Йони-гид: все, что вам нужно знать о здоровье влагалища

Вагинальное омоложение

Еще одна из самых модных процедур на сегодняшний день — интимный плазмолифтинг. Он заключается в введении тромбоцитов собственной крови женщины в ее вагинальные ткани, что, по идее, должно стимулировать омоложение клитора и влагалища и приводить к более интенсивному и качественному оргазму.

Доктор Королевского колледжа акушеров и гинекологов Наоми Кроуш рассказала, что нет никаких научных доказательств или исследований, подтверждающих, что инъекции крови женщины в ее клитор повышают шансы на оргазм.

Трудности с оргазмом могут быть вызваны рядом физических или психологических проблем, в том числе недостаточной стимуляцией, отсутствием опыта или страхом перед сексом, депрессией, проблемами в отношениях, менопаузой и других.

Сверкающие вагинальные бомбочки

Блестящие вагинальные капсулы-бомбочки — одна из последних новинок на рынке товаров для женского здоровья. Они являются альтернативой ежедневным прокладкам, используемым для защиты нижнего белья от естественных выделений, вызванных кислотностью влагалища. Кроме того, капсула наполнена желатином и съедобным блеском, сделанным из сахара, наряду с другими ингредиентами. Поэтому, по задумке производителей, вагинальные бомбочки делают естественное отделяемое влагалища сладким на вкус, сохраняя свой эффект до 5 дней. Их необходимо вставлять во влагалище как минимум за час до занятий сексом либо непосредственно перед душем и ванной, чтобы пар от воды помог их растопить.

Несмотря на свою популярность и заявление производителей об их полной безопасности, вагинальные бомбочки не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами и мало кто из гинекологов их рекомендует. Известно, что бактерии имеют свойство усиленно размножаться в сахаре, а микрочастицы пластика от оболочки капсулы могут вызвать воспалительные процессы стенок влагалища.

«Чернильные орешки», или «дубовые яблочки»

Дубовые галлы, их еще называют «чернильными орешками», или «дубовыми яблочками», образуются, когда определенный вид ос откладывает свои личинки. В народе считается, что, будучи измельченными в пасту, эти орешки помогают укрепить и подтянуть влагалище. Именно поэтому многие молодые мамы сразу после родов старательно размазывают эту пасту по влагалищу, а также принимают эти плоды в капсулах.

Однако врачи отрицают эффект «дубовых яблочек» и категорически против их применения. Все, что они делают, — это высушивают влагалище, удаляя защитный слизистый слой, тем самым не только открывая ворота для инфекции, но и делая первый послеродовой секс еще более болезненным.

Нефритовые яйца

Чудодейственные нефритовые яйца восхваляла и пела им оду сама Гвинет Пэлтроу. На ее веб-сайте, посвященном здоровому образу жизни, утверждалось, что удерживая во влагалище нефритовые яйца, женщина увеличивает количество и улучшает качество своих оргазмов, повышает либидо и вагинальный мышечный тонус, нормализует гормональный баланс и «женскую энергию» в целом. Благодаря хорошей теплопроводимости нефрит способен как прогревать, так и охлаждать среду, в которой находится, тем самым регулируя оптимальную температуру влагалища.

Ученые же к «камню женской силы» относятся, мягко говоря, с иронией, заявляя, что ни одно из его вышеперечисленных свойств нигде и никогда не было официально доказано, впрочем, как и факт, что тренировка влагалища с помощью нефритовых яиц является тайной древней практикой.