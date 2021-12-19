Как лечить насморк: почему капли могут быть бесполезны, а народные средства опасны

Когда стоит применять сосудосуживающие средства

Говоря о насморке, речь часто идет о сосудосуживающих каплях для носа (декогнестантах), которые действительно облегчают дыхание через нос во время вирусного насморка. К сожалению, никакого другого действия они не оказывают, а длительное их применение может вызвать привыкание. Обычно врачи рекомендуют использовать сосудосуживающие капли не более пяти-семи дней, чтобы как раз избежать упомянутого эффекта.

Я обычно рекомендую пациентам применять сосудосуживающие капли не регулярно, а в момент, когда они чувствуют заложенность носа. Заложен нос — применяем капли, не заложен — значит, не используем. Капать средство три-четыре раза в день, даже если нос дышит, не стоит. Давайте посмотрим, что рекомендует делать в случае насморка такая система принятия решений для врачей, как Up-to-Date. Будет интересно. Итак: