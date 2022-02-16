Как пошагово восстановить обоняние и зрение после коронавируса — рекомендации доктора
Мария Михайловна Петина,
руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, и профилактики тяжелых осложнений в случае инфицирования, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ на Белорусской, к. м. н.
Сердечно-сосудистая система и органы зрения
Коронавирусная инфекция ассоциирована не только с нарушениями дыхательной системы, но и с дисфункцией других органов и систем. Вирус в первую очередь повреждает эндотелий, оболочку, выстилающую внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, что вызывает эндотелиальную дисфункцию. Нарушение обмена веществ в миокарде, в частности, кислородного снабжения кардиомиоцитов, приводит к развитию дисметаболической кардиомиопатии. При коронавирусной инфекции часто встречаются такие осложнения, как нарушение ритма и проводимости, миокардиты. При коронавирусе нарушается вязкость крови, что может увеличивать риск тромбообразования, приводить к инфарктам и инсультам.
За счет поражения сосудов частым осложнением может быть ухудшение зрения на несколько единиц. Поэтому важно вовремя назначить соответствующую терапию — чем быстрее, тем лучше. Чтобы понять причину снижения зрения и выявить возможные микротромбы, врач назначает оптическую когерентную томографию.
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Меры безопасности при снижении зрения
Поражения органов зрения, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки Всемирная организация здравоохранения уже зафиксировала в числе частых симптомов COVID-19. Сегодня есть исследования, утверждающие, что глаза — это «входные» ворота для вируса в наш организм и они поражаются в первую очередь. Это усугубляется тем, что pH (мера кислотности) коронавируса SARS-Cov-2 совпадает с pH человеческой слезы. Поэтому вирус, попав на слизистую глаза, отлично там задерживается — глаза же, в свою очередь, начинают, по ощущениям, как будто «плавиться», так бывает, например, при герпесе. Частыми офтальмологическими проявлениями последствий коронавируса являются коронавирусный конъюнктивит и блефарит — воспалительное заболевание век.
Для защиты глаз рекомендуется соблюдать меры безопасности — носить не только маски и перчатки, но и специальные защитные очки, а также не трогать глаза грязными руками. При жалобах на снижение зрения, появлении пятен перед глазами, искажении линий, сужении полей зрения необходимо сразу обращаться к врачу!
Аносмия
Обонятельная система — сложная слаженная система рецепторных клеток слизистой оболочки полости носа, проводящих нервных волокон и обонятельного центра головного мозга. При нарушении работы любого звена нарушается процесс восприятия запахов. Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на 4-7 день болезни, у большинства пациентов обоняние восстанавливается в течение 14 дней. Однако есть данные о более длительном течении обонятельных расстройств.
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Через сколько восстанавливается обоняние
Механизм развития аносмии при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-Cov-2, отличается от аносмии, вызванной аллергической реакцией или обычной простудой и насморком. Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который, как известно, вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия.
Как правило, со временем обоняние возвращается, длительность аносмии/гипосмии зависит от степени тяжести течения коронавирусной инфекции, сопутствующих заболеваний ЛОР-органов. После выяснения причин, вызвавших аносмию/гипосмию, врач назначает корректное лечение с максимальной эффективностью в условиях современной медицины. Иногда пациентам рекомендуют самостоятельно проводить обонятельные тренинги — регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. Этот метод безопасен, его можно проводить в домашних условиях, и он позволяет оценить динамику восстановления обоняния. Согласно результатам исследований, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от 3 дней до 3 месяцев.
Не стоит заниматься в таких случаях самолечением, рекомендовано обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов. Недопустимо использовать средства народной медицины, проводить обонятельные тесты с резкими пахучими веществами, которые могут повредить слизистую носа (например, аммиак).
Также в течение первых двух месяцев после болезни пациенты нередко жалуются на изменение вкусовых ощущений и восприятия запахов. Чаще всего реакция возникает на мясо, яйца, молочные продукты и биологические жидкости. Человек может ощущать стойкий гнилостный запах, во вкусовых ощущениях — иллюзию горечи, пережженности или прогорклости. Такое состояние может сохраняться до двух месяцев и постепенно пройти.
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Как помочь организму после болезни
В этой ситуации важно, чтобы пациенты понимали: заболевание не заканчивается после получения отрицательного теста на коронавирус. Для устранения негативных последствий COVID-19 необходимо, чтобы пациент не остался без профессиональной медицинской поддержки, выписавшись из стационара.
Для полноценного восстановления организма после заболевания важно соблюдать все рекомендации по поводу кратности приема препаратов, например, для профилактики тромбоза. То же самое касается витаминов, потому что некоторые пациенты ошибочно считают, что все витамины и микроэлементы есть в достаточном количестве в пище. Но это не так. А некоторые витамины, такие как цинк или витамин Д, можно получить в необходимой дозе только с помощью лекарственных препаратов.
Лучшая помощь организму в этот непростой период — поддержание иммунной системы в хорошем состоянии. Здесь правила просты: прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, постепенное увеличение физической активности, выполнение дыхательной гимнастики, так как это важно не только для поддержания легких, но и для насыщения кислородом головного мозга.
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