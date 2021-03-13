Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях: рейтинг подручных средств
Знать меру: дозы алкоголя для мужчин и женщин
Несмотря на то, что весенние праздники позади — остались разве что проводы зимы с блинами и согревающими напитками покрепче: тема, как быстро избавиться от похмелья, не теряет актуальности. Вечеринка может быть прекрасной, алкоголь литься рекой, но утром за веселье придется расплачиваться головной болью, жаждой и заметным снижением работоспособности. И если в студенческие времена подобное состояние никого не испугает, то когда вам немного за тридцать, быстро избавиться от похмелья не получается. Что советуют специалисты?
Во-первых, знать свою меру. Есть люди, которые четко знают: от вина у них болит голова. Кто-то по этой причине старается не пить коктейли — алкоголь плюс сахар — это вкусно, но чревато похмельем. Ведь когда вкусно, сложнее устоять. Это касается и полусладких, и полусухих игристых. Если уж пить вино «с пузырьками», то исключительно брют. К определенному возрасту мы четко понимаем, сколько бокалов вина или порций виски нам достаточно для хорошего настроения и когда стоит сказать себе «стоп». Это знание поможет избежать такого неприятного состояния, как похмелье.
Какие в среднем дозы алкоголя показаны женщинам и мужчинам? Для мужчин норму составляет 100-200 мл водки, 400-800 мл сухого вина, до полутора литров пива. Для женщин все дозы уменьшаем в два раза. Более 20 г этанола в сутки будут уже токсичными для печени. Степень опьянения зависит от ряда факторов: массы тела, сытого или голодного желудка, метаболизма, наследственности и даже частоты возлияний. Люди, которые чаще употребляют алкоголь, могут наутро чувствовать себя лучше тех, кто пьет раз в год, не зная меры.
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Вместо рассола съешьте бульон
Все знают: забывать про еду накануне вечеринки не стоит: на пустой желудок «развезет» быстрее. Вода стоит отдельным пунктом. Приучите себя каждый бокал алкоголя чередовать с водой — это тоже с большой долей вероятности поможет избежать похмелья. Если утром чувствуете все признаки интоксикации — тошноту, головную боль, слабость, жажду, то впору думать о том, как быстро избавиться от похмелья. Собственно, пара бокалов вина или коктейлей без проблем выводятся из организма за восемь часов, то есть за ночь. Но если вы не ограничились этим количеством, то на доброе утро надеяться не приходится.
После бурной вечеринки организму стоит подкрепиться. Для этой цели подойдут бульоны или супы. Многие любят поострее: солянку, том ям. Старый добрый рассол, который советуют как проверенное народное средство при похмелье, вызовет лишь дополнительное обезвоживание, — он содержит соль и уксус. От сырых яиц воздержитесь. Подсолнечное масло также не рекомендуется пить — вызовет лишь неприятные ощущения. А если у вас проблемы с желчным пузырем, то масло и вовсе противопоказано.
Если с похмелья болит голова, можно смело выпить обезболивающее на основе парацетамола. Аспирин не стоит — раздражает слизистую желудка. А еще знатоки советуют янтарную кислоту в таблетках. Рассасывать каждый час по одной. Можно также выдавить сок двух лимонов и развести его кипяченой водой.
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Тошноту вызывать не стоит
Мы часто слышим, что лучшее средство от похмелья утром — это вызвать тошноту и избавиться от скопления недоокисленных продуктов переработки этилового спирта. Но как рассказывала Passion.ru врач-гастроэнтеролог Ольга Соболева: «В желудке кислая среда, а в пищеводе — щелочная. Рвота вызывает повышение внутрибрюшного давления и кислота попадает в пищевод. Я не рекомендую вызывать тошноту — это может привести к заболеваниям пищевода». По словам врача, лучше не пренебрегать накануне абсорбентами, которые будут всасывать токсины и выводить их из организма. При этом они не лишают организм необходимого кальция, которого традиционно не хватает после употребления спиртного. Не получилось выпить абсорбент перед приемом алкоголя — сделайте это наутро.
Еще прийти в себя после бурной вечеринки поможет контрастный душ и, конечно, здоровый сон. Старайтесь планировать алкогольные возлияния так, чтобы на следующий день не нужно было утром спешить на работу.
А стоит ли в целях быстрого избавления от похмелья пить крепкий кофе утром? Одно из любимых средств ряда сограждан, мучающихся головной болью и разбитостью.
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Какой кофе пить с похмелья
«Давайте разберемся, что из себя представляет опьянение. Алкоголь расщепляет липидный слой вокруг эритроцитов, что приводит к их склеиванию в формы, напоминающие гроздь винограда. Это так называемый "эффект виноградной грозди". Такие "грозди" активно забивают тонкие сосуды головного мозга, что приводит к отмиранию нервных клеток от кислородного голодания и вызывает характерный эффект опьянения. Кофеин же сужает сосуды головного мозга, содействуя процессу алкогольной закупорки. Не влияет кофе и на метаболизм алкоголя, поэтому пить его, чтобы быстрее протрезветь, бессмысленно.
Тем не менее наутро напиток может помочь, ускорив процесс выведения токсинов, которые и заставляют чувствовать себя так неприятно. Однако есть определенные правила. Напиток не следует употреблять натощак, так как он стимулирует пищеварение и может вызвать боль в животе. Также лучше воздержаться от слишком крепкого кофе. Заваренный во френч-прессе или через воронку, он будет предпочтительней эспрессо из кофемашины, так как не будет сильно раздражать стенки желудка. И не стоит забывать пить воду: мочегонный эффект кофе помогает быстрее избавиться от токсинов, но может вызвать обезвоживание».
Фото: pexels.com
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