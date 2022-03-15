Как избавиться от морщин без инъекций у косметолога — отвечает остеопат
Владимир Животов,
практикующий врач-остеопат, краниопостуролог, автор блога @vladimirzhivotov
Мешки под глазами, носогубные и межбровные складки, двойной подбородок, «кольца Венеры» — любой косметолог может предложить целый букет процедур, которые должны сделать женщин моложе и привлекательнее. Прежде всего с помощью «уколов красоты». Суть работы большинства таких препаратов заключается в том, что они расслабляют спазмированные мышцы лица и шеи и кожа на них разглаживается. Но сейчас уже всем очевидно, что такое вмешательство дает всего лишь временный эффект, далеко не всегда работает так, как задумано, и может менять внешность человека до неузнаваемости в худшую сторону. К тому же теперь встал еще и вопрос с поставками качественных безопасных препаратов — все они производятся за рубежом. Возможно ли сохранить и даже вернуть молодость и красоту без инъекций или сократив их число до минимума? Давайте разбираться.
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Морщины образуются из-за того, что мышцы, которые находятся под кожей, перенапряжены и сморщивают находящуюся над ними кожу, как гармошку. Когда мы убираем перенапряжение, мы можем эти морщины уменьшить, разгладить, порой весьма заметно. Но работая со следствиями, мы не убираем причины, и проблемы возвращаются. Поэтому принципиально важно работать с причиной перенапряжения мышц, а не просто их расслаблять с помощью массажа или уколов ботулотоксина. Откуда берется механическое перенапряжение? Причина практически всегда в травме — родовой или приобретенной.
Старость не равно возраст. Старость равно возраст, умноженный на травмы.
Смещение костей основания черепа из-за травм вызывает напряжение прилежащих к ним сухожилий, затем напряжение переходит на прикрепленные к сухожилиям мышцы, что вызывает напряжение в шее и всем теле. Добавляет проблем и недостаток движения и напряжение мышц всего тела. Напряженные мышцы тела по цепочке создают напряжение и в лице, ведь абсолютно все мышцы нашего тела соединены между собой. Спазмированные мышцы создают трудности для циркуляции жидкостей, сдавливают сосуды. А ведь самое лучшее косметическое средство — это собственная артериальная кровь, питающая ткани. А также важным условием является свободное функционирование лимфатических и венозных сосудов, по которым происходит отток крови.
Наладить кровоток и снять напряжение с мышц шеи реально, восстановив положение костей черепа. Сделать это может только остеопат. Мы убираем травмы, и это восстанавливает кровоток и позволяет значительно замедлить процесс старения. Молодость — это еще и красивая осанка. А остеопат помогает улучшить и осанку тоже. Более того, улучшить кровоток в лице можно, только исправив осанку, и наоборот. Это работает именно так, потому что в организме все взаимосвязано.
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На мой взгляд, остеопатическое лечение — это лучшее, что можно сделать для молодости и красоты, поскольку оно воздействует комплексно на все нюансы, связанные со старением организма. Безусловно, мы не можем полностью остановить этот процесс. С того самого момента, как мы родились, мы уже движемся к одряхлению. Но этот процесс можно приостановить и сделать более гармоничным!
Когда остеопат правильно выстраивает тело, у пациентов восстанавливается осанка, разворачиваются плечи, «раскрывается» грудь — это выглядит красиво. Улучшается цвет лица, «заломы» на лице и шее становятся менее заметными, в некоторых случаях разглаживаются вовсе. ⠀ Я уверен в том, что говорю. Мне доводилось видеть пациенток моей наставницы, с которыми она работала по 12–15 лет. В начале было выполнено базовое общее лечение, условно говоря, «капитальный ремонт». Затем выполнялось поддерживающее лечение от 1 до 4 раз в год в течение длительного времени. Несмотря на то что у меня есть большой опыт в медицине, в частности в остеопатии, я ошибался на 15-20 лет при определении возраста этих женщин. Например, был уверен на полном серьезе, что женщине 45, а ей 60. Таких случаев было несколько. И здесь дело не только в том, что на лице нет морщин — они даже могли быть! Дело в том, что у пациенток была гибкость движений, стройная осанка, совершенно не характерная для пожилых людей.
Многие из пациенток, которые обращались ко мне с проблемами здоровья, планировали прибегнуть к филлерам и косметическим уколам, кто-то уже узнавал про блефаропластику и подтяжку. Я предлагал им отложить эти планы и сначала оценить результаты нашего лечения. После курса необходимость в операции и инъекциях у этих пациенток пропадала. Удивительно, но большинство людей действительно не знают о таком «побочном эффекте» остеопатического лечения.
Фото: Pexels.com