Как провести новогодние праздники без последствий для здоровья — рекомендации врачей

Узнайте свою норму алкоголя

Конечно, я дам совет не злоупотреблять алкогольными напитками в праздник. У нас есть хороший ориентир в мире доказательной медицины, тест AUDIT на риск алкоголизма, его можно пройти на сайте ВОЗ.

Если внимательно проанализировать вопросы этого теста, то можно заметить, насколько увеличивает риски формирования зависимости употребление более 6 доз алкоголя в день (одна доза — это 40 граммов крепкого напитка, 150 вина или 330 пива), я бы это рекомендовал взять за ориентир. Не превышайте 6 доз за всю новогоднюю ночь (240 мл крепкого алкоголя, 900 мл вина или около 2 литров пива). Обращаю внимание, что это максимальные дозы, лучше меньше!