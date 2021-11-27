Гипноз: каким бывает, для каких целей используется и когда его стоит опасаться

Скрытый

Чтобы ввести человека в гипноз не всегда требуется много времени. Умелые гипнологи (и мошенники) могут ввести в транс за несколько мгновений, как это делает Юрий из сериала «Инсомния» — короткой фразой или щелчком пальцев. Чаще всего, человек не успевает осознать, что его ввели в транс, и не помнит потом, что именно с ним произошло и какие мысли ему внушили.

Такой гипноз еще называют цыганским. Скрытый гипноз могут использовать в сектах и на тренингах. В результате, загипнотизированный может лишиться не только имущества, но и получить травму психики, предупреждает автор книги о гипнозе Александр Филин.

«Гипнологи иногда используют метод быстрого введения человека в транс. Например, сильно жмут ему на пальцы, а потом резко отпускают. Сначала, получив шоковое состояние, а затем резкое расслабление, психика успокаивается и позволяет ввести пациента в транс. Но далеко не все люди поддаются такому гипнозу — тем более, без предупреждения», — уверяет Прохорцева.

По ее словам, мошенники, мошенники не подходят к случайным прохожим: они выбирают тех, кто не умеет говорить «нет». Используют внушение через травмы долга и чувство вины: «Я предсказала тебе хорошее будущее, теперь ты должна мне что-то взамен». Поэтому, если вы не просили цыганку гадать вам или говорить о вас что-либо, вы ей ничем не обязаны — говорите «нет» на все ее просьбы, — рекомендует Прохорцева.