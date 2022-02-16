Как пошагово восстановить обоняние и зрение после коронавируса — рекомендации доктора

Меры безопасности при снижении зрения

Поражения органов зрения, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки Всемирная организация здравоохранения уже зафиксировала в числе частых симптомов COVID-19. Сегодня есть исследования, утверждающие, что глаза — это «входные» ворота для вируса в наш организм и они поражаются в первую очередь. Это усугубляется тем, что pH (мера кислотности) коронавируса SARS-Cov-2 совпадает с pH человеческой слезы. Поэтому вирус, попав на слизистую глаза, отлично там задерживается — глаза же, в свою очередь, начинают, по ощущениям, как будто «плавиться», так бывает, например, при герпесе. Частыми офтальмологическими проявлениями последствий коронавируса являются коронавирусный конъюнктивит и блефарит — воспалительное заболевание век.

Для защиты глаз рекомендуется соблюдать меры безопасности — носить не только маски и перчатки, но и специальные защитные очки, а также не трогать глаза грязными руками. При жалобах на снижение зрения, появлении пятен перед глазами, искажении линий, сужении полей зрения необходимо сразу обращаться к врачу!

Аносмия

Обонятельная система — сложная слаженная система рецепторных клеток слизистой оболочки полости носа, проводящих нервных волокон и обонятельного центра головного мозга. При нарушении работы любого звена нарушается процесс восприятия запахов. Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на 4-7 день болезни, у большинства пациентов обоняние восстанавливается в течение 14 дней. Однако есть данные о более длительном течении обонятельных расстройств.