Как работают современные антидепрессанты: когда от них ждать эффекта и от чего он зависит

Отличие современных антидепрессантов

Раньше препараты имели внушительный ряд побочных эффектов. Среди них — сонливость, снижение либидо, сердечная аритмия, потеря массы тела, проблема с гормонами. Сейчас фармакологическая стратегия идет к тому, что подбираются более тонкие антидепрессанты. Препараты дают человеку ощущение того, что он может справиться с депрессией, после чего следует отменить их прием и заняться психотерапией, чтобы найти корень проблемы. Стоит отметить, каждый человек имеет уникальный набор нейромедиаторов, поэтому сложно предсказать, как конкретно на него повлияют антидепрессанты. Идеальный вариант — пройти обследование в психиатрической клинике, где вам подберут препараты, которые будут подходить для вашего организма.

Первоначальной задачей психиатра становится определение состояния пациента с помощью Шкалы депрессии Гамильтона. О первичных признаках депрессии свидетельствуют такие симптомы, как снижение настроения, аппетита и двигательной активности. С легкой депрессией может справиться психотерапевт — врач-психиатр, который обладает и психиатрическими знаниями, и психотерапевтическими. Он понимает, что для вас сейчас важно — дать правильный совет поразмышлять над проблемой либо «внедряться» в вашу биохимию с помощь препаратов.

Синдром отмены

У каждого препарата своя схема лечения. Большинство антидепрессантов начинают действовать только к 3 – 4 неделе. Нужно всегда быть на связи с врачом, чтобы понимать, достаточна ли доза, наблюдается ли ожидаемый эффект. У таких препаратов существуют и определенные схемы выхода. Если человек нарушил правила приема, он рискует получить противоположный эффект и ухудшить свое состояние. Помните об этом: никогда «не выписывайте» себе препараты самостоятельно и не отменяйте их без согласования с врачом. Если считаете, что антидепрессанты вам не помогают и с лечащим врачом нет взаимопонимания в этом вопросе, вы всегда можете обратиться к другому специалисту.