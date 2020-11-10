Как проверить легкие дома и какие симптомы вас должны насторожить

Домашние тесты для проверки

Все мы знаем, говоря о работе легких, что на работу этого органа влияет объем. В среднем объем легких у мужчины — 3-3,5 литра, у женщины — 2,5-3 литра. А как сделать чек-ап легких в домашних условиях? Он ни в коем случае не заменит похода к врачу, но тем не менее. Один из тестов всем хорошо знаком. Нужно взять самый обычный воздушный шарик и надуть его. Для начала лучше сделать это без привязки к эксперименту, чтобы материал стал более эластичным. Затем уже надуть шар с помощью одного выдоха. Диаметр шара должен составить не менее 15 сантиметров. Если меньше, то, вероятно, ваши легкие работают не в полную силу и это может происходить по ряду причин (не обязательно думать сразу в сторону COVID -19).

Еще один тест: необходимо обхватить руками шею. Если это получилось легко, пальцы не сдавливают ее, то все в порядке. Если длины пальцев не хватает или вы чувствуете сдавленность, значит у вас ожирение, что очень плохо для легких (хотя с первого взгляда связь не очевидна). При избыточном весе диафрагма всегда находится в сдавленном положении и не позволяет легким «разворачиваться» в полную силу, плюс люди с ожирением часто испытывают задержки дыхания во сне (апноэ).

Наконец, стоит сложить вместе указательные пальцы рук. Если опухшие пальцы при этом расходятся, ногти имеют вид «часовых стекол», то это может говорить о наличии обструктивной болезни легких. Параллельно доктора призывают не спешить делать КТ легких при малейших подозрениях на болезнь (вас должен направить врач при соответствующей клинической картине).