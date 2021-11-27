Гипноз: каким бывает, для каких целей используется и когда его стоит опасаться
Классический
С гипнозом наша страна знакома давно: уже в XIX веке российские ученые изучали феномен введения человека в транс, представляли доклады о результатах опытов, а светская публика развлекала себя сеансами транса и спиритизма.
Описано лишь несколько методов работы с гипнозом, но в реальности вводить в транс и внушать могут множеством способов и с разной целью. В простой, научно-популярной классификации, гипноз проще разделить на категории явного (классического) и скрытого.
Для любого гипноза важно притупить бдительность разума: чтобы что-то внушить человеку, его сознание должно довериться гипнологу и критически не оценивать его требования. Если человека предупредили о погружении в гипноз и далее начали вводить его в транс с помощью определенной техники, часто требующей времени, то гипноз можно отнести к классическому. Как именно гипнолог введет человека в это состояние зависит от навыка специалиста. Например, в сериале «Инсомния», который доступен видеосервисе PREMIER, гипнотерапевт Юрий (Гоша Куценко) монотонно водит часами перед глазами пациента, задает ему прямые вопросы. Есть и другие способы, например, мягкие прикосновения к лицу пациента.
Чтобы избавить пациента от вредных привычек, вроде курения, гипнолог применяет поведенческий гипноз. Для работы с фобиями — когнитивный, который помогает избавиться от стереотипов мышления или чувств, которые доминируют над человеком и мешают ему. К примеру, одна из пациенток Юрия в сериале «Инсомния» просит внушить ей установку не переедать. У самого героя, правда, тоже есть серьезная проблема — бессонница, и сам он с ней справиться не может.
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«За один сеанс гипноза вполне реально решить психосоматическую проблему пациента: мигрень, псориаз», — утверждает трансперсональный психолог, гипнолог Екатерина Прохорцева. Также можно разобраться с прокрастинацией, различными фобиями от страха полета до страха стать матерью или зарабатывать большие деньги. Происходит это так: гипнолог беседует во время сеанса с той частью пациента, которая болеет, и спрашивает ее: «Какую функцию ты выполняешь в теле Кати?», — объясняет Прохорцева порядок работы. Далее, по ее словам, могут следовать совершенно удивительные ответы: «Я не даю Кате выучить английский язык, потому что ее бабушка боялась, что Катя выйдет замуж за иностранца. Катя очень любит бабушку, а если она выучит английский, то потеряет ее». Психика может беречь человека, используя свои методы, но вторичная выгода есть всегда, — объясняет эксперт.
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Эриксоновский гипноз
Вид гипноза, придуманный американским психологом Милтоном Г. Эриксоном. Суть такого гипноза в том, что пациент погружается в состояние транса во время обычной беседы. Состояние человека в эриксоновском гипнозе скорее напоминает полудрему или погружение в мечты. Гипнолог рассказывает пациенту сказку, притчу или просто рисует словами спокойные картины. Все время он говорит с пациентом через метафоры, в которых прячет послание.
Такой гипноз называют наиболее мягким. Его используют для лечения фобий, зависимостей и посттравматического синдрома.
Эриксоновский гипноз не применяет маятники, он более мягко и постепенно вводит пациента в транс, — говорит Екатерина Прохорцева об отличиях этого метода от директивного (или классического). «Эриксоновский гипноз идет через расслабление. Человека погружают либо на лифте, либо спускают в шахту, либо дают три коробки на выбор — есть множество методов, но суть в том, чтобы человек выбрал безопасное для себя место», — объясняет Прохорцева. По ее словам, навредить лечебным гипнозом — неважно какая методика применялась — невозможно, потому что психике нельзя внушить то, что противоречит ее моральным и этическим ценностям. «Психика пустит в транс настолько, насколько она готова вылечиться», — утверждает специалист.
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Скрытый
Чтобы ввести человека в гипноз не всегда требуется много времени. Умелые гипнологи (и мошенники) могут ввести в транс за несколько мгновений, как это делает Юрий из сериала «Инсомния» — короткой фразой или щелчком пальцев. Чаще всего, человек не успевает осознать, что его ввели в транс, и не помнит потом, что именно с ним произошло и какие мысли ему внушили.
Такой гипноз еще называют цыганским. Скрытый гипноз могут использовать в сектах и на тренингах. В результате, загипнотизированный может лишиться не только имущества, но и получить травму психики, предупреждает автор книги о гипнозе Александр Филин.
«Гипнологи иногда используют метод быстрого введения человека в транс. Например, сильно жмут ему на пальцы, а потом резко отпускают. Сначала, получив шоковое состояние, а затем резкое расслабление, психика успокаивается и позволяет ввести пациента в транс. Но далеко не все люди поддаются такому гипнозу — тем более, без предупреждения», — уверяет Прохорцева.
По ее словам, мошенники, мошенники не подходят к случайным прохожим: они выбирают тех, кто не умеет говорить «нет». Используют внушение через травмы долга и чувство вины: «Я предсказала тебе хорошее будущее, теперь ты должна мне что-то взамен». Поэтому, если вы не просили цыганку гадать вам или говорить о вас что-либо, вы ей ничем не обязаны — говорите «нет» на все ее просьбы, — рекомендует Прохорцева.
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