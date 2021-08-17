Главные вопросы о вакцинации беременных и кормящих женщин с ответами экспертов

Наши женщины часто интересуются, стоит ли беременным ставить вакцину "Спутник V"? Совсем недавно Министерство здравоохранения РФ допустило вакцинацию для беременных. С оговоркой, что вакцинацию нужно делать тем женщинам, у которых риск осложнений от коронавируса выше, чем рис возможных осложнений после прививки. Лично я рекомендовала бы делать прививку тем беременным женщинам, которые находятся в группе риска. То есть тем, у кого избыточный вес, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Добавлю, что коронавирусная инфекция не проникает через плаценту и не влияет на плод. Но сам вирус оказывает влияние на беременную женщину, и мы знаем случаи, когда родоразрешение происходило раньше срока и самой роженице потом требовалась довольна интенсивная и длительная терапия. Поэтому оцените с вашим акушером-гинекологом все риски!

Требуется ли ревакцинация перед ЭКО или это зависит от уровня антител?

В настоящее время порядок ревакцинации в нашей стране еще четко не разъяснен — слишком мало времени прошло, мало наблюдений проведено. Поэтому если вакцинация была выполнена, то ревакцинация не нужна. И часто интересуются, через какое время после прививки можно планировать беременность. Я рекомендую через две-три недели после завершения вакцинации.

Хотелось бы отметить, что ни сама вакцина, ни тот процесс формирования иммунитета, который она запускает, не оказывают никакого влияния ни на яйцеклетки, ни на сперматозоиды. Мы в клинике рекомендуем завершить вакцинацию за две-три недели до вступления в протокол ЭКО. И у нас есть пациенты, которые вакцинировались "Спутником V" и благополучно достигли беременности».