Как лечить насморк: почему капли могут быть бесполезны, а народные средства опасны
В самой инструкции по использованию капель или спрея говорится о том, что средство не рекомендуется использовать дольше 3-5 дней, но далеко не все пациенты к подобным рекомендациям прислушиваются (половина и вовсе инструкций не читает). Чем дольше использовать капли, тем хуже они действуют, может развиться атрофия, а затем и гипертрофия слизистой. А если насморк не лечить совсем, то можно заработать ряд осложнений. К народным средствам тоже нужно относиться с осторожностью: прогревать нос во время ринита точно не стоит, особенно если имеют место гнойные выделения: вы можете усилить воспалительный процесс. И надеемся, вы знаете, что принимать антибиотики (некоторые умудряются это делать и в подобных случаях) совершенно точно не стоит. Но есть группы средств, которые могут помочь.
Иван Лесков
врач-отоларинголог
Когда стоит применять сосудосуживающие средства
Говоря о насморке, речь часто идет о сосудосуживающих каплях для носа (декогнестантах), которые действительно облегчают дыхание через нос во время вирусного насморка. К сожалению, никакого другого действия они не оказывают, а длительное их применение может вызвать привыкание. Обычно врачи рекомендуют использовать сосудосуживающие капли не более пяти-семи дней, чтобы как раз избежать упомянутого эффекта.
Я обычно рекомендую пациентам применять сосудосуживающие капли не регулярно, а в момент, когда они чувствуют заложенность носа. Заложен нос — применяем капли, не заложен — значит, не используем. Капать средство три-четыре раза в день, даже если нос дышит, не стоит. Давайте посмотрим, что рекомендует делать в случае насморка такая система принятия решений для врачей, как Up-to-Date. Будет интересно. Итак:
промывания носа солевыми растворами (важно, чтобы раствор имел ту же рН, что и слизистая оболочка носа, поэтому лучше даже не пытаться разводить соль самостоятельно — проще потратиться в аптеке на физраствор). Но такие промывания все же вспомогательное средство, лечат слизистую оболочку носа совершенно другие лекарства;
сосудосуживающие средства системного действия (они как раз не вызывают привыкания). Это таблетки, которые содержат псевдоэфедрин плюс антигистаминные средства.
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Средства от аллергии: как они работают
антигистаминные средства (местные, в виде спреев в нос или таблетки). В отеке носа и образовании большого количества выделений участвует гистамин, так что эти средства достаточно эффективны;
препараты кромоглициевой кислоты. Они блокируют не только выброс гистамина, но и целого ряда медиаторов воспаления, поэтому воспалительная реакция со стороны слизистой оболочки носа при их применении прекращается за два-три дня. К сожалению, в настоящее время поставки таких средств в Россию прекращены. Так же действуют местные кортикостероиды (например, фликсоназе или назонекс), но в Европе или США их применение, к слову, при обычном насморке считается излишним;
- интерферон в виде капель или спрея в нос. Во время клинических испытаний препараты интерферона показали хорошую эффективность при вирусных насморках. В частности, было отмечено снижение количества вирусов в выделениях из носа, однако из-за низкой доступности препаратов испытания так и не удалось завершить (испытания проходили не в России, здесь интерферон можно купить в любой аптеке).
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Народные средства при насморке: бойтесь ромашки
Что касается народных средств, то большинство из них имеет весьма сомнительную эффективность. Масло склеивает реснички слизистой оболочки носа, затрудняя механический вывод слизи и инфекционных агентов, сок чеснока или лука раздражает слизистую оболочку, усугубляя симптомы, а отвары трав (ромашка, например, является очень сильным антисептиком — она в четыре раза сильнее чистотела) могут вызвать дополнительную аллергическую реакцию.
Наверное, более или менее эффективны только ингаляции с горячим паром, которые ускоряют кровоток в капиллярах слизистой оболочки носа, способствуя этим снижению отека. И последнее. Слишком уж много действительно серьезных инфекций — например, коронавирусная инфекция или менингококковая инфекция — начинаются как самый обычный насморк. Так что насморк лечить нужно обязательно, и лучше всего начинать лечение с обращения к врачу. Особенно если вы понимаете, что спустя четыре-пять дней ситуация не улучшается, а, наоборот, добавились другие симптомы.
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