Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях: рейтинг подручных средств

Вместо рассола съешьте бульон

Все знают: забывать про еду накануне вечеринки не стоит: на пустой желудок «развезет» быстрее. Вода стоит отдельным пунктом. Приучите себя каждый бокал алкоголя чередовать с водой — это тоже с большой долей вероятности поможет избежать похмелья. Если утром чувствуете все признаки интоксикации — тошноту, головную боль, слабость, жажду, то впору думать о том, как быстро избавиться от похмелья. Собственно, пара бокалов вина или коктейлей без проблем выводятся из организма за восемь часов, то есть за ночь. Но если вы не ограничились этим количеством, то на доброе утро надеяться не приходится.

После бурной вечеринки организму стоит подкрепиться. Для этой цели подойдут бульоны или супы. Многие любят поострее: солянку, том ям. Старый добрый рассол, который советуют как проверенное народное средство при похмелье, вызовет лишь дополнительное обезвоживание, — он содержит соль и уксус. От сырых яиц воздержитесь. Подсолнечное масло также не рекомендуется пить — вызовет лишь неприятные ощущения. А если у вас проблемы с желчным пузырем, то масло и вовсе противопоказано.

Если с похмелья болит голова, можно смело выпить обезболивающее на основе парацетамола. Аспирин не стоит — раздражает слизистую желудка. А еще знатоки советуют янтарную кислоту в таблетках. Рассасывать каждый час по одной. Можно также выдавить сок двух лимонов и развести его кипяченой водой.