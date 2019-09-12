5 тревожных сигналов женского организма, указывающих на возможное бесплодие

Многие женщины прилагают недюжинные усилия, дабы не забеременеть, только для того, чтобы позже осознать, что зачать ребенка на самом деле намного сложнее, чем это может показаться со стороны.
Мы редко придаем им должное значение, однако именно эти банальные и такие знакомые многим женщинам симптомы могут стать преградой на пути к заветным двум полоскам.
Нарушения менструального цикла
Спектр симптомов, определяющих нарушения менструального цикла весьма обширен. порой даже врачам бывает сложно определить так называемую границу нормы.
Однако нерегулярные месячные являются одним из самых очевидных и “громких” сигналов, с помощью которых наш организм сообщает о возможных проблемах репродуктивного характера.
Если вы пытаетесь зачать малыша, а долгожданная беременность не наступает, в первую очередь проанализируйте свой месячный цикл. Спорадические менструации, например, приходящие слишком часто или, наоборот, крайне редко, могут быть признаком нерегулярной овуляции и существенно усложняют возможность зачатия. Причиной для беспокойства также могут быть коричневатые мажущие выделения или прерывистые кровотечения между циклами.
Женщинам же с регулярным циклом стоит обратить внимание на межменструальными кровотечениями во время полового акта. Такого рода выделения зачастую являются индикатором наличия в организме полипов, миомы или инфекции, которые оказывают негативное воздействие на женскую репродуктивную функции.
В большинстве случаев нарушения цикла вызваны проблемами с щитовидной железой и гормональным дисбалансом - состояниями, которые поддайся коррекции с помощью грамотно назначенного лечения.
Фото: vostock-photo
Тазовая боль во время секса или опорожнения кишечника
Беспричинная хроническая боль в области таза во время полового акта или дефекации может быть симптомом эндометриоза, заболевания, которое встречается у 10% женщин репродуктивного возраста. Помимо тазовых болей, эндометриоз часто сопровождается обильными и болезненными менструациями.
При этом заболевании клетки слизистой оболочки внутренней полости матки, эндометрия, могут разрастаются за ее пределы, например в яичники , маточные трубы, прямую кишку и другие органы. Врачи называют эндометриоз одной из основных причин бесплодия и невынашивания беременности.
Несмотря на то, что с диагнозом эндометриоз зачатие достаточно проблематично, при грамотном подходе и помощи специалистам многим женщинам все же удается забеременеть и выносить здорового малыша.
Жесткие волосы в необычных местах
Жесткие темные волосы на губе, подбородке, шее или животе не только раздражающий фактор, но и один из симптомом поликистоза яичников. Это распространенное гормональное нарушение, которое может негативно сказываться на возможности женщины забеременеть. Поэтому если вы заметили у себя повышенную волосатость на лице и других несвойственных для роста грубых волос местах, обратитесь к специалисту. В случае подтверждения данного диагноза, доктор вероятнее всего пропишет специальные противозачаточные средства, которые помогут восстановить гормональный баланс и держать заболевание под контролем, а также расскажет о доступных в вашем случае методах зачатия.
Белесые выделения из сосков
Если вы не беременны и не кормите грудью, но при этом заметили белые выделения из сосков, возможно причина ваших неприятностей кроется в повышенном уровене пролактина, гормона отвечающего за выработку грудного молока. Несмотря на то, что на первый взгляд этот симптом кажется достаточно безобидным, выделения из сосков могут быть признаком бесплодия. Дело в том, что повышенный уровень пролактина как правило сигнализирует о нарушении выработки половых гормонов, которое, в свою очередь, может приводить к слабой овуляции и даже к ее отсутствию и, соответственно, к проблемам с зачатием.
Также причиной чрезмерной выработки пролактина может служить заболевание щитовидной железы или доброкачественная опухоль.
В любом случае, данная проблема заслуживает пристального внимания врача-эндокринолога, который поможет разобраться с причиной гормональных нарушений и назначит адекватное лечение для восстановления овуляции.
Фото: vostock-photo
Приливы
Приливы, состояние, при котором нас как бы бросает в жар, являются одним из основных симптомов пери- или менопаузы. Несмотря на то, что обычно женщины вступают в эту пору ближе к 50 годам, менопауза может наступить преждевременно. Как правило, ранняя менопауза передается по наследству и является характерным признаком завершения женских репродуктивных лет. “Репродуктивный закат” - отражает одну из самых сложных проблем в лечении бесплодия, которая требует немедленной диагностики и скорейшего врачебного вмешательства.
Отсутствие симптомов
Это пожалуй самый необычный и удивительный симптом, когда женщина, проходящая через всевозможные трудности с зачатием, не обнаруживает у себя абсолютно никаких признаков бесплодия.
Отсутствие очевидной проблемы весьма обманчиво и зачастую играет с нами злую шутку. Будучи уверенной в своей фертильности, женщина откладывает поход к специалисту, продолжая тщетные попытки забеременеть. В результате осознание проблемы приходит, как правило, слишком поздно.
По мнению большинства специалистов в области репродуктивного здоровья, если в течение полугода попыток желанная беременность так и не наступила, это должно стать поводом для обращения к врачу Так как большинство заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию, хорошо поддаются лечению именно при ранней диагностике и своевременном грамотном подходе.
Текст: Елизавета Петрова
Фото: vostock-photo
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