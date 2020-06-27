Как помочь новорожденному при коликах в домашних условиях, а каким советам следовать опасно
Типичные признаки
«А как мы узнаем, что у ребенка именно колики?!» - вопрошают у педиатра молодые неопытные родители. «Поверьте, вы сразу поймете. Когда вечером ребенок начнет орать без причины (он накормлен, подгузник чистый, ему не холодно и не жарко), знайте, что это они - младенческие колики». Следующим возникает вопрос: как облегчить страдания крохи? Правда, на него ни один врач однозначного ответа не дает. Ибо нет средства, которое помогало бы всем стопроцентно. Да и точная причина возникновения колик не ясна. Известно, что приступообразные боли в животе у малыша возникают во второй половине дня и могут длиться несколько часов. Возраст, в котором наблюдается это физиологическое явление, от двух недель до трех-четырех месяцев. Считается, что мальчики чаще мучаются от них. Типичные признаки:
вздутие живота;
метеоризм;
возможны запоры;
ребенок орет от боли так, что сердце любой матери разрывается.
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Что говорят модные врачи
Например, педиатр Федор Катасонов в своей книге «Федиатрия. Нетревожный подход» делится следующим наблюдением: «Известно, что в семьях с неблагоприятным психологическим климатом и у матерей со стрессом во время и после беременности дети кричат чаще и дольше. Кроме того, есть исследование, показывающее, что колики чаще встречаются у матерей с мигренями, что позволяет заподозрить в них мигренозную природу. Проблемы с животом в связи с внеутробным созреванием желудочно-кишечного тракта - это частый триггер колик, однако причина, судя по всему, все же в нервной системе». Видимо, потому и наблюдаются приступы боли и плача во второй половине дня, когда нервная система ребенка утомлена сильнее.
Его коллега, любимец молодых матерей доктор Комаровский, также заверяет: детские колики - нормальное явление, сигнализирующее о созревании желудочно-кишечного тракта. Если раньше ребенок получал пищу через плаценту, то теперь - через материнскую грудь или в виде смеси, а значит требуется процесс адаптации.
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Как помочь младенцу и себе
Вот только родителям от подобных объяснений не легче. Потому на любом тематическом форуме отцы и матери делятся опытом, как пережили борьбу с данной напастью. Люди спорят до хрипоты, критикуя рекомендации друг друга. Периодически встречаются совершенно безумные советы вроде "вставить в попу младенцы кусочек мыла"... С серьезным видом объясняют: компоненты средства вызовут раздражение перистальтики кишечника, что, в свою очередь спровоцирует его опорожнение, после чего малышу полегчает. Советующий, правда, не уточнил, проворачивал ли он подобный трюк с собственным ребенком. Мы точно не советуем делать подобное (чревато ожогом слизистой)!
А что можно предпринять, пытаясь помочь крохе дома:
опробовать средства на основе симетикона. Симетикон - это пеногаситель, который лопает пузырьки в кишечнике. Он не всасывается в кишечнике, можно использовать каждое кормление;
использовать пробиотики. По словам Федора Катасонова, лактобациллы ройтери - единственные пробиотические бактерии, достоверно помогающие при коликах, но только детям на грудном вскармливании;
дебридат - спазмолитик в случае, если колики вызываются спазмами кишечника;
газоотводные трубки - нужно наловчиться, чтобы их использовать, но многие мамы уверяют, что они стали спасением. Чтобы избавиться от газиков, также рекомендуется после каждого кормления носить ребенка «столбиком» (вы услышите, как шумно будет выходить лишний воздух), почаще выкладывать младенца на животик, массировать последний ладонью (волнообразное движение).
Наряду с перечисленными средствами: очень важен настрой родителей. Если вы сами в растрепанных чувствах, испытываете чувство беспомощности или плохо скрываемое раздражение, это легко передастся ребенку и совсем не облегчит его состояние. Нужно стараться транслировать спокойствие и уверенность, ведь когда ему стукнет три месяца, вся семья с облегчением выдохнет - колики останутся в прошлом. Не за горами время, когда у малыша начнут резаться зубы, но это уже совсем другая история.
Фото: Pexels.com
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