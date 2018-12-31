Как избавиться от мешков под глазами, отеков и других последствий новогодней ночи

5. Появление сосудистых сетки и точек на коже лица

Виновны

В ряде случаев, особенно если есть предрасположенность к покраснению кожи лица, после новогодних праздников можно заметить выраженное покраснение в области крыльев носа и щек. Чаще всего сосудистая стенка расширяется и теряет свой тонус из-за употребления алкоголя, консервированных продуктов и блюд, обильно приправленных острыми специями. А если вдобавок случилась долгая прогулка на морозном воздухе, то сосудистые звездочки могут остаться на коже навсегда.

Что делать:

Проблему с сосудами нужно решать комплексно. Укреплению сосудистой стенки способствуют сбалансированное и полноценное питание, постоянное применение солнцезащитных кремов с SPF не менее 25 (да-да, даже зимой), курсовой прием витамина С, обогащенная мезотерапия полноценными курсами 2-3 раза в год (с пептидами и прочими веществами, регулирующими тонус сосудистой стенки), минимизирование воздействия тепловых процедур (распаривание кожи, мытье горячей водой, сауны, бани). В случае если сосудистая сеть и стойкое покраснение все же появились на коже, отчаиваться не стоит. Современные лазеры, широко применяемые в косметологии, способны быстро и безболезненно их убрать.

Таким образом, готовить летом нужно не только сани, но и кожу, чтобы блистательно встретить любимый праздник и сохранить свежесть лица в новом году.

Текст: Евгения Иконникова

Фото: Vostock Photo

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