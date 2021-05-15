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Когда глаз не алмаз: Галкин, Собчак и другие звезды-очкарики со стажем

Очки давно стали частью модного имиджа, а линзы не только позволяют улучшить зрение, но и примерить новый цвет глаз. Но по собственной воле линзы мало кто носит, а в очках далеко не всегда можно работать в кадре (например, актерам). Вспомним, у кого из знаменитостей проблемы со зрением, и как они их решают.

Ольга Бузова

Певицу часто можно видеть в очках — она меняет оправы дорогих брендов как перчатки, а еще носит линзы. Но все это не от хорошей жизни — у певицы прогрессирующая близорукость. На операцию она пока не решается — спасается контактными линзами. С ними, правда, не всегда удобно, во время одного из концертов Бузова потеряла одну из них, но виду, конечно, не подала. И если в школьные годы будущая звезда комплексовала из-за ношения очков, то уже давно подобных комплексов нет — наоборот, есть целая коллекция оправ.

Гарик Мартиросян

У друга Бузовой (он полгода назад поздравлял певицу с днем рождения на ее грандиозном празднике) астигматизм — при этой патологии зрение человека становится нечетким ввиду искривления роговицы. Очки комик носит много лет. Во время одного из выпусков кто-то из коллег посоветовал ему сменить якобы немодную оправу, на что друг Мартиросяна Гарик Харламов ответил, что у того плохое зрение, мол, не до модных тенденций. Харламов и сам очкарик со стажем.

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Гарик Мартиросян

Фото: Instagram @martirosian_official

Андрей Малахов

Его сложно представить без очков — они идеально дополняют образ популярного телеведущего. Но носить их Андрей начал не ради имиджа. Зрение у Малахова было плохим еще с детства, особенно сильно упало в студенческие годы — восстановление минус 4,5. Какой-то период будущая звезда ТВ даже комплексовал из-за постоянного ношения очков. Затем собирался сделать операцию, но получив на подпись документы, что в случае чего не будет иметь претензий к врачам, отказался. Стопроцентного результата никто не гарантировал. В какой-то момент Малахов зрение восстановил, а очки носит как аксессуар — зрители давно привыкли видеть его в этом образе.

Ксения Собчак

Для журналистки очки тоже привычный аксессуар, у нее коллекция оправ. Но носит их она не только, чтобы добавить образу интеллигентности, а корректируя зрение. Некоторое время назад телеведущая писала: «За год зрение ухудшилось и стало — 3... Офтальмолог ругает айфон и айпэды последними словами. Говорит все эти светоэкраны — зло глаз». Врач телеведущей права, именно поэтому все чаще можно услышать совет делать экран айфона менее ярким. Например, выбирая в настройках Night Shift.

Ксения Собчак

Фото: GlobalLookPress

Виктория Дайнеко

Певица прямым текстом винит в ухудшении зрения собственный айфон, с которым не расстается. Кроме того, небольшое ухудшение произошло после рождения дочери. Певица, по ее слова, дважды в год проходит тест на зрение у офтальмолога и каждый раз констатирует: «Хоть бы раз он показал улучшение!». Очкам исполнительница предпочитает контактные линзы.

Антон Хабаров

Звезда сериала «Казанова» даже поставил крест на карьере военного из-за плохого зрения. Оно у него аж -7. Во время медкомиссии стало ясно, что в армии ему делать нечего. Плохое зрение (дальнозоркость) мешало и выходить на паркет — будущий актер серьезно занимался бальными танцами. В очках танцевать не будешь — линз не было и Антон заранее изучал зал, чтобы запомнить площадку. В линзах он снимается в кино, правда, однажды повредил себе роговицу глаза — уснул в линзах, чего делать по правилам нельзя. Очки актер, конечно, носит, но вне съемочной площадки.

Максим Галкин

Супруга Аллы Пугачевой редко можно увидеть без очков — он носит их много лет, виной тому близорукость. Исправить дефект артист давно бы мог, но в кадре он спасается линзами, а вне съемочной площадки жене нравится видеть его именно в очках. По словам Галкина, Алле Борисовне всегда импонировали интеллектуалы-очкарики.

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Виктория Дайнеко

Фото: GlobalLookPress

Мы уже рассказывали в одном из материалов, что на сегодняшний день существует порядка двух тысяч глазных болезней. Самые распространенные: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, синдром сухого глаза. С возрастом зрение естественным образом снижается, пожилые люди нередко сталкиваются с катарактой — помутнением хрусталика, и глаукомой (повышенное внутриглазное давление).

Конечно, сейчас куда больше возможностей коррекции зрения, чем 20 лет назад. Речь о лазерных методиках. Они, правда, недешевые и имеют возрастные ограничения. Допустимый минимальный возраст — 18 лет. Максимальный возраст пациента в списке противопоказаний не значится, но считается, что после 45 лет подобная операция уже нежелательна, так как лазерная коррекция не способна остановить возрастные изменения, происходящие с хрусталиком. Как мы видим на примере селебрити, не все из них решаются на коррекцию — многие носят линзы и очки годами.

Фото: globallookpress, instagram

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