Как остеопатия поможет справиться с депрессией и неврозами: советы врача

В практике остеопатов постоянно встречаются пациенты, которые обращаются с жалобами на депрессию. Помимо конкретных проблем с опорно-двигательным аппаратом, они жалуются на те или иные психические заболевания, многие в момент обращения принимают антидепрессанты.

И люди, как правило, ищут причину своей депрессии в привычных и очевидных для них вещах, таких как проблемы на работе, неудачи и стрессовые ситуации, которые происходят в их жизни. И практически никто не знает о том, что многие психические заболевания, в том числе депрессия, могут быть связаны с проблемами черепа, а именно с зажимами и ограничением подвижности в швах черепа, вызванными давними травмами головы.

Как это работает?

Если у человека есть проблемы черепа, зажимы, кости черепа расположены неправильно. Из-за этого сосуды, питающие мозг, сдавливаются, и мозг не получает необходимое ему количество артериальной крови.

А зачем она ему нужна?

Как минимум, для нормального функционирования и выработки гормонов, отвечающих за наше хорошее настроение: окситоцина, эндорфина, серотонина и дофамина. Все эти гормоны вырабатываются в подкорковых центрах, продолговатом мозге и лобной доле. Если в мозг не поступает достаточно артериальной крови, данные участки перестают выполнять свои функции надлежащим образом, проще говоря, они не вырабатывают необходимое количество тех самых «гормонов счастья».

В таком случае человек без видимых на то причин может находиться в состоянии стресса, депрессии, чувствовать себя весьма подавленно. И плохая погода здесь ни причем.