От домашних пилингов до инъекций и пластики: виды и особенности интимного омоложения

Молча страдать и махнуть на себя рукой – это не выход. Начать заботу о себе необходимо с преодоления природного стеснения и обращения к специалисту, который поможет подобрать грамотное лечение и те процедуры, которые помогут вернуть интимную составляющую в вашу жизнь.

Омолаживающие процедуры дома

Сегодня в любой аптеке каждая женщина зрелого возраста, страдающая сухостью слизистых, может приобрести средства, содержащие эстрогены. Это могут быть кремы, свечи, специальные пластыри, которые помогают восстановить микрофлору влагалища, избавить от неприятных симптомов и дискомфорта. Однако в любом случае делать это стоит только после консультации с гинекологом, поскольку за сухостью также могут скрываться серьезные заболевания, а не только лишь возрастные изменения. Необходимость консультации лечащего врача — обязательное условие для начала применения любых домашних средств.

Поскольку возрастные изменения начинаются с потемнения паховой области, в домашних условиях решить этот вопрос могут кремы-пилинги с низким содержанием фруктовых кислот, ретиноидами, AHA-кислотами. Они мягко отшелушивают ткани в интимной зоне, стимулируют выработку фибробластов и дают неплохой омолаживающий эффект.