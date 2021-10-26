Как диагностировать у себя гормональный дисбаланс и что с этим делать — отвечает врач
Самые распространенные нарушения
Если плохое настроение и подавленность сохраняются больше месяца, стоит задуматься о наличии депрессии. Такие рекомендации дают психологи. Попутно советуя проверить организм на наличие неполадок в работе гормональной системы. Проблемы могут быть разными. Например, когда эндокринные железы вырабатывают слишком много или мало гормонов. А одно из самых распространенных нарушений — дисбаланс гормонов щитовидной железы. Будьте уверены: вы сразу его почувствуете. Симптомами служат подавленность, усталость, отсутствие тонуса, слабость, сонливость, проблемы с весом.
Женщинам желательно проверить концентрацию женских гормонов — пролактина, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ). Изменение их концентрации сказывается на работе репродуктивной системы. Дисбаланс женских половых гормонов может приводить к скачкам настроения, проблемам со сном, нарушению аппетита (когда хочется заесть тревожное настроение).
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Что рекомендуют врачи? Как минимум проверять уровень гормонов 1-2 раза в год. Стоит помнить, что гормональный дисбаланс может случиться не только в осенне-зимний период — это неприятное явление может спровоцировать целый ряд моментов.
Ирина Васильевна Приходько
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника»
Что может спровоцировать дисбаланс
Гормональные изменения могут наблюдаться в любом возрасте и в любое время года — спровоцировать их способны недостаток сна, прием некоторых медикаментов, несбалансированный рацион, большое количество вредных привычек, резкая смена часовых и климатических поясов. Но все-таки часто с гормональными изменениями мы все сталкиваемся в осенне-зимний период.
Осенью, когда постепенно уменьшается световой день, организм вырабатывает меньше витамина D, его становится недостаточно для нормального гормонального обмена. Обратите внимание, этот витамин не накапливается в организме, для его нормального синтеза нужно не только проводить больше времени под солнечными лучами, но и есть больше продуктов с кальцием и витаминами А и Е — это в первую очередь жирная морская рыба, яйца, кунжут и орехи.
Одновременно с недостатком витамина D в осенне-зимний период повышается уровень гормона стресса — кортизола, снижается функция щитовидной железы. Многие из нас отмечают, что в это время организм начинает настойчиво просить больше еды, особенно — сладкой и жирной. Так «подскакивает» и уровень инсулина. В результате нам сложнее сопротивляться инфекциям, тонус снижается. Настроение на нуле, хочется забраться под одеяло и не вставать с дивана.
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Общая слабость, утомляемость, сонливость в течение рабочего дня, тяга к сладкому, желание пить кофе больше обычного, невозможность сбросить лишний вес, активное прирастание дополнительных ненужных килограммов и нарушения менструального цикла. Все это — признаки гормонального дисбаланса. Мотивация уровня «проснись и пой» в таких случаях не помогает, и затягивать нельзя. Никакое позитивное мышление, разговоры с подругами или, хуже того, жесткие диеты не принесут облегчения — энергии не добавится, тонус не поднимется сам по себе.
При таких жалобах следует обратиться к терапевту или эндокринологу. Очень важно не сдавать анализы до похода к врачу — состав крови и гормональный профиль нужно узнавать по запросу и направлению конкретного специалиста. Возможно, имеет смысл проверить уровень витамина D в этот период.
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Проверьте себя
Перечислим признаки, которые могут указывать на наличие гормонального дисбаланса:
без причины бросает в жар;
появились отеки;
выпадают волосы;
ногти стали ломкими;
кожа сухая — кремы не помогают;
скачки артериального давления;
изменение веса (вы заедаете плохое настроение или, наоборот, кусок в горло не лезет);
боли в суставах;
вы быстро утомляетесь;
появились проблемы со сном (бессонница длится дольше трех недель).
Этих нарушений достаточно, чтобы как можно скорей обратиться к терапевту, а затем к эндокринологу. Последний назначит анализы, изучит результаты и назначит терапию. Последняя будет направлена либо на подавление повышенной активности желез, либо на стимуляцию «отдыхающих». Через 3-6 месяцев вы вновь сдадите анализы, чтобы убедиться в эффективности лечения.
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