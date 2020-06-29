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Грибок ногтей на ногах: почему кремы не помогают, сколько длится курс лечения и что делать с обувью

Летом далеко не все могут позволить себе носить босоножки. И дело тут не в отсутствии педикюра или красоте стоп, причиной тому может быть грибок – инфекция, поражающая ногти. Подхватить ее легко, а вот чтобы вылечить, потребуется время и недюжинное терпение.

Первые признаки поражения

Грибок питается чешуйками кожи, паразитируя и разрастаясь на поверхности все больше и больше. Вы наверняка встречали полностью пораженные ногтевые пластины людей, мучающихся от этой инфекции. По статистике, больше 10% людей старше тридцати лет имеют грибковую инфекцию. Медленно, но верно она захватывает и разрушает ноготь (сначала один, потом другие), заставляя последний буквально крошиться (на последней стадии). Факторы риска: диабет, ожирение, возраст (чем мы старше, тем слабее наш иммунитет).

Признаки, которые должны вас насторожить: повышенное потоотделение ног и неприятный запах. Они могут сигнализировать о наличии грибковой инфекции на начальной стадии. Следом пациенты отмечают покраснение и зуд стопы. Трещины на пятках - тоже зачастую симптом грибковой инфекции. Затем ноготь начнет медленно желтеть, меняя структуру. Тогда сомнений у вас не останется – это грибок. Не затягивайте: при первых признаках стоит поспешить на прием к дерматологу. Тот быстро поставит диагноз, при необходимости возьмет соскоб с ногтевой пластины.

Фото: Pexels.com

Главная ошибка при лечении

Раньше полностью пораженные ногти удаляли хирургическим путем, сейчас к этому радикальному способу прибегают все реже. Проблема в другом: большинство столкнувшихся с инфекцией предпочитают искать спасение в широко рекламируемых кремах, мазях и лаках. Однако наружные средства являются лишь вспомогательными и не способны устранить грибок, тем более когда речь идет о глубоких поражениях.

Важно понимать: необходимо курсовое лечение противогрибковыми препаратами (в виде таблеток), которые проникают в кровоток. Когда они накопятся в организме в достаточном количестве, грибок начнет погибать. Два препарата, которые широко используются для лечения грибка стопы - «Тербинафин» и «Итраконазол» (принимать по согласованию с врачом - Прим.). Лечение займет у вас не меньше полугода – столько времени нужно, чтобы полностью отросли здоровые ногти. Как показывает практика, терпения и дисциплины в борьбе с этой инфекцией хватает не всем. Люди бросают терапию, а затем начинают заново...

Фото: Pexels.com

От обуви придется избавиться

Начав борьбу с грибком стопы, необходимо избавиться от носок, чулок, колготок, которые вы носили до этого. По возможности выбросить всю обувь – она тоже поражена грибком изнутри. Если сменить обувь нет возможности, ее обязательно нужно продезинфицировать с помощью ультрафиолетовых облучателей. Грибок не любит сухой жар, но очень любит влажность и тепло. Исходя из этого дерматологи дают следующие профилактические рекомендации:

  • покупать качественную обувь своего размера (чем она теснее, тем больше потеет нога, что создает благоприятную среду для инфекции);

  • не носить обувь других людей, возможно, у них грибок;

  • не мерить туфли в магазине без следков, капроновых носков;

  • в общественные места (бассейн, баню, фитнес-зал) обязательно брать сменную обувь.

Увы, подхватить грибок вы можете даже в гостях, где вам предложат тапочки. Остается лишь надеяться, что хозяева предложат одноразовые, которые до вас никто не надевал... Помните, что подхватить грибковую инфекцию довольно легко, а лечение займет не один день.

Фото: Pexels.com

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