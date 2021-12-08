Как остаться здоровым в новом году: советы врачей, которым легко следовать
Проверьте свой иммунитет
Мы часто слышим о том, как важно укреплять иммунитет. А как понять, что он в норме или наоборот? Вспомните, сколько раз за зиму вы обычно болеете ОРВИ? Простудные заболевания за осенне-зимний сезон до пяти раз — это норма, с вашим иммунитетом все в порядке. Не стоит думать, что если вы никогда не простужаетесь, то это и есть показатель отличного здоровья. Подхватить вирус можно в любом месте скопления людей (в общественном транспорте, на работе, магазине, поликлинике и т. д.) — важно, как ваш организм на него реагирует, как с ним борется.
Какие еще признаки могут говорить о том, что иммунитет ослаблен? Частые расстройства пищеварения. По мнению специалистов, около 70% иммунной системы сконцентрировано в кишечнике. Медленное заживление ран и постоянная, хроническая усталость также указывают на проблемы с вашей иммунной системой. Что делать, чтобы помочь себе в осенне-зимний период?
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Готовьтесь к выходу на улицу
Важно не допускать переохлаждения. Подобрать себе одежду, которая будет надежно греть, но при этом позволит двигаться. Наш эксперт — терапевт Оксана Драпкина советует выбирать многослойную одежду из натуральных материалов. Между слоями всегда есть прослойки воздуха, который удерживает тепло. Верхняя одежда должна быть непромокаемой. А еще обязательно носить шапку и варежки, перчатки. При переохлаждении может наступить локальный спазм сосудов, что грозит, в свою очередь, спазмом коронарных сосудов и приступом стенокардии. Если у вас в анамнезе бронхолегочные заболевания, то вам следует тщательно утепляться перед выходом на морозы. Да вы и сами знаете, что холод может спровоцировать приступы болезни.
По негласной статистике, с наступлением холодов физическая активность большинства людей снижается. Морозным воскресным утром так лень вылезать из-под теплого одеяла... Но зима не повод отказываться от пеших прогулок — они должны стать привычкой. И тогда совет правильно одеваться перед выходом на улицу особенно актуален.
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Что насчет витамина D?
Мы постоянно слышим о нехватке витамина D в наших широтах. Зимой просыпаемся и засыпаем в темноте, световой день короткий, солнце редко радует москвичей и гостей столицы. В осенне-зимний период витамина D становится недостаточно для нормального гормонального обмена. И этот витамин не накапливается в организме, для его синтеза нужно не только проводить больше времени на солнце, но и правильно питаться — в меню должны быть жирная морская рыба, яйца, орехи.
Плюс с недостатком витамина D повышается уровень гормона стресса кортизола, снижается функция щитовидной железы. Мы замечаем, что зимой чаще хочется чего-нибудь сладкого и калорийного, поменьше двигаться и больше времени проводить в тепле с телефоном в руках. Если замечаете снижение тонуса, то имеет смысл проверить уровень витамина D. Специалисты советуют не сдавать анализы самостоятельно в лаборатории, а прийти для начала к врачу — он даст направление на нужные именно вам анализы.
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Проходите диспансеризацию раз в год
Чаще всего полный медосмотр регулярно проходят сотрудники ряда производств и государственных ведомств. В советское время диспансеризация была обязательной мерой для большинства работающего населения. Сейчас любой обладатель полиса ОМС может бесплатно пройти этот комплекс в поликлинике рядом с домом. Напомним, что в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно пройти раз в три года. А уже с сорока лет — ежегодно.
При первом визите врач-терапевт расспросит вас о самочувствии, соберет жалобы, узнает о наличии хронических, наследственных заболеваний. Измерит рост, массу тела, артериальное давление. С помощью анализов определит общий холестерин в крови, уровень глюкозы. Вам сделают флюорографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление, женщинам положен осмотр у гинеколога. У пациентов старше сорока пакет анализов уже существенно расширен. По мнению специалистов, регулярные осмотры позволяют отследить многие заболевания на этапе их формирования.
Это хороший способ мониторинга здоровья. Правда, мало кто спешит проходить диспансеризацию по полису, ведь у врача совсем немного времени на каждого пациента. Об индивидуальном подходе говорить можно далеко не всегда, тем более в период пандемии. И тем не менее не отказывайтесь от этой бесплатной возможности.
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Не забудьте про железо
Зимой мы постоянно слышим про нехватку витамина D. А как насчет железа? По данным ВОЗ, нехватка этого минерала наблюдается у 25% населения. Перечислим, по каким признакам можно отследить у себя дефицит железа:
хроническая усталость;
постоянно холодные руки и ноги;
учащенное сердцебиение;
снижение концентрации внимания;
одышка;
частые головокружения;
синдром беспокойных ног.
Врачи предупреждают: дефицит железа может привести к повышению артериального давления, тахикардии, риску развития инфекционных заболеваний, вероятности желудочных инфекций, экземам.
Есть богатые железом продукты, которые должны присутствовать в вашем меню. Это красное мясо (суточная норма — 70 граммов), печень (50 граммов в день), черная фасоль (100 граммов минимум, так как всасываемость гораздо ниже, нежели в мясе).
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