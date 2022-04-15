Как бороться с носогубными складками и при чем тут здоровье зубов: мнение стоматолога

Ищите причину в прикусе

Когда зубочелюстная система у человека работает неправильно, она со временем изнашивается. Выражается это тремя основными параметрами. Первый — стираются зубы. При этом снижается высота прикуса, в результате теряется необходимая поддержка мимических и жевательных мышц и таким образом создается избыток мягких тканей. Без достаточной поддержки он собирается в складки и образуются морщины.

Второй — вследствие неправильной работы зубочелюстной системы сустав изнашивается, повышенная компрессия в нем ведет к изменению положения нижней челюсти, она начинает располагаться более глубоко по отношению к верхней. Результат — тот же избыток ткани и складки.

Третий — заболевания пародонта, то есть комплекса тканей, окружающих корни зубов. При неправильном прикусе нагрузка между зубами неравномерна, как следствие, возникают узлы перегрузки, что ведет к разрушению костной ткани вокруг корней, зубы становятся подвижными и уже не могут создавать достаточную поддержку для окружающих их мягких тканей, что ведет к просадке прикуса и усилению морщин и носогубных складок.

Когда бить тревогу?

Чтобы лицо как можно дольше сохраняло молодость, необходимо внимательно подходить к вопросам прикуса. В медицине самым эффективным инструментом является профилактика. Чтобы предотвратить раннее старение, необходимо уже в возрасте 12-14 лет, когда все временные зубы поменялись на постоянные и будут служить в течение жизни, расставить их в челюсти правильно. То есть сделать ровными, обеспечить их качественное функционирование за счет верного прикуса, что исключит износ зубочелюстной системы и сохранит ее баланс на много лет вперед.

Если по тем или иным причинам лечение не было проведено в подростковом возрасте, нужно как можно быстрее им заняться. Обратиться за помощью в 20-30 лет совсем не поздно, как правило, в этот период износ зубочелюстной системы еще минимален, так как организм молодой и справляется с любыми недостатками прикуса за счет компенсаторных механизмов. В этом возрасте можно эффективно скорректировать положение зубов за счет ортодонтического лечения и создать качественную поддержку для мышечного аппарата лица.

Когда к ортодонту обращаются пациенты после 30, можно уже наблюдать признаки износа зубочелюстной системы и определенные изменения со стороны лица. В этом случае основные усилия направлены на реабилитацию. За счет ортодонтического лечения создается качественная поддержка для мимических и жевательных мышц, что эффективно тормозит прогрессирующей процесс старения, не давая ему динамично развиваться в последующие годы. Дополнительные процедуры у косметолога помогут улучшить общее состояние кожи и мышц и остановить развивающиеся изменения в лице.