Когда глаз не алмаз: Галкин, Собчак и другие звезды-очкарики со стажем
Ольга Бузова
Певицу часто можно видеть в очках — она меняет оправы дорогих брендов как перчатки, а еще носит линзы. Но все это не от хорошей жизни — у певицы прогрессирующая близорукость. На операцию она пока не решается — спасается контактными линзами. С ними, правда, не всегда удобно, во время одного из концертов Бузова потеряла одну из них, но виду, конечно, не подала. И если в школьные годы будущая звезда комплексовала из-за ношения очков, то уже давно подобных комплексов нет — наоборот, есть целая коллекция оправ.
Гарик Мартиросян
У друга Бузовой (он полгода назад поздравлял певицу с днем рождения на ее грандиозном празднике) астигматизм — при этой патологии зрение человека становится нечетким ввиду искривления роговицы. Очки комик носит много лет. Во время одного из выпусков кто-то из коллег посоветовал ему сменить якобы немодную оправу, на что друг Мартиросяна Гарик Харламов ответил, что у того плохое зрение, мол, не до модных тенденций. Харламов и сам очкарик со стажем.
Фото: Instagram @martirosian_official
Андрей Малахов
Его сложно представить без очков — они идеально дополняют образ популярного телеведущего. Но носить их Андрей начал не ради имиджа. Зрение у Малахова было плохим еще с детства, особенно сильно упало в студенческие годы — восстановление минус 4,5. Какой-то период будущая звезда ТВ даже комплексовал из-за постоянного ношения очков. Затем собирался сделать операцию, но получив на подпись документы, что в случае чего не будет иметь претензий к врачам, отказался. Стопроцентного результата никто не гарантировал. В какой-то момент Малахов зрение восстановил, а очки носит как аксессуар — зрители давно привыкли видеть его в этом образе.
Ксения Собчак
Для журналистки очки тоже привычный аксессуар, у нее коллекция оправ. Но носит их она не только, чтобы добавить образу интеллигентности, а корректируя зрение. Некоторое время назад телеведущая писала: «За год зрение ухудшилось и стало — 3... Офтальмолог ругает айфон и айпэды последними словами. Говорит все эти светоэкраны — зло глаз». Врач телеведущей права, именно поэтому все чаще можно услышать совет делать экран айфона менее ярким. Например, выбирая в настройках Night Shift.
Фото: GlobalLookPress
Виктория Дайнеко
Певица прямым текстом винит в ухудшении зрения собственный айфон, с которым не расстается. Кроме того, небольшое ухудшение произошло после рождения дочери. Певица, по ее слова, дважды в год проходит тест на зрение у офтальмолога и каждый раз констатирует: «Хоть бы раз он показал улучшение!». Очкам исполнительница предпочитает контактные линзы.
Антон Хабаров
Звезда сериала «Казанова» даже поставил крест на карьере военного из-за плохого зрения. Оно у него аж -7. Во время медкомиссии стало ясно, что в армии ему делать нечего. Плохое зрение (дальнозоркость) мешало и выходить на паркет — будущий актер серьезно занимался бальными танцами. В очках танцевать не будешь — линз не было и Антон заранее изучал зал, чтобы запомнить площадку. В линзах он снимается в кино, правда, однажды повредил себе роговицу глаза — уснул в линзах, чего делать по правилам нельзя. Очки актер, конечно, носит, но вне съемочной площадки.
Максим Галкин
Супруга Аллы Пугачевой редко можно увидеть без очков — он носит их много лет, виной тому близорукость. Исправить дефект артист давно бы мог, но в кадре он спасается линзами, а вне съемочной площадки жене нравится видеть его именно в очках. По словам Галкина, Алле Борисовне всегда импонировали интеллектуалы-очкарики.
Фото: GlobalLookPress
Мы уже рассказывали в одном из материалов, что на сегодняшний день существует порядка двух тысяч глазных болезней. Самые распространенные: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, синдром сухого глаза. С возрастом зрение естественным образом снижается, пожилые люди нередко сталкиваются с катарактой — помутнением хрусталика, и глаукомой (повышенное внутриглазное давление).
Конечно, сейчас куда больше возможностей коррекции зрения, чем 20 лет назад. Речь о лазерных методиках. Они, правда, недешевые и имеют возрастные ограничения. Допустимый минимальный возраст — 18 лет. Максимальный возраст пациента в списке противопоказаний не значится, но считается, что после 45 лет подобная операция уже нежелательна, так как лазерная коррекция не способна остановить возрастные изменения, происходящие с хрусталиком. Как мы видим на примере селебрити, не все из них решаются на коррекцию — многие носят линзы и очки годами.
Фото: globallookpress, instagram
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