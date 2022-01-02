Как провести новогодние праздники без последствий для здоровья — рекомендации врачей
Елена Знахаренко
диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International
Что нужно сделать перед застольем
Ночной прием пищи для организма в принципе неблагоприятен, поскольку наш организм к нему не адаптирован. Однако существует ряд простых советов, которые помогут вам пережить новогоднюю ночь без вреда для фигуры и здоровья:
за два-три часа до ночного застолья необходимо поесть. Выбирайте клетчатку — например, тушеные или запеченные овощи с легкоусвояемым белком. Это могут быть креветки, рыба, крольчатина, птица. Углеводы лучше исключить. Многие говорят, что в этот момент есть некогда — все заняты подготовкой к Новому году. Тогда можно использовать «умное» функциональное питание — за два-три часа до застолья выпить функциональный коктейль и запить его двумя стаканами воды. Пищевые волокна, содержащиеся в нем, создадут в желудке определенный объем, и за счет этого не получится съесть лишнего на ночь.
Перед самим застольем необходимо выпить один-два стакана воды. Это ускорит метаболизм и в целом подготовит организм к приему пищи.
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Чем заменить жирные салаты
Стоит подать на новогодний стол нарезки из овощей, мяса, морепродуктов как альтернативу плотным салатам. Помните, что любые миксы негативно сказываются на нашей поджелудочной железе, которая не работает после девяти вечера. Лучше приготовить нарезки без заправок либо с минимальными — оливковым маслом, лимонным соком.
Возьмите мелкую посуду. Она не позволит перебрать с количеством еды.
Напитки лучше брать негазированные и несладкие. Бокал шампанского по традиции поднять, конечно, можно. Но для дальнейшего торжества лучше использовать негазированный, несладкий и нетяжелый алкоголь. Например, сухие и полусухие вина.
Обычно десерты оставляют на самый конец приема пищи. Правильнее перенести их на первую половину дня 1 января. Хорошая альтернатива тортам и пирожным — протеиновый десерт.
Застолье лучше завершить овощным салатом. Это улучшит деятельность желудочно- кишечного тракта.
И, конечно, важно не сидеть всю ночь за столом, а двигаться. Лучше провести новогоднюю ночь за городом с возможностью выйти на свежий воздух. Придумайте подвижные игры, благодаря которым вы сможете время от времени отрываться от стола.
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Илья Кислер
Врач — психиатр-нарколог, психотерапевт, основатель проекта «Помоги измениться» для родственников зависимых людей
Узнайте свою норму алкоголя
Конечно, я дам совет не злоупотреблять алкогольными напитками в праздник. У нас есть хороший ориентир в мире доказательной медицины, тест AUDIT на риск алкоголизма, его можно пройти на сайте ВОЗ.
Если внимательно проанализировать вопросы этого теста, то можно заметить, насколько увеличивает риски формирования зависимости употребление более 6 доз алкоголя в день (одна доза — это 40 граммов крепкого напитка, 150 вина или 330 пива), я бы это рекомендовал взять за ориентир. Не превышайте 6 доз за всю новогоднюю ночь (240 мл крепкого алкоголя, 900 мл вина или около 2 литров пива). Обращаю внимание, что это максимальные дозы, лучше меньше!
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На самом деле в последнее время много людей отмечают Новый год в здоровой обстановке, без перееданий и злоупотреблений. Мало того, это стало модным среди умных и заботящихся о своем здоровье людей. Отсутствие переедания, хорошая физическая активность, акцент на положительных эмоциях, связанных с интересным общением, конкурсами, пением в караоке, — вот залог отличного самочувствия на следующий день.
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