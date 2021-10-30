Как меняется организм женщины после 50 лет и чем себе помочь — отвечает эксперт

Природа распорядилась так, что в 45-50 лет в организме женщины начинаются биологические перемены. Они обусловлены постепенным угасанием функции важнейшей женской железы — яичников Потеря фолликулов в яичниках начинается уже примерно с 37-летнего возраста. Для сравнения: если у новорожденной девочки в яичниках их около миллиона, то к менопаузе — не больше тысячи.

Однако с угасанием репродуктивной функции жизнь не заканчивается. Более того: последние исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, доказали, что в период с 60 до 80 лет у человека наступает самый продуктивный период жизнедеятельности, эти два десятилетия названы пиком интеллектуального и эмоционального потенциала человека. И все же мы не можем списывать со счетов тот факт, что после 50 лет возрастает риск развития ряда заболеваний, которые сегодня называют хроническими неинфекционными. К ним относятся болезни сердца и сосудов, респираторной системы (хроническая обструктивная болезни легких), онкологические патологии, болезни опорно-двигательного аппарата. У женщин их риск возрастает, в том числе, и по причине обусловленного менопаузой снижения гормонального фона.

В этот период в женском организме снижается выработка половых гормонов — прогестерона и эстрогенов. Можно сказать, что после 50-ти в жизни женщины происходит сложный биологический экзамен: все то, что протекало до сих пор скрыто, проявляется, а что было хроническим — обостряется.