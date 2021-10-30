Как меняется организм женщины после 50 лет и чем себе помочь — отвечает эксперт
Оксана Драпкина,
главный терапевт России, заслуженный врач РФ, директор НИИ профилактической медицины
Природа распорядилась так, что в 45-50 лет в организме женщины начинаются биологические перемены. Они обусловлены постепенным угасанием функции важнейшей женской железы — яичников Потеря фолликулов в яичниках начинается уже примерно с 37-летнего возраста. Для сравнения: если у новорожденной девочки в яичниках их около миллиона, то к менопаузе — не больше тысячи.
Однако с угасанием репродуктивной функции жизнь не заканчивается. Более того: последние исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, доказали, что в период с 60 до 80 лет у человека наступает самый продуктивный период жизнедеятельности, эти два десятилетия названы пиком интеллектуального и эмоционального потенциала человека. И все же мы не можем списывать со счетов тот факт, что после 50 лет возрастает риск развития ряда заболеваний, которые сегодня называют хроническими неинфекционными. К ним относятся болезни сердца и сосудов, респираторной системы (хроническая обструктивная болезни легких), онкологические патологии, болезни опорно-двигательного аппарата. У женщин их риск возрастает, в том числе, и по причине обусловленного менопаузой снижения гормонального фона.
В этот период в женском организме снижается выработка половых гормонов — прогестерона и эстрогенов. Можно сказать, что после 50-ти в жизни женщины происходит сложный биологический экзамен: все то, что протекало до сих пор скрыто, проявляется, а что было хроническим — обостряется.
Фото: GlobalLookPress
Прежде всего, повышается риск развития или ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Например, принято считать, что мужчины страдают от ССЗ чаще. Но это не совсем так: с наступлением менопаузы распространенность болезней сердца и сосудов среди женщин становится почти такой же, как и среди мужчин, а по некоторым позициям даже выше. Ведь женщины теряют естественную гормональную защиту, которая многие годы помогала их предотвратить.
Помимо сердечно-сосудистой системы, у женщины в возрасте старше 50 лет особенно уязвимым становится опорно-двигательный аппарат. Причина в том, что в силу биологических процессов в организме начинается интенсивное вымывание кальция из костей — поэтому у женщин повышается риск переломов. К сожалению, о диагнозе «остеопороз» многие представительницы прекрасной половины человечества узнают уже после перелома, ведь это заболевание имеет свойство годами протекать в скрытой форме. Поэтому женщины после 50 лет обязательно должны проходить исследование минеральной плотности костей, которое называется денситометрией. С возрастом повышается и риск появления онкологических заболеваний. В структуре женской онкологической заболеваемости на первые места сегодня вышли рак груди и рак шейки матки.
Хорошая новость в том, что при раннем выявлении они практически полностью излечимы. Например, рак молочной железы, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 94% случаев. Поэтому я рекомендую проходить ежегодную диспансеризацию, которая сегодня включает онкоскрининг по семи наиболее распространенным онкопатологиям. А включенный в программу диспансеризации и профосмотров простейший скрининг - измерение уровня артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови - покажет, есть ли риск болезней сердца и сосудов.
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Фото: GlobalLookPress
Кроме биологических причин, огромное значение в развитии любого хронического неинфекционного заболевания имеет ваш образ жизни и ваши привычки. Мы не должны забывать о факторах риска их возникновения, а это неправильное питание, лишний вес, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, высокий уровень холестерина крови, артериальная гипертония. Но все эти факторы риска относятся к устранимым! Например, все знают, что курить вредно.
Кроме того, следите за своим питанием и потреблением воды. В рационе должно быть как можно меньше продуктов промышленного приготовления (трансжиров, полуфабрикатов, магазинных соусов, кондитерских изделий). Важно есть морскую рыбу — источник полезных полиненасыщенных жиров, нежирное мясо -источник белков, зерновые и бобовые, свежие овощи и фрукты.
В период самоизоляции многим стало сложнее выделять время на физическую активность, однако она должна присутствовать в вашей жизни. И не обязательно гнаться за спортивными рекордами. Получасовой зарядки по утрам вполне достаточно. Очень полезны прогулки на свежем воздухе: заведите себе привычку гулять ежедневно, даже если погода вас не радует. В процессе ходьбы (и любой физической активности) выделяются гормоны радости эндорфины, которые также имеют огромное значение для поддержания здоровья. Начинать заниматься спортом никогда не поздно!
Исследования показали: если в возрасте 55 лет и старше, даже после наступления менопаузы, женщина начинает заниматься физическими нагрузками и тратит на себя 30 минут 3 раза в неделю, она живет на 7 лет дольше.
И еще очень важно стараться оставаться оптимистами и получать от жизни удовольствие. К сожалению, у агрессивных и мнительных людей риск смерти от всех причин выше чем у тех, кто во всем ищут положительные моменты. Поэтому ищите во всем плюсы! Ну а если вас что-то беспокоит, не тяните время: обращайтесь к врачу.
Фото: globallookpress