Грибок ногтей на ногах: почему кремы не помогают, сколько длится курс лечения и что делать с обувью

Первые признаки поражения

Грибок питается чешуйками кожи, паразитируя и разрастаясь на поверхности все больше и больше. Вы наверняка встречали полностью пораженные ногтевые пластины людей, мучающихся от этой инфекции. По статистике, больше 10% людей старше тридцати лет имеют грибковую инфекцию. Медленно, но верно она захватывает и разрушает ноготь (сначала один, потом другие), заставляя последний буквально крошиться (на последней стадии). Факторы риска: диабет, ожирение, возраст (чем мы старше, тем слабее наш иммунитет).

Признаки, которые должны вас насторожить: повышенное потоотделение ног и неприятный запах. Они могут сигнализировать о наличии грибковой инфекции на начальной стадии. Следом пациенты отмечают покраснение и зуд стопы. Трещины на пятках - тоже зачастую симптом грибковой инфекции. Затем ноготь начнет медленно желтеть, меняя структуру. Тогда сомнений у вас не останется – это грибок. Не затягивайте: при первых признаках стоит поспешить на прием к дерматологу. Тот быстро поставит диагноз, при необходимости возьмет соскоб с ногтевой пластины.