Как пошагово справиться с тревогой в разных ситуациях: спросили у медицинского психолога

Как взять тревогу под контроль: инструкция

Работа с тревогой включает прежде всего мониторинг своих мыслей, анализ триггеров, запускающих и усиливающих тревогу, использование техник релаксации и не только.

Для начала нужно усвоить простую формулу, что наши мысли (оценка ситуации) определяют наше эмоциональное состояние. Мы непрерывно ведем внутренний диалог с собой об окружающем мире, даем различные оценки происходящим событиям, характеризуем себя и людей. Этот внутренний диалог фоном постоянно присутствует в нашей голове и в период стресса усиливает тревогу и беспокойство. Для его прерывания необходимо сначала его осознать (зарегистрировать), а затем переключить свое внимание с мышления на восприятие.

Например, в ожидании важного собеседования у кандидата может возникнуть сильная тревога, которая сопровождается непрерывными мыслями: «Вдруг я растеряюсь и буду молчать, когда мне зададут сложный вопрос?», «А если я не справлюсь с тестовым заданием?», «А что будет, если я не понравлюсь новому работодателю?» Зарегистрировав этот мысленный поток, можно последовательно переключить свое внимание: от внутренних телесных ощущений к внешней окружающей обстановке. Например, осмотреться вокруг, понаблюдать за поведением окружающих людей, отметить, как они одеты, поискать в окружающей обстановке необычные предметы, прислушаться к внешним звукам (редко бывают ситуации, когда они полностью отсутствуют), потереть ладони, чтобы почувствовать тактильное ощущение.

С целью стабилизации психоэмоционального состояния важно придерживаться правила цифрового детокса — максимально оградить себя от негативного информационного влияния. Первым делом не менее чем за два часа до сна и сразу после пробуждения утром нужно отложить в сторону все гаджеты, ограничить просмотр ТВ-программ в течение дня, в первую очередь новостного контента, минимизировать свое присутствие в соцсетях, критически оценивать поступающий новостной контент, доверяя только проверенным источникам.