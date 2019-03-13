Как молочница мешает вам похудеть и еще 5 фактов о «гормонах лишнего веса»

В качестве сопутствующих факторов выступают как раз проблемы с иммунитетом, стрессы, затруднения в работе органов пищеварения и уже имеющиеся гормональные проблемы. То есть ваш организм может банально истощиться к началу весны, в этот же момент вы испытаете какой-то всплеск эмоций, и не обязательно негативных: предложение руки и сердца, к слову, тоже стресс. Вкусно заедите и запьете свои переживания — и вот уже молочница приветливо машет вам ручкой. Ну а далее ее симптомы, о которых я писала чуть ранее, в лучшем случае сильно затруднят процесс похудения к лету или сделают его актуальным, если раньше с весом все было нормально. Кстати, резко сбросить килограммы на фоне молочницы тоже можете, это зависит от индивидуальных особенностей организма, встречается существенно реже, и вместе с сопутствующими проблемами со здоровьем радости такая стройность не принесет.

Вот так, и без кандиды нам никуда — это неотъемлемая часть нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки всех здоровых людей, и избыток ее в организме нарушает процесс выведения эстрогенов — женских половых гормонов, выполняющих множество функций, приводя к накоплению его в большом количестве в крови.

В своей второй книге серии «Вальс гормонов» в главе, посвященной эстрогенам, я подробно рассказываю, как их сбалансировать. А сейчас напомню о продуктах, которые помогают бороться с кандидозом: овощи, ферментированные продукты (изготовленные с помощью брожения, например кефир, йогурт, квашеная капуста), зеленые коктейли, семя льна и семена чиа, клюквенный сок, свежий чеснок.

Кроме того, как доктор превентивной и интегральной медицины, я рекомендую применять для поддержки иммунитета и сдерживания кандиды пробиотики (бифидобактерии и лактобактерии), витамин С (1000 мг в день), экстракт семян грейпфрута — 200 мг 2-3 раза в день, эфирные масла душицы обыкновенной (орегано), гвоздики, чайного дерева. Можно внутрь, 1-2 капли на стакан воды, и пить маленькими глотками в течение дня. Или наружно, добавив 7-10 капель в крем для тела.