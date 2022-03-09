Как работают современные антидепрессанты: когда от них ждать эффекта и от чего он зависит
Диана Игоревна Генварская,
врач-психотерапевт, сексолог в АО «Медицина», к. м. н.
Как работают антидепрессанты
Антидепрессанты работают как «костыли». У человека есть определенная нехватка нейромедиаторов — веществ, которые помогают проведению нервного импульса, отвечающего за конкретную задачу. К примеру, серотонин, норадреналин, дофамин или окситоцин. От их количества зависит наше психическое и эмоциональное состояние. Антидепрессанты либо дают человеку эти гормоны в нужном количестве, либо препятствуют потере веществ и способствуют их накоплению. Создаются условия, чтобы они накапливались. Идеальный вариант — это воздействовать на выработку собственных нейромедиаторов, чтобы не создавать условия для их накопления.
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Побочные эффекты
Что касается побочных эффектов, то человек очень часто испытывает напряжение, тремор. Это связано с накоплением других нейромедиаторов и кислот, которые влияют на печень и кишечник. В связи с этим нарушаются многие биохимические процессы. Одно мы сохраняем — другое калечим. В особенности это касается синтетических препаратов. Их организм усваивает всего на 5%, остальное он должен утилизировать, переработать и снизить токсическую нагрузку. Натуральные препараты из природных веществ в большей части обладают другими свойствами, особенно если принимать правильно. Натуральные препараты — это микроэлементы, травы или просто витамины из овощей и фруктов. Также существуют нейролептики, которые считаются тяжелой артиллерией в лечении тревожных расстройств. Их назначают, когда человек совершенно точно не может справиться самостоятельно.
Лечат причину или устраняют симптомы
Антидепрессанты работают как своего рода обезболивающее. Принимая препараты, человек дает себе отсрочку, время, чтобы понять причину, что с ним происходит. Принимать антидепрессанты можно не больше 6 месяцев. Стоит задуматься над тем, что с вами не так, какие дефициты микроэлементов и витаминов приводят к депрессивному состоянию. И после этого закончить принимать курс антидепрессантов и перейти на правильное питание, чтобы закрыть дефицит витаминов. А для того чтобы воздействовать на причину проблемы, нужна психотерапия.
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Отличие современных антидепрессантов
Раньше препараты имели внушительный ряд побочных эффектов. Среди них — сонливость, снижение либидо, сердечная аритмия, потеря массы тела, проблема с гормонами. Сейчас фармакологическая стратегия идет к тому, что подбираются более тонкие антидепрессанты. Препараты дают человеку ощущение того, что он может справиться с депрессией, после чего следует отменить их прием и заняться психотерапией, чтобы найти корень проблемы. Стоит отметить, каждый человек имеет уникальный набор нейромедиаторов, поэтому сложно предсказать, как конкретно на него повлияют антидепрессанты. Идеальный вариант — пройти обследование в психиатрической клинике, где вам подберут препараты, которые будут подходить для вашего организма.
Первоначальной задачей психиатра становится определение состояния пациента с помощью Шкалы депрессии Гамильтона. О первичных признаках депрессии свидетельствуют такие симптомы, как снижение настроения, аппетита и двигательной активности. С легкой депрессией может справиться психотерапевт — врач-психиатр, который обладает и психиатрическими знаниями, и психотерапевтическими. Он понимает, что для вас сейчас важно — дать правильный совет поразмышлять над проблемой либо «внедряться» в вашу биохимию с помощь препаратов.
Синдром отмены
У каждого препарата своя схема лечения. Большинство антидепрессантов начинают действовать только к 3 – 4 неделе. Нужно всегда быть на связи с врачом, чтобы понимать, достаточна ли доза, наблюдается ли ожидаемый эффект. У таких препаратов существуют и определенные схемы выхода. Если человек нарушил правила приема, он рискует получить противоположный эффект и ухудшить свое состояние. Помните об этом: никогда «не выписывайте» себе препараты самостоятельно и не отменяйте их без согласования с врачом. Если считаете, что антидепрессанты вам не помогают и с лечащим врачом нет взаимопонимания в этом вопросе, вы всегда можете обратиться к другому специалисту.
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