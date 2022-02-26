Как COVID-19 поражает слизистую глаз и чем помочь себе при ухудшении зрения — объясняет врач

Осложнения со стороны органа зрения при COVID можно условно разделить на сопутствующие заболеванию (развиваются в течение болезни) и последствия.

К сопутствующим, то есть развивающимся совместно с основным заболеванием, относятся воспаления: конъюнктивит, блефароконъюнктивит. Эти заболевания лечатся местной и общей противовирусной терапией.

Последствия. Частным осложнением коронавирусной инфекции является нарушение свертывающей системы крови. Вследствие этого повышаются риски тромбозов центральной венной сетчатки и ее ветвей, а также центральной артерии сетчатки. Данные состояния проявляются резким ухудшением зрения и требуют неотложной помощи офтальмолога.

Ухудшение кровоснабжения (гемодинамики) глаза может привести к временному или постоянному ухудшению зрения: возникновению привычно-избыточного напряжения аккомодации (временное ухудшение зрения вдаль), раннее возникновение пресбиопических жалоб у молодых пациентов (35-40 лет) — то есть когда у людей отмечаются затруднения при чтении вблизи.

Глаз не является основным органом-мишенью при коронавирусной инфекции. Однако это заболевание ухудшает течение хронической патологии, которая есть у пациента. Поэтому на фоне COVID может ухудшаться течение диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации (влажной формы), обостряться хронические увеиты.