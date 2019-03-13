Как молочница мешает вам похудеть и еще 5 фактов о «гормонах лишнего веса»

Ввиду распространенности данного состояния и потока рекламы, обещающего быстрое и легкое излечение, к кандидозу многие относятся довольно легкомысленно. И зря, потому что он запросто может стать причиной развития более опасных состояний, таких как угроза беременности, преждевременные роды, гестоз. И это не говоря о неприятных симптомах, сопровождающих кандидоз. Вас могут одолевать чувство усталости, резкие перепады настроения, тревожность, бессонница. Часто появляется вроде как беспричинный плохой запах изо рта и белый налет на языке, у его корня. Почти всегда молочница — это вздутия, запоры, метеоризм, изжога, гастрит, желудочные боли разной степени выраженности. Если у вас есть аллергия, высыпают прыщи — также стоит насторожиться, особенно когда присутствуют и некоторые вышеперечисленные симптомы в совокупности.
И, наконец, кандидоз сопровождается тягой к сладкому и мучному, а также проблемами с весом. Здесь все более чем взаимосвязано. Грибок Candida «обожает» сахар, фрукты и фруктовые соки, алкоголь, простые углеводы и крупы, которые в процессе пищеварения из сложных углеводов трансформируются в простые, иначе говоря, в тот же сахар. Это продукты, от которых мы легко набираем вес и получаем кучу проблем со здоровьем (разве что крупы в адекватном количестве я бы исключила из списка). И они же «питают» грибок, создавая ему санаторно-курортные условия для интенсивного размножения.
Фото: личный архив
В качестве сопутствующих факторов выступают как раз проблемы с иммунитетом, стрессы, затруднения в работе органов пищеварения и уже имеющиеся гормональные проблемы. То есть ваш организм может банально истощиться к началу весны, в этот же момент вы испытаете какой-то всплеск эмоций, и не обязательно негативных: предложение руки и сердца, к слову, тоже стресс. Вкусно заедите и запьете свои переживания — и вот уже молочница приветливо машет вам ручкой. Ну а далее ее симптомы, о которых я писала чуть ранее, в лучшем случае сильно затруднят процесс похудения к лету или сделают его актуальным, если раньше с весом все было нормально. Кстати, резко сбросить килограммы на фоне молочницы тоже можете, это зависит от индивидуальных особенностей организма, встречается существенно реже, и вместе с сопутствующими проблемами со здоровьем радости такая стройность не принесет.
Вот так, и без кандиды нам никуда — это неотъемлемая часть нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки всех здоровых людей, и избыток ее в организме нарушает процесс выведения эстрогенов — женских половых гормонов, выполняющих множество функций, приводя к накоплению его в большом количестве в крови.
В своей второй книге серии «Вальс гормонов» в главе, посвященной эстрогенам, я подробно рассказываю, как их сбалансировать. А сейчас напомню о продуктах, которые помогают бороться с кандидозом: овощи, ферментированные продукты (изготовленные с помощью брожения, например кефир, йогурт, квашеная капуста), зеленые коктейли, семя льна и семена чиа, клюквенный сок, свежий чеснок.
Кроме того, как доктор превентивной и интегральной медицины, я рекомендую применять для поддержки иммунитета и сдерживания кандиды пробиотики (бифидобактерии и лактобактерии), витамин С (1000 мг в день), экстракт семян грейпфрута — 200 мг 2-3 раза в день, эфирные масла душицы обыкновенной (орегано), гвоздики, чайного дерева. Можно внутрь, 1-2 капли на стакан воды, и пить маленькими глотками в течение дня. Или наружно, добавив 7-10 капель в крем для тела.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Ко мне на прием периодически приходят пациентки, которые с порога заявляют: «Мой вес — это гормональное, ничего не могу сделать!». И доля правды в этом есть, но не стоит путать причину со следствием и перекладывать с себя ответственность. Часто мы сами провоцируем гормональный сбой, а потом уже «плохие» гормоны начинают руководить нашим мозгом и телом. Про эстрогены я уже писала, но есть и другие его товарищи, которых в связи с темой нашего разговора стоит знать «в лицо».
Вот еще 5 гормонов лишнего веса:
- Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками. Принято считать его гормоном стресса, но также он является гормоном энергии и бодрости. Повышенный уровень кортизола влечет за собой рост кровяного давления и уровня сахара. Хронически высокие значения этого гормона могут привести к синдрому истощения надпочечников, что сопровождается чувством повышенной усталости или «неловкости» в теле, депрессии, скорому старению, низкой стрессоустойчивости, набору веса, ослаблению иммунной системы.
- Инсулин — регулятор уровня глюкозы у нас в крови. Главная проблема с инсулином — его постоянное повышение, что приводит к инсулинорезистентности. То есть клетки становятся невосприимчивыми к этому гормону, и глюкоза в крови повышается до преддиабетического уровня или даже уровня диабета. Имеем отсутствие чувства насыщения даже после плотного приема пищи, желание вскоре перекусить еще чем-либо, тягу к высокоуглеводной пище, лишний вес.
- Тиреоидные гормоны — гормоны щитовидной железы, «королевы метаболизма». Недостаточный уровень тиреоидных гормонов — медленный метаболизм, как одно из следствий, имеем лишние килограммы, от которых невозможно избавиться.
- Лептин — гормон, посылающий сигнал в мозг о сытости. Здесь как с инсулином, когда его слишком много, мозг перестает улавливать сигнал, если концентрация в норме, обмен веществ тоже происходит правильно.
Адипонектин и грелин. Первый участвует в регуляции уровня глюкозы и расщепления жирных кислот, по сути, является связным между вашими жировыми клетками и мозгом. Чем больше адипонектина в вашей крови, тем больше жира вы сжигаете. Соответственно, низкие уровни адинопектина могут привести к избыточному накоплению жира в организме. Грелин —гормон голода, вырабатываемый в желудке в ответ на его опорожнение, чем больше грелина в вашей системе, тем больше вы чувствуете голод и тяготеете к сладким и жирным продуктам. Он также принимает участие в метаболизме углеводов, ощущении вкуса и поведении, направленном на поиск вознаграждения. Самое неприятное для желающих похудеть заключается в том, что количество выбрасываемого грелина, чувствительность его рецепторов и перевод потребляемых калорий в жир никак не зависят от массы тела человека. Когда вы садитесь на диету, синтез грелина увеличивается, вы ведь голодаете, снижается уровень гормона насыщения лептина, и вы вновь еще сильнее хотите есть, а попутно уменьшается скорость метаболизма. Диеты не работают, работает сбалансированное, полезное, вкусное и сытное питание без срывов.
И, наконец, скажу про еще один неочевидный, но важный гормон, который мешает или помогает похудеть — в зависимости от вашего отношения. Соматотропин, или же гормон роста, выполняет очень много функций, в частности, способствует снижению отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению соотношения мышечной массы к жировой. Также этот гормон принимает участие в регуляции углеводного обмена, вызывая выраженное повышение уровня глюкозы в крови и являясь одним из антагонистов инсулина по действию на углеводный обмен. Самый высокий уровень этого гормона содержится в организме ночью, так как он вырабатывается именно в это время суток. Поэтому бессонные ночи тоже запросто могут привести вас к лишнему весу. Живите по ритмам планеты, изучайте, слушайте свой организм, и пусть цифра на весах каждый раз вызывает у вас прилив серотонина.
Текст: Наталья Зубарева
Фото: архив пресс-службы, Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!