она самая-самая. Но не теряйте здравого смысла и не считайте, что этот мужчина тот самый, ваш единственный и неповторимый, который наконец-то оценит по достоинству вас и ваш богатый внутренний мир.

Он чуть ли не с первых минут вашего свидания заговорит о совместном светлом счастливом будущем. Пикапер знает, что любая женщина всегда строит планы сразу. Поэтому он будет говорить то, что вы хотите слышать: о путешествии на Бали, домике на берегу моря, ваших детях, резвящихся на песке вместе с собакой. Впрочем, этот сценарий он с легкостью переделает по ходу беседы. Вдруг вы мечтаете увидеть фьорды Норвегии и переехать жить в исландский Акюрейри, что в 40 километрах от Полярного круга. Он и в этом вас поддержит и клятвенно заверит, что готов оказаться в любой точке мира, только бы с вами. Только бы навсегда.

Подобные разговоры могут натолкнуть на мысль, что этот человек ваша вторая половинка. Вы просто созданы друг для друга. Гоните прочь это суждение. У пикапера одно на уме: как можно быстрее влюбить вас в себя, затащить в постель, поставить галочку в списке своих побед и бросить свою жертву с разбитым сердцем.

Что делать?

Не бросайтесь в омут с головой. Не рассказывайте на первом свидании об очень личном и сокровенном. Не поддавайтесь сладкому дурману его комплиментов. Наблюдайте за своим визави с холодной головой. Отмените или перенесите ваше второе свидание – пикаперы это не любят. После такого простого действия с вашей стороны он может просто исчезнуть из вашей жизни.