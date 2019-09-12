5 тревожных сигналов женского организма, указывающих на возможное бесплодие

Многие женщины прилагают недюжинные усилия, дабы не забеременеть, только для того, чтобы позже осознать, что зачать ребенка на самом деле намного сложнее, чем это может показаться со стороны.

Мы редко придаем им должное значение, однако именно эти банальные и такие знакомые многим женщинам симптомы могут стать преградой на пути к заветным двум полоскам.

Нарушения менструального цикла

Спектр симптомов, определяющих нарушения менструального цикла весьма обширен. порой даже врачам бывает сложно определить так называемую границу нормы.

Однако нерегулярные месячные являются одним из самых очевидных и “громких” сигналов, с помощью которых наш организм сообщает о возможных проблемах репродуктивного характера.

Если вы пытаетесь зачать малыша, а долгожданная беременность не наступает, в первую очередь проанализируйте свой месячный цикл. Спорадические менструации, например, приходящие слишком часто или, наоборот, крайне редко, могут быть признаком нерегулярной овуляции и существенно усложняют возможность зачатия. Причиной для беспокойства также могут быть коричневатые мажущие выделения или прерывистые кровотечения между циклами.

Женщинам же с регулярным циклом стоит обратить внимание на межменструальными кровотечениями во время полового акта. Такого рода выделения зачастую являются индикатором наличия в организме полипов, миомы или инфекции, которые оказывают негативное воздействие на женскую репродуктивную функции.

В большинстве случаев нарушения цикла вызваны проблемами с щитовидной железой и гормональным дисбалансом - состояниями, которые поддайся коррекции с помощью грамотно назначенного лечения.