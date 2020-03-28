Грудное вскармливание: основные моменты, которые смогут облегчить жизнь молодой мамы
Как часто нужно кормить новорожденного?
«Основное правило успешного ГВ — это кормление по требованию малыша. Всемирная организация здравоохранения рекомендует именно это как залог хорошей лактации и хорошего набора веса у ребёнка. Прикладывайте малыша к груди столько, сколько ему будет нужно.
Малыш на грудном вскармливании не может переесть, молоко переваривается легко, быстро и не перегружает желудок ребёнка. Нужно быть готовой к тому, что самое интенсивное, частое и продолжительное сосание у младенцев наблюдается в первые два-три месяца жизни. В этот период как раз и происходит основная прибавка веса малыша. А ещё младенец прикладывается груди не только для того, чтобы поесть, а также чтобы утешиться, согреться, почувствовать себя в безопасности рядом с мамой, расслабиться. Кормление по режиму не удовлетворяет эти потребности, ведёт к снижению лактации и меньшему набору веса у ребёнка».
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Мифы вокруг диеты кормящей матери
«Новоиспеченной маме часто советуют придерживаться строгой диеты, включающей только несколько «безопасных» для малыша продуктов. Так ли это? Ко мне на консультации обращаются русскоговорящие кормящие женщины, проживающие в разных странах. Например, в Италии мамы позволяют себе чашечку кофе с круассаном, в Испании пьют апельсиновый сок, едят свежие фрукты, в Америке и вовсе могут фастфуд съесть, и у их малышей все в пределах нормы. И только в нашей стране есть рекомендации по строгой диете кормящей мамы, непонятно из каких старых источников взятые. Поэтому до сих пор столько путаницы в этом важном вопросе! На самом деле ВОЗ рекомендует разнообразное питание беременных и кормящих женщин. Продукты должны быть качественными и натуральными, а меню в целом — разнообразным и полноценным, включающем большое количество овощей и фруктов (более 400г в день).
Согласитесь, что не бывает одинаковой реакции у всех малышей на определенные «опасные» продукты, которые съела мама, имеет роль только его индивидуальная предрасположенность. Да, есть список наиболее сильных аллергенов, на которые возможна негативная реакция у некоторых малышей. Какие это продукты?
Белок коровьего молока (молочная продукция);
яйца, рыба, морепродукты, соя, орехи, глютен, арахис, консерванты, пищевые добавки, трансжиры, некоторые травы и специи;
продукты, на которые есть аллергия у мамы, папы или у самого малыша.
Только они требуют особого наблюдения и маме рекомендуется записывать любые проявления на коже ребёнка после их употребления. Если замечена реакция, то на две недели женщина исключает этот продукт, а потом снова его вводит и вновь наблюдает за реакцией. А исключать сразу все не нужно».
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Лекарства, бьюти, спорт
При грудном вскармливании можно практически все, но есть нюансы.
ГВ и лекарства: большинство современных лекарств совместимо с грудным вскармливанием, но каждый отдельный случай нужно проверять. Есть онлайн справочник e-lactancia.org Вбиваете действующее вещество и смотрите совместимость.
Можно ли кормить при болезни мамы? Можно и нужно. Даже при высокой температуре, ОРВИ, гриппе, отравлении, бактериальной инфекции. Так малыш получает антитела через молоко и может даже не заразиться. А если заразился, то болезнь будет протекать легче.
Гв и спорт. Если мама желает заниматься привычным ей спортом, она может делать это, особенно если это улучшает её настроение, помогает вернуться в форму! Тут только две рекомендации: без фанатизма и выбирайте тренера, который знаком с периодом восстановления женщины после родов.
Гв и массаж. При кормлении грудью можно делать массаж, в том числе лечебный, баночный, антицеллюлитный. Если нужно во время массажа лежать на животе, лучше покормить ребёнка перед сеансом, чтобы опорожнить грудь.
Баня и сауна? Можно, тем более если вы любите, практикуете и хорошо переносите. Единственное: нужно больше пить воды и следить за грудью, может быть больше молока.
Бьюти-процедуры. Можно красить волосы, сами по себе химические вещества в молоко не попадают, но вот надышаться их испарениями можно (проветривайте помещение). Вполне доступно сейчас использовать безаммиачные красители, хну. Можно даже делать татуировки и пирсинг. Следите за тем, чтобы мастер использовал одноразовые инструменты и соблюдал санитарные нормы.
Кормящая мама может пользоваться любыми косметическими средствами (качественными, разумеется). При нанесении на тело избегайте попадания кремов на область соска и ареолы!
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Посещение солярия и принятие солнечных ванн. Загар никак не сказываются на грудном молоке, но может обгореть кожа на сосках и ареоле, что приведет к болезненному кормлению. Конечно, соски должны быть защищены!
Купание в бассейне (или реке и других водоемах) Оно также не оказывает никакого влияния на молоко, однако не рекомендуется при наличии трещин или других повреждений на сосках. В бассейне обычно хлорируют воду, поэтому после плавания обязательно примите душ.
Лечение зубов. Предупредите стоматолога, что вы кормите грудью. Сейчас применяются анестетики, которые совместимы с кормлением и быстро выводятся из организма. Поэтому можно кормить ребенка сразу после лечения, без сцеживания молока.
Что нельзя?
алкоголь (в количестве более 1 бокала);
курение, инъекции, процедуры вызывающие выброс токсинов в кровь, химические средства вдыхаемые мамой;
нежелательны фастфуд, консерванты, трансжиры, некоторые виды лекарств (надо проверять по действующему веществу и совместимости);
тяжелые физические нагрузки.
Всем ли нужен молокоотсос?
Сцеживать молоко после кормления нет необходимости. Если у вас здоровый доношенный ребёнок, который часто прикладывается к груди, то в роддоме молокоотсос вам не понадобится. В большинстве случаев кормящей маме удаётся обойтись без этого аппарата, ведь проще при необходимости сцедить грудь руками. Но иногда без молокоотсоса действительно не обойтись, например:
если малыш после родов не с вами, а сцеживать молоко руками вы не умеете или плохо получается;
если малыш недоношенный или у него проблемы со здоровьем, при которых он не может сосать грудь, а вам нужно поддерживать лактацию и докармливать сцеженным молоком;
при создании банка молока (мама выходит на работу, отлучается из дома);
Хотя и в перечисленных ситуациях сосание ребёнка предпочтительнее! Надо знать, что молокоотсос не опорожняет грудь так хорошо, как это может сделать малыш. Поэтому иногда мама удивляются, почему сцедили всего несколько миллиграммов молока.
Но! Есть секрет, при котором сцеживание пойдет лучше: необходимо погреть грудь, выпить тёплый любимый напиток, чаще чередовать грудь при сцеживании или использовать молокоотсос на две груди одновременно.
Вывод: молокоотсос не нужен, не стоит покупать его заранее. Только если затем появятся основания.
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Почему пропадает молоко?
Молоко внезапно пропасть не может, лактация — мощнейшая система организма, направленная на выживание ребёнка, на здоровье матери и ребенка. Если вы выносили и родили малыша, то лактация — естественное продолжение. Образование молока в груди зависит от гормона пролактина, количество которого зависит от количества прикладываний ребёнка - больше ни от чего. Переживания мамы или сильный стресс могут отразиться на количестве молока, можно сказать, что молоко в груди есть, но выходит с трудом. Адреналин — блокиратор окситоцина, который отвечает за выделение молока.
В таком случае кормящей маме нужно расслабиться, думать только о ребенке, пить успокаивающие травы или любимый чай, сделать массаж воротниковой зоны, спокойно поговорить с теми, кто поддержит, выбрать удобную позу для кормления и чаще прикладывать малыша к груди. Поверьте, лактация быстро придёт в норму.
Женщин часто беспокоит «пустая грудь». Что это?
Грудь кормящей матери никогда не бывает полностью «пустой». До тех пор, пока грудь опорожняется, молоко будет вновь пребывать. Чем больше молока высасывает ребёнок, тем больше молока будет производиться вашим организмом. Грудь может стать мягкой и комфортной, не подтекать и мама может не ощущать привычного ей наполнения при уже устоявшейся, зрелой лактации (примерно после 3 месяца после родов).
На уменьшение лактации влияют:
кормление по режиму/по часам, использование пустышки/бутылки;
допаивание водой (до 6 месяцев) или докармливание малыша молочной смесью;
проблемы с сосанием или здоровьем у ребёнка, когда он не может хорошо опорожнить грудь;
болезни мамы ( только 3% женщин не могут кормить малышей грудью и это связано с серьезными заболеваниями, остальные 97% могут!)
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