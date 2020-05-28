Градус опасности: в какой момент нужно сбивать высокую температуру, а когда можно просто наблюдать

Температура при коронавирусе

Мы считаем нормальной температуру взрослого человека 36,6°С. У маленьких детей она в норме выше. В течение дня цифра может меняться: примерно в два ночи у человека фиксируется минимальная температура тела – 36,2-36,3°С. Максимальный показатель наблюдается в районе 20:00 - 21:00 часов и доходит до 37,1-37,2°С.

Дистанционно температуру сейчас измеряют (на входе) во многих общественных местах: некоторых офисах, которые продолжают работать, аэропортах, поликлиниках. Дистанционные датчики имеют погрешность, но их цель выявить действительно повышенную температуру, то есть выше 38 градусов. Если она ниже, скорее всего можно не беспокоиться. Но! Вас должна насторожить температура на уровне от 37 до 37,5°С, которая стойко держится четыре дня и более. Это может быть симптомом коронавируса, если у вас также сухой кашель и одышка, трудно дышать.

В целом механизм повышения температуры простой: это типичная иммунологическая реакция, то есть организм реагирует на появления врага - вируса или бактерий. Клетки получают сигнал о том, что нужно активизироваться и бороться с чужеродными микроорганизмами. Температуру измеряют разными способами: под мышкой, во рту, ректально, на лбу и в ухе (с помощью инфракрасных сканеров).