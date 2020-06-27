Как помочь новорожденному при коликах в домашних условиях, а каким советам следовать опасно

Что говорят модные врачи

Например, педиатр Федор Катасонов в своей книге «Федиатрия. Нетревожный подход» делится следующим наблюдением: «Известно, что в семьях с неблагоприятным психологическим климатом и у матерей со стрессом во время и после беременности дети кричат чаще и дольше. Кроме того, есть исследование, показывающее, что колики чаще встречаются у матерей с мигренями, что позволяет заподозрить в них мигренозную природу. Проблемы с животом в связи с внеутробным созреванием желудочно-кишечного тракта - это частый триггер колик, однако причина, судя по всему, все же в нервной системе». Видимо, потому и наблюдаются приступы боли и плача во второй половине дня, когда нервная система ребенка утомлена сильнее.

Его коллега, любимец молодых матерей доктор Комаровский, также заверяет: детские колики - нормальное явление, сигнализирующее о созревании желудочно-кишечного тракта. Если раньше ребенок получал пищу через плаценту, то теперь - через материнскую грудь или в виде смеси, а значит требуется процесс адаптации.