От домашних пилингов до инъекций и пластики: виды и особенности интимного омоложения

Молча страдать и махнуть на себя рукой – это не выход. Начать заботу о себе необходимо с преодоления природного стеснения и обращения к специалисту, который поможет подобрать грамотное лечение и те процедуры, которые помогут вернуть интимную составляющую в вашу жизнь.
Омолаживающие процедуры дома
Сегодня в любой аптеке каждая женщина зрелого возраста, страдающая сухостью слизистых, может приобрести средства, содержащие эстрогены. Это могут быть кремы, свечи, специальные пластыри, которые помогают восстановить микрофлору влагалища, избавить от неприятных симптомов и дискомфорта. Однако в любом случае делать это стоит только после консультации с гинекологом, поскольку за сухостью также могут скрываться серьезные заболевания, а не только лишь возрастные изменения. Необходимость консультации лечащего врача — обязательное условие для начала применения любых домашних средств.
Поскольку возрастные изменения начинаются с потемнения паховой области, в домашних условиях решить этот вопрос могут кремы-пилинги с низким содержанием фруктовых кислот, ретиноидами, AHA-кислотами. Они мягко отшелушивают ткани в интимной зоне, стимулируют выработку фибробластов и дают неплохой омолаживающий эффект.
Фото: Vostock Photo
Отбеливание интимной зоны в клинике
Интимные зоны человека, как у мужчин, так и у женщин, а также подмышечные впадины, быстрее и чаще реагируют на изменение гормонального фона. Возрастные особенности, некоторые виды заболеваний (диабет), беременность, лишний вес – все эти факторы оставляют свой «след» в наиболее чувствительных областях тела. Поэтому область пигментации в интимной зоне темнеет и производит впечатление грязной. Именно поэтому изменение пигментации в этих зонах получило название «грязные пятна». Желание осветлить интимную зону и область живота у женщин возникает, как правило, после родов. Процедура отбеливания пользуется большим спросом у представительниц прекрасного пола, прошедших через кесарево сечение. За осветлением области глубокого бикини обращаются женщины самых разных возрастов.
Наличием ярко выраженной пигментации в зоне глубокого бикини больше обеспокоены натуральные брюнетки, чем блондинки или светло-русые. Дело, конечно, не только в гормональных изменениях, но и в наследственном факторе – на смуглой коже пигментация заметна в разы сильнее.
Интимное отбеливание осуществляется несколькими методами: при помощи лазера, инъекций гиалуроновой кислоты, а также пилингов. Выбор способа зависит от возможностей пациента. Безусловно, самым дорогостоящим, эффективным и более востребованным является на сегодняшний день отбеливание углекислотным лазером СО2.
СО2 относится к аблятивным лазерным методикам, то есть таким, которые наносят коже контролируемое повреждение, чтобы стимулировать выработку коллагена. Углекислотный лазер СО2 отлично себя зарекомендовал в лечении пигментации, постакне, сосудистых сеточек на коже, к тому же он подходит для использования на чувствительных участках: таких, как глаза, губы, паховая область, подмышки и т.д.
Помимо осветления на несколько тонов лазерное отбеливание дает возможность аккуратно подтянуть кожу в интимной зоне, избавиться от появившейся с возрастом дряблости и первых признаков обвисания тканей (птоза). После процедуры отбеливания не нужна реабилитация. Эффект отбеливания заметен сразу, после первой процедуры, но для того чтобы получить отличный результат, придется пройти курс лазерной терапии: сколько сеансов понадобиться лично вам, решает, безусловно, специалист.
Фото: Vostock Photo
Инъекционные методики
Справиться с такими возрастными проявлениями в интимной сфере, как сухость, зуд, дискомфорт, можно при помощи инъекций гиалуроновой кислоты, очищенной плазмы пациента или плацентарных препаратов. Инъекции помогают восстановить местный иммунитет и стимулируют выработку фибробластов, что в свою очередь способствует неоколлагеногенезу.
Еще одной популярной в последнее время процедурой стал филлинг – инъекции гиалуроновой кислоты или собственного жира пациента (липофиллинг), направленные на восполнение объемов половых губ, что, безусловно, возвращает молодость и соблазнительность данной зоне.
Также по желанию пациентки могут быть проведены аугментация при помощи филеров на основе гиалуроновой кислоты или липофиллинга точки G или клитора, что позволит разбудить либидо и заставить разглядеть новые грани интимной близости не только для дамы, но и для ее партнера.
Пластическая хирургия
При помощи скальпеля хирурга можно радикально решить все вопросы омоложения в интимной зоне: уменьшить гипертрофированные малые половые губы и капюшон клитора, сделать пластику задней спайки, убрать перерастянутые стенки влагалища. Однако радикальные способы омоложения для достижения более качественного результата лучше все-таки сочетать с аппаратными и инъекционными методиками. Тогда омоложение будет более комплексным и правильным.
Текст: Мадина Байрамукова
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!