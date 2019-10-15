Йони-гид: все, что вам нужно знать о здоровье влагалища
Йони-стим
У этой новомодной процедуры много разных названий: йони-стим, вагинальная баня, V-парная. Но сводится она в итоге к одному — пропариванию влагалища.
Женщина без нижнего белья садится на так называемый «йони-трон» — стульчик с отверстием, находящимся в аккурат под ее влагалищем, и получает направленный травяной пар непосредственно в свое женское лоно. Для V-парной, как правило, используются травяные сборы из ромашки, календулы, полыни и орегано.
Приверженицы йони-стима верят, что такая банька очищает влагалище и матку, регулирует менструацию и смягчает спазмы и вздутие живота. Кроме того, считается , что такое пропаривание снимает стресс, борется с депрессией, помогает от бесплодия, а также восстанавливает гормональный баланс и убивает инфекции.
Однако всем этим целительным свойствам нет ни одного научного доказательства. Так, Ванесса Маккей, пресс-секретарь Королевского колледжа акушеров и гинекологов (RCOG), не рекомендует йоми-стим, а все его лечебные свойства называет не иначе как мифом.
Дело в том, что наше влагалище — самоочищающийся орган и не нуждается в «генеральной уборке». Оно содержит определенные бактерии, защищающие его. Если нарушить равновесие этих бактерий и уровень PH, то это может привести к таким инфекциям, как бактериальный вагиноз или молочница, а также к воспалению. Что же касается действия трав, даже если они обладают целебными свойствами, нет никаких доказательств их эффективности: шейка матки плотно закрыта, что препятствует проникновению в ее полость.
По мнению представителей официальной медицины, вагинальная баня не только не несет в себе лечебных свойств, но и может таить опасность. Например, горячий пар может легко обжечь деликатную кожу вокруг влагалища. А если злоупотреблять процедурой во время беременности, это может негативно сказаться на растущем плоде. Для расслабления области промежности можно воспользоваться теплым душем или принять ванну. Для ежедневного ощущения свежести достаточно мыть область вульвы теплой водой.
Вагинальное омоложение
Еще одна из самых модных процедур на сегодняшний день — интимный плазмолифтинг. Он заключается в введении тромбоцитов собственной крови женщины в ее вагинальные ткани, что, по идее, должно стимулировать омоложение клитора и влагалища и приводить к более интенсивному и качественному оргазму.
Доктор Королевского колледжа акушеров и гинекологов Наоми Кроуш рассказала, что нет никаких научных доказательств или исследований, подтверждающих, что инъекции крови женщины в ее клитор повышают шансы на оргазм.
Трудности с оргазмом могут быть вызваны рядом физических или психологических проблем, в том числе недостаточной стимуляцией, отсутствием опыта или страхом перед сексом, депрессией, проблемами в отношениях, менопаузой и других.
Сверкающие вагинальные бомбочки
Блестящие вагинальные капсулы-бомбочки — одна из последних новинок на рынке товаров для женского здоровья. Они являются альтернативой ежедневным прокладкам, используемым для защиты нижнего белья от естественных выделений, вызванных кислотностью влагалища. Кроме того, капсула наполнена желатином и съедобным блеском, сделанным из сахара, наряду с другими ингредиентами. Поэтому, по задумке производителей, вагинальные бомбочки делают естественное отделяемое влагалища сладким на вкус, сохраняя свой эффект до 5 дней. Их необходимо вставлять во влагалище как минимум за час до занятий сексом либо непосредственно перед душем и ванной, чтобы пар от воды помог их растопить.
Несмотря на свою популярность и заявление производителей об их полной безопасности, вагинальные бомбочки не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами и мало кто из гинекологов их рекомендует. Известно, что бактерии имеют свойство усиленно размножаться в сахаре, а микрочастицы пластика от оболочки капсулы могут вызвать воспалительные процессы стенок влагалища.
«Чернильные орешки», или «дубовые яблочки»
Дубовые галлы, их еще называют «чернильными орешками», или «дубовыми яблочками», образуются, когда определенный вид ос откладывает свои личинки. В народе считается, что, будучи измельченными в пасту, эти орешки помогают укрепить и подтянуть влагалище. Именно поэтому многие молодые мамы сразу после родов старательно размазывают эту пасту по влагалищу, а также принимают эти плоды в капсулах.
Однако врачи отрицают эффект «дубовых яблочек» и категорически против их применения. Все, что они делают, — это высушивают влагалище, удаляя защитный слизистый слой, тем самым не только открывая ворота для инфекции, но и делая первый послеродовой секс еще более болезненным.
Нефритовые яйца
Чудодейственные нефритовые яйца восхваляла и пела им оду сама Гвинет Пэлтроу. На ее веб-сайте, посвященном здоровому образу жизни, утверждалось, что удерживая во влагалище нефритовые яйца, женщина увеличивает количество и улучшает качество своих оргазмов, повышает либидо и вагинальный мышечный тонус, нормализует гормональный баланс и «женскую энергию» в целом. Благодаря хорошей теплопроводимости нефрит способен как прогревать, так и охлаждать среду, в которой находится, тем самым регулируя оптимальную температуру влагалища.
Ученые же к «камню женской силы» относятся, мягко говоря, с иронией, заявляя, что ни одно из его вышеперечисленных свойств нигде и никогда не было официально доказано, впрочем, как и факт, что тренировка влагалища с помощью нефритовых яиц является тайной древней практикой.
Стоит попробовать
Для того чтобы поддерживать влагалище в здоровом состоянии, не требуются дорогостоящие процедуры. Достаточно естественного ухода, традиционных упражнений и соблюдения некоторых простых правил.
А вот что врачи не устают рекомендовать, так это наборы для укрепления тазового дна. Благодаря высоким технологиям традиционные упражнения Кегеля перешли на принципиально новый уровень. Силиконовые сенсоры, вставляемые во влагалище, помогают не только измерить силу сокращения мышц, но и составить график вашего прогресса.
В новые наборы для этих упражнений входят специальные шарики с грузом, сжатие которых гарантирует правильное выполнение упражнения. Ведь зачастую многие женщины, думая, что сокращают мышцы тазового дна, на самом деле напрягают мышцы ягодиц и бедер. По мере укрепления мышц и перехода на очередной уровень с каждым разом используются все более тяжелые кегель-шарики.
Правила хорошего секса
Для поддержания влагалища в здоровом состоянии необходимы регулярные занятия сексом. Влагалище представляет собой закрытый мышечный канал, который проходит от вульвы, наружных половых органов до шейки матки. Как и любые другие мышцы в нашем теле, влагалищу необходимы упражнения.
Секс не реже одного раза в неделю поможет сохранить мышечный тонус и эластичность стенок влагалища. Если у вас нет партнера, то постарайтесь мастурбировать несколько раз в неделю, обязательно до оргазма, чтобы получать те же преимущества для здоровья влагалища. Чтобы не зависеть от одного типа стимуляции, используйте различные методы самоудовлетворения, как с помощью вибратора, так и с помощью пальцев.
Чтобы избежать попадания бактерий в мочеполовой тракт, старайтесь опорожнять мочевой пузырь до и после полового акта, особенно если вы подвержены циститам.
Не занимайтесь сексом с проникновением до тех пор, пока не «разобьете палатку».
Прелюдия — это вовсе не роскошь, а действительно необходимость. Дело в том, что средняя глубина влагалища около трех-четырех сантиметров. Мышечное напряжение, возникающее во время возбуждения, как бы растягивает матку вверх, создавая форму, напоминающую палатку. Таким образом влагалище расширяется, а секс становится более комфортным.
Используйте качественный лубрикант. Сухость влагалища является основной причиной болезненного секса. Использование лубриканта помогает уменьшить дискомфорт и защитить деликатные стенки влагалища от мелких разрывов и трещинок.
Никогда не занимайтесь вагинальным сексом сразу после анального. Бактерии, находящиеся в прямой кишке, могут нарушить баланс микрофлоры влагалища и стать причиной инфекции. Поэтому, если вы решили заняться вагинальным сексом сразу после анального, попросите партнера сменить презерватив или тщательно вымыть пенис.
Уход день за днем
Для поддержания здоровой микрофлоры влагалища очень важно, чтобы оно «дышало» и находилось в прохладе. Для этого старайтесь носить 100%-ное хлопковое белье, так как оно пропускает воздух и хорошо поглощает влагу, поддерживая тем самым идеальный температурный режим.
Для ежедневного ухода не используйте «женские» спреи, вагинальные дезодоранты, ароматические масла, пену и масло для ванны, тальк, ароматизированные салфетки и парфюмерное мыло. Все они нарушают баланс микрофлоры и способны вызывать раздражение.
Здоровое влагалище имеет нейтральный, слегка кисловатый, но не отталкивающий запах, поэтому нет необходимости маскировать его с помощью косметических средств. Резкий же запах является поводом для обращения к врачу. Он может быть симптомом бактериального вагиноза, который легко поддается лечению антибиотиками.
Не принимайте антибиотики без показаний
Прием антибиотиков повышает риск вагинальной дрожжевой инфекции. Убивая как патогенные, так и полезные бактерии, они нарушают баланс микрофлоры влагалища, стимулируя рост патогенных бактерий. Поэтому, если приема антибиотиков не избежать, по завершении курса желательно пропить пробиотики для восстановления естественного равновесия микрофлоры. Другие лекарства также могут влиять на здоровье влагалища. Так, антигистаминные препараты высушивают слизистую оболочку, в том числе влагалища, а антидепрессанты снижают сексуальное желание.
Занимайтесь спортом
Физические упражнения улучшают кровообращение и обеспечивают приток крови к половым органам, что крайне необходимо для сексуального возбуждения и поддержания эластичности стенок влагалища. Однако будьте осторожны с некоторыми видами спорта.
Например, велоспорт, или сайклинг, будучи отличным средством для поддержания общего самочувствия, может негативно сказаться на здоровье влагалища и вульвы. Жесткие велосипедные сиденья могут вызвать онемение половых органов. Поэтому по-возможности надевайте специальные велошорты с мягкой подкладкой.
Пройдите обследование
Согласно рекомендациям американской академии семейной медицины, все женщины в возрасте от 25 до 64 лет должны как минимум раз в три года сдавать анализ на рак шейки матки. Регулярные мазки помогут выявить любые аномальные изменения на ранней стадии и вовремя принять соответствующие меры.
Фото: Vostock-photo
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