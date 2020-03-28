Грудное вскармливание: основные моменты, которые смогут облегчить жизнь молодой мамы

Мифы вокруг диеты кормящей матери

«Новоиспеченной маме часто советуют придерживаться строгой диеты, включающей только несколько «безопасных» для малыша продуктов. Так ли это? Ко мне на консультации обращаются русскоговорящие кормящие женщины, проживающие в разных странах. Например, в Италии мамы позволяют себе чашечку кофе с круассаном, в Испании пьют апельсиновый сок, едят свежие фрукты, в Америке и вовсе могут фастфуд съесть, и у их малышей все в пределах нормы. И только в нашей стране есть рекомендации по строгой диете кормящей мамы, непонятно из каких старых источников взятые. Поэтому до сих пор столько путаницы в этом важном вопросе! На самом деле ВОЗ рекомендует разнообразное питание беременных и кормящих женщин. Продукты должны быть качественными и натуральными, а меню в целом — разнообразным и полноценным, включающем большое количество овощей и фруктов (более 400г в день).

Согласитесь, что не бывает одинаковой реакции у всех малышей на определенные «опасные» продукты, которые съела мама, имеет роль только его индивидуальная предрасположенность. Да, есть список наиболее сильных аллергенов, на которые возможна негативная реакция у некоторых малышей. Какие это продукты?

Белок коровьего молока (молочная продукция);

яйца, рыба, морепродукты, соя, орехи, глютен, арахис, консерванты, пищевые добавки, трансжиры, некоторые травы и специи;

продукты, на которые есть аллергия у мамы, папы или у самого малыша.

Только они требуют особого наблюдения и маме рекомендуется записывать любые проявления на коже ребёнка после их употребления. Если замечена реакция, то на две недели женщина исключает этот продукт, а потом снова его вводит и вновь наблюдает за реакцией. А исключать сразу все не нужно».