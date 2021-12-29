Как правильно есть и пить в Новый год, чтобы не навредить зубам: памятка от стоматолога

Для начала напомню, как именно сахар и алкоголь влияют на зубы:

это отличная питательная среда для патогенных микроорганизмов. Сахар не лучшим образом повлияет не только на фигуру, но и станет причиной развития кариеса. Он прекрасно прилипает к поверхности зубов и кормит огромное количество патогенов, которые в будущем разрушают эмаль. После попадания в полость рта углеводы распадаются, что делает среду в полости рта кислой, а в кислой среде эмаль наиболее проницательна и уязвима, поэтому здравствуй, кариес...

Решение одно — делайте перерывы между трапезами и чаще чистите зубы, в идеале после каждого приема пищи. Старайтесь, чтобы контакт конфеты с зубами был минимальным — съедайте ее как можно быстрее, не смакуя. Это позволит избежать воспалительных процессов в зубах и быстрее восстановить PH.