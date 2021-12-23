Гнатологи, офтальмохирурги и другие редкие врачи: как они могут облегчить нашу жизнь

С какими патологиями идти к гнатологу

Врач-гнатолог клиники «МЕДСИ» на Дубининской Ксения Мандровская занимается такими патологиями, как ограничение открывания рта, напряжение и дискомфорт в лицевой области, щелчок и шум в челюстном суставе, боли при жевании, головные боли в височной области, бруксизм (стискивание зубов), стираемость и чувствительность зубов.

«Многие воспринимают гнатологию как псевдоспециальность, которая не нужна в ежедневной практике врача-стоматолога. А ведь гнатология позволяет определить риски и осложнения при ортодонтическом и ортопедическом лечении и даже при реставрации зубов пломбами. Определить тактику лечения пациента может врач-гнатолог, который в связке работает с такими специалистами, как остеопат, кинезиолог, психотерапевт, невролог, отоларинголог, физиотерапевт, проводит диагностику зубочелюстной системы, используя аксиографию, электромиографию», — говорит Мандровская.

Как правило, с проблемами ВНЧС отправляют к челюстно-лицевым хирургам, которые не имеют никакого отношения к данной проблеме, так как диагностикой и лечением зачастую занимаются консервативные методы лечения, а не оперативное вмешательство. Замечу, что гнатология берет свое начало в 1926 году, когда под руководством доктора Beverly McCollum было создано первое гнатологическое сообщество».

По наблюдениям нашего спикера, в сегодняшних реалиях количество пациентов увеличилось. Изменение условий труда и образа жизни для многих стало стрессом, что повлекло за собой возникновение панических атак. Последние часто характеризуются стискиванием зубов, напряжением и болями.