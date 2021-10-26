Как диагностировать у себя гормональный дисбаланс и что с этим делать — отвечает врач

Самые распространенные нарушения

Если плохое настроение и подавленность сохраняются больше месяца, стоит задуматься о наличии депрессии. Такие рекомендации дают психологи. Попутно советуя проверить организм на наличие неполадок в работе гормональной системы. Проблемы могут быть разными. Например, когда эндокринные железы вырабатывают слишком много или мало гормонов. А одно из самых распространенных нарушений — дисбаланс гормонов щитовидной железы. Будьте уверены: вы сразу его почувствуете. Симптомами служат подавленность, усталость, отсутствие тонуса, слабость, сонливость, проблемы с весом.

Женщинам желательно проверить концентрацию женских гормонов — пролактина, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ). Изменение их концентрации сказывается на работе репродуктивной системы. Дисбаланс женских половых гормонов может приводить к скачкам настроения, проблемам со сном, нарушению аппетита (когда хочется заесть тревожное настроение).