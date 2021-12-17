Как и почему со временем меняются части лица и тела — комментарий пластического хирурга
Что может произойти с телом после беременности
После рождения ребенка некоторые женщины с грустью отмечают изменения во внешности: варикозное расширение вен, увеличившийся размер ноги, лишние килограммы. И если последние сбросить при грамотном рационе и физических нагрузках не так сложно, то первые проблемы могут доставить немало волнений. В случае с ногами увеличивается не сама стопа в длину, а ее ширина. Подобное может произойти из-за нагрузки на сухожилия, которые за время беременности могут растянуться. Речь идет о прибавках в весе больше нормы. Спустя время после родов кто-то отметит, что вернулся к прежнему размеру одежды и обуви, а кто-то с грустью констатирует, что придется отказаться от модельных туфель.
«Я за время беременности поправилась на двадцать килограммов. Худела долго и мучительно, даже спустя год осталось семь лишних килограммов. Смирилась с тем, что пришлось отдать почти все облегающие платья и туфли на каблуках. Могу носить только довольно широкую обувь, желательно на маленьком устойчивом каблуке. Пугает в этом смысле, что я жду второго ребенка. Нога и так увеличилась с 38-го до 39-го размера. Неужели после рождения второго малыша буду носить лыжи сорокового размера?! Врач говорит, что такое вполне может быть...» — спрашивает в соцсетях одна из будущих мам.
Ряд специалистов рекомендуют после родов обратиться к остеопату, который поможет выявить сформировавшиеся за время беременности микротравмы, поможет скорректировать нарушения.
Фото: Pexels.com
Что касается изменений в лице, то очень часто им способствует потеря или набор веса. Наш нос может выглядеть иначе после похудения. Например, супермодель Наталью Водянову часто пытались уличить в том, что она якобы делала ринопластику. В начале карьеры модельных скаутов смущал ее нос, вернее его широкая спинка. Об этом Наталья не раз рассказывала сама. Но после первых родов и сильного похудения изменился и нос девушки: он стал уже.
Фото: Instagram Натальи Водяновой
Собственно, много кто из знаменитостей с улыбкой отмечал, что после похудения «приобрел» другой нос. Правда, не всегда в это верят поклонники...
Данила Лупин
дипломированный пластический хирург, член РОПРЭХ
Почему и когда меняется наше лицо
В основном все части тела, и особенно хрящевые структуры, как, например, лицо, претерпевают изменения в пубертатном периоде, когда происходит мощная выработка половых гормонов, в том числе и соматотропного гормона. В данный период происходит резкий рост и изменение практически всех частей организма. И хрящевые структуры носа не исключение, поэтому эстетическую ринопластику рекомендую делать по прошествии пубертатного формирования, когда гормональный фон уже полностью стабилизировался. В основном в пластической хирургии каждой страны есть определенные рекомендации, пациентам с какого возраста можно проводить операции. В России эстетические пластические операции можно делать людям, достигшим совершеннолетия, т. е. с 18 лет, исключениями могут стать случаи, когда есть серьезные показания.
Уши, как известно, также состоят их хрящей, поэтому все оговоренное выше относится и к ним, однако с некоторыми допущениями. Например, деткам данную операцию могут провести еще в раннем возрасте, чтобы предотвратить появление психологических травм и барьеров, связанных с внешностью, насмешками в школе из-за лопоухости, и т. д.
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Возрастной ценз
В остальном действует возрастной ценз на 18 лет. Все возможные эстетические операции проводятся только с совершеннолетнего возраста. Для этого есть несколько причин. Во-первых, как уже было сказано ранее, в пубертатный период весь организм претерпевает естественные изменения, поэтому его лучше не трогать, т. к. он еще окончательно не сформировался и ситуация может измениться сама. Во-вторых, психологический фактор — в 18 лет человек может уже трезво и здраво оценить проблему и потребность в корректировке своей внешности, то есть подойти к вопросу более сознательно, нежели в те же 15-16 лет.
Касательно остальных операций сложно сказать, потому что не существует «нужного для операции возраста», есть показания и противопоказания. Все делается по необходимости, исходя из желаний и потребностей пациента.
Фото: Pexels.com, Instagram Натальи Водяновой