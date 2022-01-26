Как именно музыка снижает стресс и уменьшает боль — рассказывает профессор

Установлено, что всего 15 минут любимой музыки в день повышают выработку эндорфинов (гормонов счастья) в организме. Послушайте свои любимые мелодии, для того чтобы поднять себе настроение и получить прилив сил.

Музыка повышает способность людей к бегу

Если вы любитель утренних пробежек, то, наверное, уже испытывали этот эффект. Бежать становится легче, если слушать ритмичную музыку. Спортсмены, которые слушали музыку, преодолевали дистанцию быстрее, чем их соперники, бежавшие в тишине. Если вы хотите улучшить свои спортивные достижения — слушайте мелодии, которые вас вдохновляют.