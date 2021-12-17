Как и почему со временем меняются части лица и тела — комментарий пластического хирурга

Что может произойти с телом после беременности

После рождения ребенка некоторые женщины с грустью отмечают изменения во внешности: варикозное расширение вен, увеличившийся размер ноги, лишние килограммы. И если последние сбросить при грамотном рационе и физических нагрузках не так сложно, то первые проблемы могут доставить немало волнений. В случае с ногами увеличивается не сама стопа в длину, а ее ширина. Подобное может произойти из-за нагрузки на сухожилия, которые за время беременности могут растянуться. Речь идет о прибавках в весе больше нормы. Спустя время после родов кто-то отметит, что вернулся к прежнему размеру одежды и обуви, а кто-то с грустью констатирует, что придется отказаться от модельных туфель.

«Я за время беременности поправилась на двадцать килограммов. Худела долго и мучительно, даже спустя год осталось семь лишних килограммов. Смирилась с тем, что пришлось отдать почти все облегающие платья и туфли на каблуках. Могу носить только довольно широкую обувь, желательно на маленьком устойчивом каблуке. Пугает в этом смысле, что я жду второго ребенка. Нога и так увеличилась с 38-го до 39-го размера. Неужели после рождения второго малыша буду носить лыжи сорокового размера?! Врач говорит, что такое вполне может быть...» — спрашивает в соцсетях одна из будущих мам.

Ряд специалистов рекомендуют после родов обратиться к остеопату, который поможет выявить сформировавшиеся за время беременности микротравмы, поможет скорректировать нарушения.