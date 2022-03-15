Как избавиться от морщин без инъекций у косметолога — отвечает остеопат

Морщины образуются из-за того, что мышцы, которые находятся под кожей, перенапряжены и сморщивают находящуюся над ними кожу, как гармошку. Когда мы убираем перенапряжение, мы можем эти морщины уменьшить, разгладить, порой весьма заметно. Но работая со следствиями, мы не убираем причины, и проблемы возвращаются. Поэтому принципиально важно работать с причиной перенапряжения мышц, а не просто их расслаблять с помощью массажа или уколов ботулотоксина. Откуда берется механическое перенапряжение? Причина практически всегда в травме — родовой или приобретенной.

Старость не равно возраст. Старость равно возраст, умноженный на травмы.

Смещение костей основания черепа из-за травм вызывает напряжение прилежащих к ним сухожилий, затем напряжение переходит на прикрепленные к сухожилиям мышцы, что вызывает напряжение в шее и всем теле. Добавляет проблем и недостаток движения и напряжение мышц всего тела. Напряженные мышцы тела по цепочке создают напряжение и в лице, ведь абсолютно все мышцы нашего тела соединены между собой. Спазмированные мышцы создают трудности для циркуляции жидкостей, сдавливают сосуды. А ведь самое лучшее косметическое средство — это собственная артериальная кровь, питающая ткани. А также важным условием является свободное функционирование лимфатических и венозных сосудов, по которым происходит отток крови.

Наладить кровоток и снять напряжение с мышц шеи реально, восстановив положение костей черепа. Сделать это может только остеопат. Мы убираем травмы, и это восстанавливает кровоток и позволяет значительно замедлить процесс старения. Молодость — это еще и красивая осанка. А остеопат помогает улучшить и осанку тоже. Более того, улучшить кровоток в лице можно, только исправив осанку, и наоборот. Это работает именно так, потому что в организме все взаимосвязано.