Как COVID-19 поражает слизистую глаз и чем помочь себе при ухудшении зрения — объясняет врач
Олеся Олеговна Шушук,
врач-офтальмохирург Центра офтальмологии КДЦ «МЕДСИ» на Солянке
Как COVID-19 влияет на органы зрения
Осложнения со стороны органа зрения при COVID можно условно разделить на сопутствующие заболеванию (развиваются в течение болезни) и последствия.
К сопутствующим, то есть развивающимся совместно с основным заболеванием, относятся воспаления: конъюнктивит, блефароконъюнктивит. Эти заболевания лечатся местной и общей противовирусной терапией.
Последствия. Частным осложнением коронавирусной инфекции является нарушение свертывающей системы крови. Вследствие этого повышаются риски тромбозов центральной венной сетчатки и ее ветвей, а также центральной артерии сетчатки. Данные состояния проявляются резким ухудшением зрения и требуют неотложной помощи офтальмолога.
Ухудшение кровоснабжения (гемодинамики) глаза может привести к временному или постоянному ухудшению зрения: возникновению привычно-избыточного напряжения аккомодации (временное ухудшение зрения вдаль), раннее возникновение пресбиопических жалоб у молодых пациентов (35-40 лет) — то есть когда у людей отмечаются затруднения при чтении вблизи.
Глаз не является основным органом-мишенью при коронавирусной инфекции. Однако это заболевание ухудшает течение хронической патологии, которая есть у пациента. Поэтому на фоне COVID может ухудшаться течение диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации (влажной формы), обостряться хронические увеиты.
Фото: Pexels.com
Поясним, что увеиты — это хроническое воспаление сосудистой оболочки глаза. Считается, что оно плохо поддается лечению и нередко приводит к снижению зрения. Такие пациенты часто находятся на системной противовоспалительной терапии, в том числе и гормональными препаратами. И если вдруг человек заболел коронавирусом, то лечение увеита может войти в конфликт с лечением ковидной инфекции.
Фото: Pexels.com
Глаза — «входные» ворота для вируса
В одном из наших предыдущих материалов, другой эксперт — руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19 и профилактики тяжелых осложнений в случае инфицирования, Мария Петина рассказывала, что поражения органов зрения, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки фиксируются в числе частых симптомов COVID-19. По словам врача, есть исследования, утверждающие, что глаза — это «входные» ворота для вируса в наш организм и они поражаются в первую очередь. Об этом говорилось еще в самом начале пандемии — вирус поражает слизистую глаз. Это усугубляется тем, что pH (мера кислотности) коронавируса SARS-Cov-2 совпадает с pH человеческой слезы. Вирус, попав на слизистую глаза, отлично там задерживается — глаза же, в свою очередь, начинают, по ощущениям, как будто «плавиться». Частыми офтальмологическими проявлениями последствий коронавируса являются коронавирусный конъюнктивит и блефарит.
Для защиты глаз рекомендуется соблюдать меры безопасности — носить не только маски и перчатки, но и специальные защитные очки, а также не трогать глаза грязными руками. При жалобах на снижение зрения, появлении пятен перед глазами, искажении линий, сужении полей зрения необходимо сразу обращаться к офтальмологу!
Фото: Pexels.com
Как помочь себе при ухудшении зрения
В Сети можно встретить множество отзывов пациентов, которые жалуются на снижение качества зрения после перенесенного коронавируса. Специалисты связывают это еще и с почти массовым переходом на удаленку и увеличением работы за декстопами. Утомляемость глаз по понятным причинам возросла в разы. Чаще других жалуются люди в возрасте 40+, когда наступают естественные возрастные изменения хрусталика. За счет этого сложнее фокусироваться на близко расположенных объектах. Увеличение зрительной нагрузки в ряде случаев ускорило неизбежные возрастные изменения.
Но при этом не стоит игнорировать возросшую из-за удаленного формата работы нагрузку на зрение. Как можно себе помочь, если чувствуете, что стали хуже видеть?
Во-первых, следить за расстоянием между глазами и экраном смартфона, компьютера или телевизора. Чем оно меньше, тем сильнее напряжение внутриглазных мышц. Другим негативным фактором при использовании гаджетов является замедление моргательных движений. Это приводит к нарушению стабильности прероговичной слезной пленки и к развитию синдрома сухого глаза.
Чтобы снизить нагрузку, обязательно делайте перерывы — отрывайтесь от экранов телефонов, ноутбуков каждые 40 минут. Во-вторых, обязательно каждый день гулять, прогулка — лучшая и самая доступная гимнастика для глаз.
Фото: Pexels.com