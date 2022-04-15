Как бороться с носогубными складками и при чем тут здоровье зубов: мнение стоматолога
Не секрет, что появление столь мало радующих женщин складок — один из первых признаков старения. Этому неприятному обстоятельству есть несколько причин: прежде всего потеря тонуса мимической мускулатуры, птоз мышц лица, но также это происходит вследствие возрастных изменений со стороны прикуса. Часто люди идут к косметологу за консервативным решением проблемы путем тех или иных манипуляций, но тогда лечение носит симптоматический характер. Залогом избавления от носогубных складок является комплексный подход, а он напрямую связан с обращением к врачу-ортодонту, специалисту в области прикуса, потому что именно изменения со стороны смыкания верхней и нижней челюсти часто являются первопричиной возникновения с возрастом выраженных носогубных складок.
Андрей Жук
Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike
Ищите причину в прикусе
Когда зубочелюстная система у человека работает неправильно, она со временем изнашивается. Выражается это тремя основными параметрами. Первый — стираются зубы. При этом снижается высота прикуса, в результате теряется необходимая поддержка мимических и жевательных мышц и таким образом создается избыток мягких тканей. Без достаточной поддержки он собирается в складки и образуются морщины.
Второй — вследствие неправильной работы зубочелюстной системы сустав изнашивается, повышенная компрессия в нем ведет к изменению положения нижней челюсти, она начинает располагаться более глубоко по отношению к верхней. Результат — тот же избыток ткани и складки.
Третий — заболевания пародонта, то есть комплекса тканей, окружающих корни зубов. При неправильном прикусе нагрузка между зубами неравномерна, как следствие, возникают узлы перегрузки, что ведет к разрушению костной ткани вокруг корней, зубы становятся подвижными и уже не могут создавать достаточную поддержку для окружающих их мягких тканей, что ведет к просадке прикуса и усилению морщин и носогубных складок.
Когда бить тревогу?
Чтобы лицо как можно дольше сохраняло молодость, необходимо внимательно подходить к вопросам прикуса. В медицине самым эффективным инструментом является профилактика. Чтобы предотвратить раннее старение, необходимо уже в возрасте 12-14 лет, когда все временные зубы поменялись на постоянные и будут служить в течение жизни, расставить их в челюсти правильно. То есть сделать ровными, обеспечить их качественное функционирование за счет верного прикуса, что исключит износ зубочелюстной системы и сохранит ее баланс на много лет вперед.
Если по тем или иным причинам лечение не было проведено в подростковом возрасте, нужно как можно быстрее им заняться. Обратиться за помощью в 20-30 лет совсем не поздно, как правило, в этот период износ зубочелюстной системы еще минимален, так как организм молодой и справляется с любыми недостатками прикуса за счет компенсаторных механизмов. В этом возрасте можно эффективно скорректировать положение зубов за счет ортодонтического лечения и создать качественную поддержку для мышечного аппарата лица.
Когда к ортодонту обращаются пациенты после 30, можно уже наблюдать признаки износа зубочелюстной системы и определенные изменения со стороны лица. В этом случае основные усилия направлены на реабилитацию. За счет ортодонтического лечения создается качественная поддержка для мимических и жевательных мышц, что эффективно тормозит прогрессирующей процесс старения, не давая ему динамично развиваться в последующие годы. Дополнительные процедуры у косметолога помогут улучшить общее состояние кожи и мышц и остановить развивающиеся изменения в лице.
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Возраст по контуру лица
Правильный прикус обеспечивает хорошую поддержку мягких тканей лица. Важно понимать, что они состоят из двух видов мышц: жевательных и мимических, тесно связанных между собой. Для формирования эстетических контуров лица мы должны позаботиться о балансе обеих групп. Когда у человека прикус правильный, челюсть действует как заточенный нож, зубы эффективно пережевывают любые продукты, работая множеством мышц, им не нужно напрягаться, поэтому они сохраняют гармоничный аккуратный тонус. В случае неэффективности прикуса человек вынужден работать жевательными мышцами активнее, это ведет к гипертрофии мышц, увеличению ее в размере, в результате чего лицо приобретает квадратные очертания. Обратите внимание на пожилых людей, у многих из них форма лица далека от овальной. Специалист только по овалу поймет, что у человека есть проблемы с прикусом, даже не заглядывая в полость его рта.
Если говорить о мимических мышцах, нужно понимать, что они, главным образом, опираются на челюстные кости. Нарушения зубов ведет к изменению расположения верхней и нижней челюстей. Как правило, нижняя проваливается глубже по отношению к верхней, в результате чего снижается высота лица, мимические мышцы теряют необходимый каркас и провисают, что способствует опусканию углов рта, появлению морщин и образованию выраженной носогубной складки. Правильный прикус дает качественную поддержку мимических мышц, а значит, определяет профилактику морщин и общего старения лица.
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