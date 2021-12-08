Как остаться здоровым в новом году: советы врачей, которым легко следовать

Проверьте свой иммунитет

Мы часто слышим о том, как важно укреплять иммунитет. А как понять, что он в норме или наоборот? Вспомните, сколько раз за зиму вы обычно болеете ОРВИ? Простудные заболевания за осенне-зимний сезон до пяти раз — это норма, с вашим иммунитетом все в порядке. Не стоит думать, что если вы никогда не простужаетесь, то это и есть показатель отличного здоровья. Подхватить вирус можно в любом месте скопления людей (в общественном транспорте, на работе, магазине, поликлинике и т. д.) — важно, как ваш организм на него реагирует, как с ним борется.

Какие еще признаки могут говорить о том, что иммунитет ослаблен? Частые расстройства пищеварения. По мнению специалистов, около 70% иммунной системы сконцентрировано в кишечнике. Медленное заживление ран и постоянная, хроническая усталость также указывают на проблемы с вашей иммунной системой. Что делать, чтобы помочь себе в осенне-зимний период?