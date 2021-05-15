Когда глаз не алмаз: Галкин, Собчак и другие звезды-очкарики со стажем

Ольга Бузова

Певицу часто можно видеть в очках — она меняет оправы дорогих брендов как перчатки, а еще носит линзы. Но все это не от хорошей жизни — у певицы прогрессирующая близорукость. На операцию она пока не решается — спасается контактными линзами. С ними, правда, не всегда удобно, во время одного из концертов Бузова потеряла одну из них, но виду, конечно, не подала. И если в школьные годы будущая звезда комплексовала из-за ношения очков, то уже давно подобных комплексов нет — наоборот, есть целая коллекция оправ.

Гарик Мартиросян

У друга Бузовой (он полгода назад поздравлял певицу с днем рождения на ее грандиозном празднике) астигматизм — при этой патологии зрение человека становится нечетким ввиду искривления роговицы. Очки комик носит много лет. Во время одного из выпусков кто-то из коллег посоветовал ему сменить якобы немодную оправу, на что друг Мартиросяна Гарик Харламов ответил, что у того плохое зрение, мол, не до модных тенденций. Харламов и сам очкарик со стажем.