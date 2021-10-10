Как Бритни Спирс поставили диагноз деменция и чем это обернулось — разбираем с врачом

Спустя 13 лет отца певицы Джейми Спирса отстранили от опекунства над знаменитой дочерью. Бритни продолжит находиться под опекой до следующего судебного слушания, но в любом случае распоряжаться ее финансами и принимать другие важные решения будет уже не он. Лишь недавно, благодаря эмоциональной речи 39-летней исполнительницы, стало известно о давлении, которое все эти годы оказывал на нее родной отец. В частности, певице установили внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть. Также она не могла принимать решение о замужестве и распоряжаться собственными миллионами. Дети звезды, как известно, живут со своим отцом Кевином Федерлайном, который получает щедрые алименты от бывшей жены.

В 2007 году артистке диагностировали биполярное расстройство личности — диагноз очень распространен в США. Все помнят, как Бритни, переживавшая тогда развод, обрила голову, зайдя в один из салонов по дороге. У нее были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами — этого хватило, чтобы забрать у матери детей. Но опека подразумевает именно недееспособность человека. Задавшись вышепоставленным вопросом, авторы документального фильма для Netflix «Бритни против Спирс» выяснили, что в 2008 году певице диагностировали деменцию.

Создатели пригласили на интервью психиатра Джеймса Эдварда Спара, который поставил этот диагноз певице. Тот повел себя, как старый дипломат. Заметил, что никогда не интересовался поп-музыкой и не стал подтверждать или опровергать диагноз Бритни, попросив показать ему соответствующие документы с его подписью. Мол, подобные заключения конфиденциальны. Не придраться.